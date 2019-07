Piráti: Kdo bude vyplácet sociální dávky a kolik to bude stát?

Ministerstvo práce a sociálních věcí má sedmnáct měsíců na to, aby zajistilo potřebné IT systémy pro vyplácení dávek. Zdá se ale, že spíš přešlapuje na místě. Nedávné dvouleté prodloužení IT smluv se společností OKsystem na základě pochybné opce navíc zbytečně vyjde na více než miliardu korun.

Ministerstvo práce na konci roku 2017 vybralo jako nového dodavatele dávkových systémů firmu DXC Technology za 270 milionů korun. Výsledek však napadl OKsystem, který se svou nabídkou v ceně 829 milionů neuspěl. Antimonopolní úřad dal ale OKsystemu letos naprosto nepochopitelně za pravdu a tendr zastavil z procesních důvodů. Kdyby tehdy MPSV podalo rozklad rozhodnutí ÚOHS, příští týden by úřadu vypršela lhůta k rozhodnutí, která je obvykle dva měsíce.

Podle našich analýz, které se shodují s právními názory rezonujícími sněmovním Výborem pro sociální politiku, by tento postup uspěl a firma DXC Technology by se mohla pustit do práce. Vedení MPSV se ale místo toho rozhodlo ustanovit novou komisi k výběru výherce tendru. Ta byla ustanovena až po více než měsíci prodlení a dosud nepřinesla reálně žádné výsledky. Všechno tak spěje k tomu, že vzhledem k časovému presu zakázku nakonec opět přidělí MPSV současnému dodavateli OKsystem, bez ohledu na to, že má třikrát dražší nabídku a že už dnes dostává firma stamiliony nad rámec půl miliardy korun, kterou stál provoz systémů v minulém období.

