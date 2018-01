Piráti: “Odbornice na velké zakázky“ Šlechtová měla chyby v účetnictví za osm miliard

Závěrka ministerstva tedy podle NKÚ pravdivě neinformuje o jeho hospodaření. Ukázalo se také, že úředníci ministryni vodili za nos, když jí tvrdili, že provedli všechna opatření nařízená minulou kontrolou. Ve skutečnosti jich realizovali necelou polovinu.

„Miliarda sem, miliarda tam… Miliardové chyby v účetnictví jednoho ministerstva vzbuzují vážné pochybnosti o celkovém plnění státního rozpočtu. Jak víme, plánovaný výsledek hospodaření naší země se dost výrazně lišil od opravdového výsledku. Teď už se asi není, co divit. Zatímco běžný občan je za chyby v účetnictví často pokutován a popotahován, tady zřejmě žádná odpovědnost vyvozena nebude. Ministryně Šlechtová byla pasována do role odbornice na velké zakázky, chyby takového rozsahu bychom tedy právě u jejího ministerstva nečekali,“ hodnotí pirátský poslanec Lukáš Černohorský.

Ministerstvo v přehledu třeba uvádělo navýšení finančních prostředků o 3,5 miliardy korun, ve skutečnosti ale došlo naopak ke snížení o 2 miliardy korun. Zapomnělo třeba také promítnout nefinanční dividendy do výsledku hospodaření. MMR v účetní závěrce nevykázalo veškeré peněžní prostředky, se kterými hospodaří, ani pohledávky za subjekty, kterým poskytlo návratné příspěvky a půjčky.

Kromě chyb v účetnictví mělo ministerstvo také chyby v závěrečném účtu, podle něhož se hodnotí plnění státního rozpočtu. Tam zjistili chyby přesahující 7 miliard korun. Hlavní problém byly s chybným tříděním dotací poskytovaných příjemcům v ČR.

„Každý, kdo někdy pracoval na projektu dotovaném z evropských nebo jiných dotací ví, jak jsou kontroly účetnictví a výkaznictví z ministerstva přísné. Stejně přísný metr by měl platit i na ministerstvo samotné. Mělo by jít příkladem. Lidé se pak cítí státem šikanováni a berou to tak, že co platí pro ně, úřady dodržovat nemusí, “ doplňuje Radek Holomčík, který se za Piráty věnuje otázkám podpory rozvoje venkova. Bohužel to potvrzuje také poslední oblast kontroly NKÚ. A to jak se ministerstvo vypořádalo se zjištěními z poslední kontroly. Ministerstvo svou šéfku Šlechtovou informovalo, že všechna opatření proběhla, jak měla. Ve skutečnosti provedli podle NKÚ ale jen necelou polovinu.

