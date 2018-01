Piráti: Podáváme podnět k ÚOHS ke zrušení koncesního řízení na Nemocnici na Františku

Důvodem podání podnětu k ÚOHS je to, že městská část Praha 1 nehodlá zrušit koncesní řízení a naopak se chystá v úterý 23.1.2017 otevřít obálky s nabídkami. Jako důvod tohoto kroku prezentuje například radní Hodek potřebu inspirace pro město v tom, co mají vlastně dělat s nemocnicí, kterou vlastní přes 25 let. I kdyby koncesní řízení bylo zrušeno ihned po otevření obálek, tak se tím vytvoří zbytečné riziko žaloby od uchazečů o koncesi, kteří pak budou napadat zjevnou účelovost takového kroku. S ohledem na hodnotu koncese přesahující 10 miliard, je pravděpodobnost soudního sporu nemalá. I kdyby nakonec soud dopadl ve prospěch Prahy, tak samotný několikaletý proces znemožní s nemocnicí reálně nakládat a investovat do ní. Dokud nejsou obálky otevřeny, tak uchazeči neví s kým a za kolik soutěží, a jejich motivace k soudnímu sporu je prakticky nulová.

Kompletní výhrady ke koncesnímu řízení jsme uváděli již v našem otevřeném dopisu starostovi a radním Prahy 1 a řediteli a správní radě nemocnice. Tento dopis obsahoval také výzvu k okamžitému zrušení koncesního řízení ještě před otevíráním obálek. Text otevřeného dopisu je dostupný zde.

Do aktuálního podnětu k ÚOHS jsou vybrány z otevřeného dopisu pouze ty výhrady, které souvisí s nejzávažnějšími porušeními zákona o veřejných zakázkách v zadání koncesního řízení. Skutečnosti související s nehospodárností nebo nesmyslností samotného záměru koncesního řízení a skrytou privatizací nemocnice totiž ÚOHS posuzovat nemůže. I tyto vybrané výhrady jsou však dostatečné pro zrušení koncesního řízení ze strany ÚOHS.

Podnět bude předán úřadu neprodleně poté, co dorazí na účet úřadu nezbytný poplatek za podání podnětu, který je nově vyžadován. Bohužel ÚOHS neumožňuje zaplatit tento poplatek až po podání podnětu.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Piráti: Výzva ke zrušení koncesního řízení Nemocnice Na Františku Růžička (STAN): Zrušení koncese provozovatele Nemocnice Na Františku je nezbytné Piráti: Občanská aktivita má smysl, Praha snad zabrání privatizaci Nemocnice Na Františku Praha chce převzít do správy Nemocnici Na Františku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV