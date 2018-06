Pieter (SLK): Vlakem k Máchovu jezeru můžete jet z Liberce přímo i letos

K Máchovu jezeru se turisté pohodlně dostanou spěšným výletním vlakem Liberec–Doksy i v letošním roce. Z Liberce do Starých Splavů, do Doks (a zpět) poprvé v nové sezóně vyjede vlak v sobotu 30. června 2018. Turistický vůz bude po železnici jezdit během léta o víkendech a státem uznaných svátcích až do neděle 2. září 2018.

„Po úspěchu z předchozích let, kdy byl o přímé vlakové spojení z Liberce do Doks ze strany cestujících velký zájem, rozhodla rada kraje o objednání turistických vlaků i pro letošní letní sezónu," vysvětluje znovuzřízení spoje krajem Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Dopravce Die Länderbahn GmbH DLB bude na základě smlouvy, obdobně jako v loňském roce, provozovat dva spoje v úseku Liberec–Doksy v období od 30. června 2018 do 2. září 2018, a to pouze o víkendech a svátcích. Celkový rozsah výkonů bude činit asi 3.256 vlakokilometrů, to je 44 jízd. Čas odjezdu z Liberce je v 9:44 hod, s příjezdem do Doks v 11:09 hod. Zpět z Doks vyjede v 16:51 hod s příjezdem do Liberce v 18:22 hod. V loňském roce, kdy kraj spoj objednal již po druhé, využilo přímé spoje 2.137 cestujících.

Mezi hlavní turistické zajímavosti na trase Liberec–Doksy patří například Orloj v Kryštofově Údolí, Krkavčí skály v Křižanech, Pekelné skály v Brništi, Hrad Ralsko, Braniborská jeskyně ve Starých Splavech a v neposlední řadě pak zřícenina hradu Bezděz v Doksech.

Marek Pieter SLK



„Kraj za výletní vlak zaplatí cca 300.000 Kč. Ve vlaku je umožněna přeprava kočárků i jízdních kol. Jízdenky si cestující koupí přímo ve vlaku a bez jakékoli přirážky. Na trase platí tarif IDOL,“ doplňuje náměstek Pieter.

Spěšný přímý vlak Liberec–Doksy bude stavět v zastávkách: Liberec, Liberec – Horní Růžodol, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lvová, Jablonné v Podještědí, Brniště, Mimoň, Božíkov, Vlčí Důl – Dobranov, Jestřebí, Staré Splavy a Doksy. Vlak nebude stavět ve stanicích: Ostašov, Karlov pod Ještědem, Novina, Zdislava, Rynoltice, Velký Valtinov, Velký Grunov, Pertoltice pod Ralskem, Zákupy a Srní u České Lípy.

