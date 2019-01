Piráti: S Kolajou jdou do eurovoleb Gregorová, Peksa a Blažej

Piráti si v sobotu na Celostátním fóru vybrali z více než třiceti nominantů své zástupce do Evropských voleb. Spolu s lídrem Marcelem Kolajou budou na kandidátce brněnská Pirátka Markéta Gregorová, poslanec Pirátů Mikuláš Peksa a ústecký zastupitel Lukáš Blažej.

„Elektronický způsob volby našich čelních kandidátů ukazuje, že digitální demokracie je možná. Podporu pirátské členské základny získali kvalitní kandidáti, kteří pro Piráty pracují dlouhodobě a jejich výsledky jsou vidět. Do Evropského parlamentu nás tak povede tým konzistentně fungujících lidí se zkušenostmi se zahraniční politikou,“ zdůraznil předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Nově vzniklý tým pozitivně zhodnotil také zvolený lídr Marcel Kolaja: „Jsou to ostřílení Piráti s dostatečnou odborností a těší mě, že budu mít vedle sebe takto zkušený tým.“

Dvojkou pirátské kandidátky se stala Markéta Gregorová. „Ráda bych především všem poděkovala za podporu, které si moc vážím. V Evropském parlamentu se chci zaměřit na témata jako Erasmus a práce mladých v zahraničí nebo také na často opomíjenou komunikaci práce v europarlamentu směrem k široké veřejnosti,“ uvedla na tiskové konferenci po volbě čela kandidátky.

Za podporu poděkoval také současný poslanec Mikuláš Peksa, který bude kandidovat ze třetího místa: „Rád bych se soustředil na to, aby Evropa byla svobodným prostorem – tedy aby byl zachován Schengen a dokončen společný digitální trh. Dále chci bojovat za to, aby se přestalo plýtvat penězi do nesmyslných dotací a místo toho se raději investovaly do rozvoje infrastruktury.“

Kandidátem ze čtvrtého místa bude Lukáš Blažej, aktuálně ústecký zastupitel: „Cením si široké podpory mezi členskou základnou. Moje pozice na kandidátní listině je důkazem, že Piráti nezapomínají ani na řešení problémů životního prostředí, kterým se intenzivně věnuji. Za své priority považuji adaptaci na změnu klimatu včetně problematiky sucha, znečištění vod a antibiotickou rezistenci. Těmto oblastem se již několik let věnuji v neziskovém sektoru.“

Mikuláš Peksa (1986) je pirátský poslanec za Ústecký kraj, garant zahraničního týmu Pirátů, místopředseda sněmovního Výboru pro evropské záležitosti a místopředseda České pirátské strany i Evropské pirátské strany. Vystudoval Biofyziku na Matematic­ko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a v průběhu studia se specializoval na využití jaderné magnetické rezonance. Angažuje se v mezinárodních aktivitách Pirátů a tvor­bě mezinárodně-politického programu. Jako europoslanec chce podpořit využívání umělé inteligence v Evropě. Dlouhodobě bojuje proti zavedení evropské směrnice o autorském právu, která by vedla k cenzuře internetu. Věří, že technologie mají lidem pomáhat, a ne je šmírovat. Přeje si diplomaticky jednotnou Evropu, která bude schopna se postavit autoritářským režimům.

Lukáš Blažej (1996) je členem republikového výboru a zastupitelem Statutárního města Ústí nad Labem. V roce 2015 byl za Piráty zvolen do kontrolního výboru zastupitelstva, v roce 2016 byl lídrem pirátské části kandidátky do krajských voleb v Ústeckém kraji. Za svoji činnost získal Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci. Specializuje se na právo životního prostředí, o kterém publikuje a přednáší. V minulosti opakovaně zastupoval české environmentální neziskové organizace při jednání na evropské úrovni. Absolvoval šestitýdenní stáž u místopředsedy ENVI výboru Evropského parlamentu, ve kterém v případě zvolení hodlá působit. Podle týdeníku Euro je jednou z nejvidi­telnějších tváří Pirátů v regionech. Kromě environmentálních témat považuje za svoji prioritu rozšíření povědomí o skutečné práci Evropské unie. V současnosti pracuje jako asistent v advokátní kanceláři.

Markéta Gregorová (1993) je brněnská Pirátka, vedoucí pirátského Zahraničního odboru a předsedkyně Evropské pirátské strany. Vystudovala Mezinárodní vztahy a Evropská studia na Masarykově univerzitě a má pracovní zkušenosti s PR a marketingem. Je přesvědčena, že Evropský parlament i Evropská unie potřebují změnu – jen ne destruk­tivní, ale konstruktivní. Jejím cílem je podílet se z pozice europoslankyně na udržení a rozvoji mírového projektu, kterým podle ní Evropská unie je. Konkrétně se proto chce zabývat tématem obrany, exportu zbraní a autonomními zbraněmi, ale také často opomíjenou komunikací pirátské práce v europarlamentu směrem k široké veřejnosti.

