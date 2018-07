Piráti: Metropolitní plán je v rozporu s plánem Adaptace na klimatickou změnu

Nový územní, tzv. Metropolitní, plán Prahy bude určovat podobu města po příští desetiletí. Veřejnost má možnost se k němu vyjádřit do 26. července. Kromě kontejneru IPR podávají o Metroplánu informace i stánky Pirátů, které můžete potkat v centru Prahy i na pražských sídlištích. Pirátská sdružení na městských částech navíc odesílají na magistrát své připomínky, které vzešly z diskuzí s místními obyvateli.

Nový Metropolitní plán stanoví závazná pravidla rozvoje a výstavby v Praze po roce 2023. Hlavní autor územního plánu, architekt Roman Koucký, v něm přichystal několik kontroverzních změn oproti současnému stavu, které by mohly hlavní město výrazně proměnit. Piráti s nimi nyní seznamují občany, aby zjistily, jestli jsou takové změny mezi občany vůbec vítány.

„Problém by mohl nastat třeba na pražských sídlištích jako jsou Modřany nebo Jižní město. V plánu se nerozlišuje mezi stavbou 13 a 21patrových domů. Sídliště tak mohou být ještě více zahuštěna stavbou věžáků, aniž by se se bral ohled na kapacity dopravy, parkování a občanské vybavenosti v okolí,“ vysvětluje Eva Tylová, zastupitelka za Piráty, Zelené a LES v Praze 12 a pirátská kandidátka do Senátu. „Plán je navíc v rozporu s implementačním plánem Adaptace na klimatickou změnu, který předpokládá nárůst zeleně pro její ekologickou funkci. Stručně řečeno, čím méně bude v městě stromů a parků, tím nesnesitelnější vedra v Praze budou.“

Piráti jsou v kontaktu s občanskými spolky, které mají k Metropolitnímu plánu vlastní specifické připomínky. Sami pak na magistrát zasílají své koncepční připomínky k obecným cílům plánu. „Kromě zeleně nám jde také o zachování ducha Prahy jako města s unikátním architektonickým dědictvím. Na podzim k nám opět přijede delegace UNESCO, aby na místě zjistila, zda Praha ještě stále splňuje všechny podmínky statusu světového historického dědictví. Programovým cílem Pirátů je tento statut pro město udržet a nenechat si staletí budovanou krásu města zničit tím, že developerům necháme při výstavbě volnou ruku,“ doplňuje Vít Šimral, místopředseda pražských Pirátů a kandidát do zastupitelstva hlavního města.

Kde můžete například potkat pirátské informační stánky:

Pá 20. 7. OC Obzor na Kamýku 16-19 h

Po 23. 7. Lidl Lhotecká 10-18 h

Út 24. 7. OC Jasná 17-19 h

St 25. 7. OC Labe 17-19 h

