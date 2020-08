Pikal (Piráti): K volbám všichni jděte, myslím, že opatření budou zajištěna

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nejdříve se částečně vyjádřím k té diskusi, která tady již probíhá. Je skutečně pravdou, že původní vystoupení směřovala k nějakému širokému omezení volebního práva. A je také pravdou, že omezení volebního práva z důvodu ochrany života a zdraví je běžně předpokládáno. Nicméně, to se většinou týká jednotlivců. Nyní jsme v situaci, kdy by se to týkalo tisíců, možná i desetitisíců osob a voličů, což by nutně vedlo k možnosti změn volebních výsledků, zvláště v senátních volbách, kde nízké desítky hlasů rozhodují o tom, kdo z těch kandidátů se podívá do druhého kola. Skutečně nějaké to lokální ohnisko nebo omezení by mohlo vést zcela ke změně těch voleb, což by potom vyvolávalo problémy v nějakých případných následných přezkumech nebo zpochybňování legitimity.

Takže jsem rád, že se podařilo na základě tlaku odborné veřejnosti a opozice najít tento návrh. Ještě podotknu, že původně jsme navrhovali to řešit korespondenční volbou, protože tak to řešily i jiné státy, například Polsko úspěšně využilo nově zavedenou korespondenční volbu ve volbě prezidenta ve dnech 28. 6. 2020 a v druhém kole 12. 7. 2020.

Dobrým příkladem je také Německo, které má podobný právní systém jako my a umožňuje v něm běžně korespondenčně hlasovat bez omezení. A například v Bavorsku proběhly tento rok volby kvůli koronaviru právě čistě korespondenčně. Podobně třeba i Jižní Korea, která patří mezi státy, které nejlépe zvládají tu epidemii, umožnila korespondenční hlasování osobám v karanténě, a to ve volbách, které proběhly 15. 4. Čili ty příklady ze zahraničí jsou, je to možnost. Naopak Česká republika je tou výjimkou v rámci Evropské unie, kde pouze my a státy Balkánského poloostrova patříme mezi ty, které nemají zavedenou korespondenční volbu žádným způsobem v žádných volbách. Ostatně ta korespondenční volba je navržena nyní v zákoně o správě voleb, který nyní leží na vládě a čekáme všichni, až se sem dostane.

Bc. Vojtěch Pikal Piráti



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co se týče těch zmíněných podvodů ve volbách v Rakousku, tak tam si dovolím zmínit, že ty podvody, ta vyžádávání lístků k hlasování bez vůle a znalosti toho samotného voliče, jsou spojeny se Stranou svobodného Rakouska, se kterou hnutí Tomia Okamury sdílí evropskou skupinu, a upozornili na tyto věci například zástupci Zelených. Tedy to k té debatě, která tady probíhá.

Nicméně zpátky k tomu zákonu, který máme na stole. Já ho opět vítám a my ho podpoříme, protože je to cesta, jak právě umožnit co největšímu množství voličů, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, se zapojit do těch voleb tak, aby mohli naplnit své volební právo a tak, abychom co nejméně zkreslili výsledky voleb tou současnou situací. Proto bude mít největší význam pocit bezpečnosti voličů a opatření na těch běžných okrskových volebních komisích, protože tam se bude účastnit valná většina voličů. A jak jsem byl již ujištěn z ministerstva a jak je připraven ten návrh, tak se to týká zejména zajištění ochranných pomůcek pro členy okrskových volebních komisí a to, že je proplatí stát, tedy, aby byl k dispozici dostatek roušek, štítů, dezinfekčních prostředků, probíhala opatření na těch místech i před volebními místnostmi. To mi přijde zásadní pro to, abychom mohli všichni bezpečně a s důvěrou jít k volbám. Všichni jděte. Já myslím, že ta opatření budou zajištěna, jak to máme přislíbeno.

Anketa Měl by se omezit či zdanit odtok zisků nadnárodních firem z České republiky? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 1151 lidí

Co se týče tedy těch návrhů změn, jak jsem zmínil, jedná se o nějaké drobnosti, které si myslíme, že by podpořily lepší možnost voličů se zúčastnit. Za prvé, navrhujeme nebo navrhuji doplnit ustanovení o tom, že jednání nezbytné k výkonu volebního práva podle tohoto zákona, je u (něj?) vyloučena protiprávnost, to znamená, že pokud se někdo rozhodne, že využije té možnosti volit drive-in, tak pokud se cestou s někým potká, ale potká se s ním v rámci těch nutných úkonů k tomu, aby zvládl odvolit, že to není porušením té nařízené karantény nebo izolace. To je můj návrh, co se týče sněmovního dokumentu 6080, který takto předkládáme. Máte ho všichni k dispozici, byl vám rozeslán do vašich emailových schránek a jak bylo zmíněno, byl představen na ústavněprávním výboru, který probíhal včera. Tam také byly k těm dalším návrhům vzneseny nějaké připomínky, ty jsem se snažil zapracovat do té verze, kterou představuji dnes.

Dalším návrhem je můj sněmovní dokument 6079. Jedná se o řešení situace, kdy někdo požádá o volbu do té přenosné zvláštní hlasovací schránky, ale nebude to učiněno s jeho vědomím a on pak normálně přijde do okrskové volební komise a tam se dozví, že někdo za něj požádal o tu volbu do té zvláštní přenosné schránky. Byl jsem ujištěn ze strany Ministerstva vnitra, že pro takové případy jsou připraveny pokyny, jak mají ty okrskové volební komise postupovat, nicméně z té dikce toho zákona to nevyplývá, takže jsem si dovolil navrhnout úpravu toho znění zákona tak, aby tomu ta dikce zákona odpovídala, to znamená, aby se přednášely ty informace o tom, že někdo hlasoval do přenosné volební schránky, aby se to okamžitě přenášelo do těch okrskových volebních komisí a aby tam probíhala ta komunikace. Čili to je sněmovní dokument 6079.

A poslední z těch tří návrhů je opět drobný pozměňovací návrh, který se týká možnosti hlasovat v těch zvláštních volebních místech, to znamená, primárně v těch drive-in hlasovacích místech, ale vlastně i u těch zvláštních uren, nejenom na občanský průkaz, ale i na pas, protože hlasování na pas je běžně občanům České republiky umožněno v rámci hlasování, ať už se týká senátních nebo krajských voleb. A ta námitka, která proti tomu byla vznesena, je, že ta zvláštní volební komise nemůže ověřit potom to trvalé bydliště. Nicméně ta zvláštní volební komise má k dispozici - nebo zvláštní hlasovací komise, abych byl přesný - seznam osob, které jsou v karanténě včetně právě toho údaje o trvalém bydlišti, a pokud by se jednalo o ty případy, kdy ten volič není v tom seznamu, protože takové případy budou existovat, protože ne každý, komu bude vydáno potvrzení lékařem, že je v karanténě, bude současně uveden v nějakém z těch seznamů, ať už se jedná o zdroj z krajských hygienických stanic, nebo se jedná o zdroj z eNeschopenky, protože ne každý je zaměstnancem, tak v takovém případě je na tom voliči, aby prokázal ten pobyt například tím občanským průkazem.

Ovšem já si myslím, že by mělo být v silách našeho státu a naší armády zřídit těch devadesát pozic tak, aby tam měli přístup k základních registrům a mohlo tam to prokázání v těch ojedinělých případech proběhnout. Čili to jsou ty moje návrhy. Já vám děkuji za pozornost a věřím, že volby v každém případě proběhnou řádně a ve vší možné účasti tak, abychom všichni mohli bezpečně uplatnit svá základní občanská práva.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Pikal (Piráti): Chystáme se jednat o zavedení korespondenční volby pro občany v zahraničí Pikal (Piráti): Konečně vláda navrhla odvolání Ing. Rafaje Pikal (Piráti): Návrhy na ocenění Pikal (Piráti): Antimonopolní úřad potřebuje reformu pro větší transparentnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.