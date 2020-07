Pikal (Piráti): Návrhy na ocenění

reklama

Děkuji. Já budu trochu delší. Zkombinuji své postavení poslance a zpravodaje v tuhle chvíli. Takže nejdřív jednu věc. Já bych chtěl stáhnout dva návrhy, které jsou primárně moje, a to jsou medaile Za zásluhy pod číslem, je to číslo 25 v těch návrzích, Tomáš Kapler a 27 - Karel Roubík. Je to na základě osobní žádosti navrhovaného.

Pak tady mám nějakou sadu technických oprav, na které jsem byl upozorněn. První je, že u návrhu na udělení medaile Za zásluhy, což je první z těch návrhů, to znamená u pana prof. Ing. Dalibora Biolka, CSc. je potřeba opravit, že to není v oblasti vědy, ale v oblasti vědy a technicky, stejně tak v charakteristice u stejné osoby opravit v oblasti techniky na v oblasti vědy a techniky. Nějak se to tam ztratilo.

Dále u návrhu na udělení medaile Za zásluhy č. 11 je Michal Sadílek, tak tam je tisková chyba. Je to dlouhé "í".

Pak třetí věc je u udělení medaile Za zásluhy č. 14 Jiří Ošecký. Tam jsem byl upozorněn, že to je in memoriam. V těch materiálech to nebylo, takže celý ten návrh bude znít: Jiří Ošecký (od 31. 5. 1947 - 28. 7. 2019) - o územně samosprávný celek, in memoriam a v charakteristice kandidátů potom v příloze doplnit písmena i.m., tedy in memoriam, aby to tam bylo kompletně a správně.

A nakonec u návrhu na udělení medaile Za zásluhy číslo 16, to znamená u pana Tichomira Mirkoviče opravit podplukovník ve výslužbě na plukovník ve výslužbě. Tam se objevilo jedno "p" navíc a vypustit písmena i.m., která se tam zřejmě zatoulala z jiného návrhu.

A pak nakonec bych chtěl konstatovat, že za nás bych chtěl zvlášť hlasovat návrh pro pana Emila Šneberga na medaili Za hrdinství, protože ten byl již za svou účast v Pražském povstání vyznamenán, a to bezprostředně Československým válečným křížem z rukou prezidenta Edvarda Beneše, a nevidíme tedy ten důvod, proč by v tuto chvíli měl být znovu vyznamenán medailí Za hrdinství, navíc kontroverzně působí v Českém svazu bojovníků za svobodu, kde se například pohyboval kolem kauzy vyznamenání pro pana kolegu poslance Ondráčka.

Dále bych chtěl zvlášť hlasovat návrh na vyznamenání plukovníka ve výslužbě Tichomira Mirkoviče, protože to již bylo navrženo loni a hlasovalo se to tehdy samostatně. Někteří poslanci se zdrželi. Já si myslím, že by měli znovu dostat tuto možnost.

A pak dále u pana Jaroslava Ulricha, což je medaile Za zásluhy číslo 18 v těch materiálech. Nezpochybňujeme zásluhy, ani charakter této osoby, ale nejsme si jisti, jestli ty zásluhy na lokální úrovni dosahují toho, aby se jednalo o státní vyznamenání.

Tolik ode mě. Děkuji.

Bc. Vojtěch Pikal Piráti



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pikal (Piráti): Antimonopolní úřad potřebuje reformu pro větší transparentnost Pikal (Piráti): Pokud 20 % už je extremismus, tak jsme ve sněmovně extremisti všichni Pikal (Piráti): Zabezpečení z hlediska tajných informací Pikal (Piráti): Možná je vrchol demokracie, že se vládne podle anket a dopisů, ale právní stát trpí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.