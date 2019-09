Pilc (Svobodní): Kotlíkové dotace školí socialisty

On ten socialismus vypadal docela hloupě, v médiích se totiž objevily obrázky lidí stojících ve frontách na dotace a to by mohlo někomu něco připomínat a to by nebylo dobré z hlediska PR, tak se ten socialismus a ty fronty pokusili schovat do elektronické formy a uklidit žadatele o dotaci do fronty k počítačům, aby nebyli na očích. A vzhledem k tomu, že se stále ještě nepodařilo vychovat nového socialistického člověka, pořád ten socialismus naráží na to, že se lidé snaží sledovat svůj vlastní zájem, čili že se lidi chovají jako lidi.



Žádný z důvodů, proč ztroskotal minulý socialismus, nezmizel. Jakpak asi dopadne budování toho nového, tentokrát ale už chytrého (smart) socialismu?



Je otázka, jestli v elektronické frontě na dotace vůbec někdo někoho předbíhal, jestli vůbec se dá mluvit o podvodech. Někdo zkusil po výstřelu na startovní čáře naťukat žádost o dotaci pomalu a ručně, někdo jiný použil nějakou rychlou automatizovanou technologii. Dalo by se v tom případě mluvit o podvodu a předbíhání? Socialisty vytoužená rovnost opět nenastala, dotace by v tom případě putovaly k těm chytřejším, kteří si uměli rychleji líznout pomocí technologie, navíc ještě k tomu, že dotace na kotle putují také k těm bohatším, kteří jsou vlastníky nemovitosti.

Jindřich Pilc Svobodní



Nařčení z podvodů a předbíhání také připomíná svalování neúspěchů socialismu (= zase něco nejde sehnat) na keťasy, šmelináře a spekulanty. Je třeba odvést pozornost od skutečných viníků na falešné terče. Viníky této pro socialisty nepříjemné situace jsou především sami budovatelé socialismu.



Nebo že bychom my, kteří nemáme dostatečně kladný vztah k jejich lidově demokratickému zřízení, byli až tak organizovaní a provedli takovou důmyslnou sabotáž?



Žadatel bez šance. Miliony na kotlíkové dotace si rozebrali podvodníci.

