Pikal (Piráti): Neustálé změny senátních obvodů každé dva roky nejsou dobré

Dobrý den.

Já už jsem s těmi argumenty, proč nepovažuji to navržené řešení za dobré, vystupoval předtím, nicméně už uběhla nějaká doba. Přece jen to bylo minulý rok, takže bych to osvěžil. Já u tohoto zákona, který je vlastně novým ústavním vymezením senátních obvodů, prostě nemůžu souhlasit s tím, jak je to udělané. Rozumím tomu, že je potřeba něco udělat, protože současné neustálé změny těch senátních obvodů každé dva roky skutečně nejsou dobré. A to, jak se to víceméně náhodně přesunuje, jak někteří voliči volí každé dva roky, někteří volí jednou za deset let, to skutečně neodpovídá principu rovnosti.

Ale stejně tak nemohu souhlasit s tím, že by principu rovnosti mohlo odpovídat to, že trvale zafixujeme tu současnou podobu těch senátních obvodů tak, jak prostě historicky postupně vznikly a doputovaly nám a některé jsou skrze třeba i tři kraje, nebo nepokrývají celé správní obvody a podobně. Prostě ta současná podoba senátních obvodů, která se tímhle návrhem zákona fixuje, tak nezachovává ani rovnost volebního hlasu mezi občany napříč mezi sebou, protože některé obvody se prostě budou lišit třeba i o více, než 30 %, co se týče množství obyvatel a ten stav se bude zhoršovat, protože občané se nám prostě přesunují.

A stejně tak se nám nezachovává ta rovnost z pohledu toho, aby... nezachovává se nám ani to, aby ti občané měli nějaký vztah k tomu senátnímu obvodu, protože ty obvody jsou podle mě často konstruované velmi nepochopitelným způsobem. Kdyby byly konstruovány tak, jak to bylo v úvodu navrženo, to znamená, že každý senátní obvod bude právě v jednom kraji a ideálně bude omezen hranicemi obcí s rozšířenou působností, tak bych pro to měl jisté pochopení. Ale takhle se mi to nezdá.

A pak ještě si myslím, že přece jenom ten pohyb občanů je takový, že se postupně prostě posunují a přesunují ti obyvatelé a časem dojde k tomu, že množství obyvatel v jednou obvodu a v jiném obvodu bude prostě natolik rozdílné, že nebudeme moci mluvit o rovnosti hlasů. Ale tam původně byl návrh, že bychom to přepočítávali třeba jednou za 12 let. A kdy by bylo dosaženo skutečně toho, že jednou za těch 12 let si každý občan odvolí právě dvakrát. A pak bychom přepočítali ty obvody, pokud by bylo potřeba dosáhnout nějakého posunu po nějakých větších celcích a větší stabilitě. Čili to jsou důvody, proč si myslím, že toto řešení je nevhodné.

A pak samozřejmě mám celkový problém s tím, že řešíme ty senátní obvody vlastně ústavním zákonem, ústavním zákonem, kde budeme mít kompletní výčet všech obcí v ČR, tedy kromě těch, které nám vzniknou a zaniknou. Ty se tam neobjeví, ty pouze budeme nějak vnímat, že se přesunují, ale nebudete vlastně jako občan moci ani v tom ústavním zákoně vyhledat, ve které obci tedy jste, pokud vaše obec vznikla nebo zanikla nebo se nedej bože přesunula. To mi přijde jako nevhodný způsob konstrukce ústavních zákonů. Takže to jsou důvody, pro které bych navrhoval to řešit jinak a tento tisk zamítnout, respektive vrátit k přepracování.

Děkuji.

Bc. Vojtěch Pikal Piráti



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Cestou ke změně je spravedlivý volební zákon Zdechovský (KDU-ČSL): Podpořte rovné volby Okamura (SPD): ODS se pokouší o osekání demokracie a omezení volebního práva Senátor Carbol: Ve volbách propadává zhruba 20 % hlasů oprávněných voličů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.