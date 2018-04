Pirát Černohorský se chce sejít s prezidentem Zemanem kvůli OKD

Předseda vyšetřovací komise k OKD, pirátský poslanec Lukáš Černohorský, dnes požádal prezidenta Miloše Zemana o osobní schůzku ke kauze OKD. Černohorský si od schůzky slibuje, že by mu Zeman jako vrcholný politický představitel privatizační éry mohl pomoci odhalit některé souvislosti nebo detaily, které by přispěly k prošetření celé kauzy.

Pirátský poslanec Lukáš Černohorský v dopise adresovaném prezidentovi vysvětluje svou motivaci: „Jedním z hlavních důvodů, proč kauza již tolik let rezonuje veřejným i mediálním prostorem je fakt, že dosud nebyla vyvozena konkrétní politická zodpovědnost za chybná rozhodnutí učiněná v souvislosti s prodejem státního podílu v těžařské společnosti. Před soudem se zodpovídají pouze tzv. nižší šarže, zatímco klíčoví hráči, kteří se na úkor OKD obohatili, zůstávají mimo vyšetřování. Naštěstí ale ne mimo pozornost veřejnosti. Věřím, že dnes je politická vůle k dořešení celé kauzy větší, než kdykoliv v minulosti a stát má konečně šanci svůj dluh občanům ve vztahu k dosažení spravedlnosti splatit. Doufám, že i díky Piráty iniciované vyšetřovací komisi.“

Vyšetřovací komise se již po několikáté sejde 19. dubna 2018. Pokud by se podařilo schůzku s prezidentem realizovat ještě do tohoto data, mohl by předseda komise Černohorský výstupy ze setkání prezentovat kolegům již u této příležitosti, případně pozvat prezidenta jako zvláštního hosta na některé z dalších zasedání vyšetřovací komise.

„Jako předseda komise k OKD čelím od počátku řadě pochybností o smyslu našeho snažení. Proto se snažím uplatňovat maximálně konstruktivní přístup a navázat spolupráci se všemi zainteresovanými lidmi napříč politickým spektrem. Rád bych občanům dokázal, že vyšetřovací komise nejsou pouze bezzubým nástrojem, jak uspokojit poptávku občanů po řešení palčivých kauz, ale že skutečně mohou mít hmatatelné výsledky,“ dodává Černohorský.

Celý text dopisu prezidentovi

Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás jakožto předseda Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny PČR k OKD, který získal důvěru napříč politickým spektrem, aby řádně a důsledně vedl vyšetřování dosud neobjasněných okolností celé polistopadové historie společnosti OKD od roku 1990 až do jejího úpadku do insolvence.

Jsem si plně vědom, že kauza OKD budí velké emoce v očích veřejnosti i politiků a zdaleka se netýká pouze Moravskoslezského regionu, z něhož pocházím. Jedním z hlavních důvodů, proč kauza již tolik let rezonuje veřejným i mediálním prostorem je fakt, že dosud nebyla vyvozena konkrétní politická zodpovědnost za chybná rozhodnutí učiněná v souvislosti s prodejem státního podílu v těžařské společnosti. Před soudem se zodpovídají pouze tzv. nižší šarže, zatímco klíčoví hráči, kteří se na úkor OKD obohatili, zůstávají mimo vyšetřování. Naštěstí ale ne mimo pozornost veřejnosti. Věřím, že dnes je politická vůle k dořešení celé kauzy větší, než kdykoliv v minulosti, a stát má konečně šanci svůj dluh občanům ve vztahu k dosažení spravedlnosti konečně splatit. Doufám, že i díky Piráty iniciované vyšetřovací komisi.

Jako předseda této komise bych občanům rád dokázal, že vyšetřovací komise nejsou pouze bezzubým nástrojem, jak uspokojit poptávku občanů po řešení palčivých kauz, ale že skutečně mohou mít hmatatelné výsledky. Jako poslanec jsem měl možnost vyslechnout si Váš inaugurační projev, během nějž zazněla i ostrá slova kritiky vůči Zdeňkovi Bakalovi, kterého jste obvinil z hospodářské kriminality. Upozornil jste na to, že dokud tento problém nebude vyšetřen, pak nemůžeme tvrdit, že je v České republice velká ekonomická kriminalita minulostí.

Vzhledem k těmto Vašim veřejně prezentovaným názorům a také tomu, že jste byl vrcholným politickým představitelem politické éry, v níž se odehrálo nejdůležitější dějství kauzy OKD, považuji za přínosné Vás v této věci zdvořile požádat o osobní schůzku. Věřím, že byste mi mohl pomoci odhalit některé souvislosti, které by přispěly k úspěšnému dořešení kauzy alespoň v některých aspektech.

S úctou

Ing. Lukáš Černohorský

