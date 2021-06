Piráti a Starostové: Představili jsme velký protikorupční program a konkrétní kroky pro boj s šíbry

reklama

Hned po volbách chtějí prosadit například veřejný registr dotací, rozšířit povinnost zveřejňovat všechny smlouvy i na politické strany, předložit zákon o střetu zájmů či o státních zástupcích, jenž zajistí jejich plnou nezávislost. Ve vládě chtějí připravit nový trestní řád, který zrychlí trestní řízení tak, aby byla drtivá většina korupčních kauz uzavřena do 18 měsíců. Jejich cílem je i lepší ochrana oznamovatelů korupce.

Tisková konference k představení protikorupčního programu proběhla před pražskou restaurací Rio's na Vyšehradě známou z kauzy předsedy poslaneckého klubu ANO Faltýnka a exministra Prymuly. „Máme dost tajných schůzek, neprůhledných zakázek, úplatků, šíbrů a mizejících miliard, které pak chybí třeba ve zdravotnictví. Naši občané si zaslouží férový a poctivý stát. Proto jsme s týmem expertů připravili obsáhlý protikorupční program, který ušetří peníze daňových poplatníků a pomůže vrátit lidem důvěru ve spravedlnost,“ popsal v úvodu předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Korupční kauzy tady byly bohužel vždy. Lehké topné oleje, rozkrádání evropských dotací, solární baroni, atd., stomiliardové škody. Ale snad nikdy nebyla korupce tak rozsáhlá jako teď. Střet zájmů premiéra není nic jiného než tunelování státu pro vlastní potřebu. Služba lidem je v podání současné vlády jen zastíracím manévrem k vlastnímu obohacení. Faltýnkovy diáře, v kterých řeší jen to, na čem on a jeho okolí vydělá. Čapí hnízdo? Mýtný systém? Stamilionové dotace pro Agrofert? Předražené nákupy zdravotních pomůcek? Když jedni s nasazením zdraví pomáhali, jiní kradli. To musí skončit. Korupce je rozkrádání a rozklad. Nejde nad ní vyhrát. Ale musí se s ní bojovat. Otevřeností, zmenšením státu, jasným oddělením veřejného a soukromého. A k tomu jsme připraveni nasadit naše zkušenosti a kredit,” okomentoval závažnost problému předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jan Farský. Poznamenal, že bychom se měli začít dívat do budoucna a v souvislosti s tím vyzval všechny strany kandidující v podzimních volbách, aby vedly předvolební kampaň zcela transparentně a šly tak samy příkladem.

„Ve volebním programu jsme se zavázali mimo jiné k zavedení nového trestního řádu, který zrychlí trestní řízení při zachování všech práv trestně stíhaných. Chceme, aby 90 procent kauz bylo vyřešeno do 18 měsíců. Abychom efektivně zabavovali výnosy z trestné činnosti a aby se více uplatňoval trest propadnutí majetku u velkých korupčních kauz. Den po volbách také předložíme zákon o střetu zájmů, který bude plně vymahatelný. A rovněž zákon o státních zástupcích, který zajistí jejich plnou nezávislost a odpovědnost, pokud se dopustí nespravedlivého stíhání. Zároveň se zavazujeme, že výběr nejvyššího státního zástupce bude plně transparentní,“ popsal Michálek s tím, že budou Piráti a Starostové také požadovat důkladné prošetření zakázek z doby pandemie.

„Chceme, aby se vyšetřilo, jak bylo během pandemie nakládáno s penězi z veřejných rozpočtů, zda byly skutečně vynaloženy na zvládnutí situace a ochranu občanů. Abychom případně potrestali ty, kdo zneužili situaci k vlastnímu obohacení. Navrhneme proto zřízení sněmovní vyšetřovací komise - nezávislé a bez účasti aktivních politiků - která by vyšetřila nákup pomůcek během pandemie a zjistila příčiny, kvůli kterým došlo k selhání a Česko má o polovinu víc obětí Covidu než průměrně evropské státy podobné velikosti,“ řekl Michálek.

Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht následně popsal plánované kroky k větší transparentnosti. „Dnes chybí v oblasti dotací a výdajů dostatečná transparentnost. Vše je nutné komplikovaně dohledávat. Chceme, aby byl registr dotací jasný a jednoduchý. Pokud se budeme podílet na nové vládě, do 100 dnů tento registr spustíme. Stejná situace je i u provozních a investičních výdajů státu. I zde chceme vše zpřehlednit až do nejposlednější faktury, zavedeme proto rozklikávací rozpočet. Klíčové je řešit také státní firmy, kde unikají miliardy korun daňových poplatníků, jako v ČEZu nebo v Českých drahách. Je třeba, aby zde začali fungovat skuteční odborníci, nikoliv systém politických trafik. Zavedeme proto na pozice transparentní výběrová řízení,“ nastínil Wagenknecht s tím, že se bude koalice zasazovat také o zákon na větší ochranu oznamovatelů korupce.

Tiskové konference se zúčastnili i další spolupracovníci či zástupci Pirátů a Starostů, kteří se zabývají korupční problematikou. Šlo například o senátora Václava Lásku (SEN 21), místostarostku Prahy 12 Evu Tylovou, pražskou radní Hanu Marvanovou, analytika Janusze Konieczného či pražského radního Adama Zábranského. „Máme tým odborníků, kteří dohromady tvoří největší protikorupční sílu v historii této země. Lidi, co skutečně dotáhli své kauzy do konce, k pravomocným rozsudkům či zrušení cinklých miliardových zakázek,“ okomentoval Michálek.

„Jako policista, advokát, ale i politik jsem se podílel na řešení řady korupčních kauz. Ne všechny dopadly bohužel dobře. Jednou z těch lepších bylo Promopro, kde byli alespoň odsouzeni zodpovědní úředníci za škodu státu přes 300 milionů. Ale na ty, co nesli politickou odpovědnost, poskytovali krytí a možná dávali i zadání, byla justice krátká. Trestná činnost korupční je specifická v tom, že se policisté setkávají s výkvětem zločinců, co mají to nejlepší zastoupení, vybavení. Aby se jim policisté mohli postavit, musí mít také maximální podporu, vybavení, vzdělávání, což teď není. To po volbách musíme změnit,“ uvedl Václav Láska.

Následně hovořila Eva Tylová o kauze, kterou řešila ještě jako ředitelka České inspekce životního prostředí „Šlo o tzv. “ekozakázku”, kde se nám podařilo ušetřit státu 70 miliard korun. U privatizovaných podniků bylo tehdy garantováno novým vlastníkům, že budou odstraněny staré zátěže typu kontaminovaná voda, půda či odpady. Pod vedením Miroslava Kalouska ministerstvo financí chtělo na odstraňování těchto zátěží zadat velkou zakázku, kterou by dostala jedna firma a garantovat jí tak přísun 114 miliard korun. Problém byl, že ministerstvo odmítlo vyčíslit, kolik má odstranění zátěží stát. Jestli tedy není zakázka předražená. My jsme na České inspekci životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí zpracovali odhad nákladů na cca 40 miliard korun. Vycházeli jsme přitom z údajů, které jsme na Inspekci měli k dispozici v databázi starých zátěží i z kontrol v privatizovaných podnicích. Tedy neuvěřitelných 70 miliard by byl čistý zisk vítězné firmy. I díky tomuto zjištění byla zakázka v roce 2011 zrušena,“ popsala Tylová.

Hana Marvanová zase nastínila své zkušenosti z kauzy H-System: „V advokacii působím více jak 20 let, zasazovala jsem se o postih korupce a miliardových podvodů. Řešila jsem kauzy jako IPB, OKD či H-systém a další. Každá kauza, kterou se nepodaří prošetřit a vyšumí, jen podlamuje u veřejnosti důvěru v právní stát. Například v kauze H-system šlo o miliardový podvod na tisícovce poškozených rodin, které nechtěly nic jiného než vlastní bydlení. Dvanáct let trvalo let, než byli pachatelé odsouzeni a byla poškozeným přiznána náhrada škody. Jen proto, aby část viníků následně amnestií omilostnil Václav Klaus. Problém je, že se dnes nedaří účinně zabavovat výnosy z trestné činnosti a vrátit ukradené peníze obětem. Nestačí rozsudek, ale aby pachatel i přišel o peníze, které ukradl, a došlo ke skutečné náhradě škody poškozeným. Zároveň se musí zrychlit trestní řízení, protože k čemu je spravedlnost, když přijde pozdě a oběti se jí kolikrát ani nedožijí. Boj proti velkým podvodům a korupci nesmí skončit, není možné, aby menší podvodníci byli trestáni a tzv. velké ryby unikly spravedlnosti, a dokonce řídily stát. To chceme změnit,“ řekla Marvanová.

Na tiskové konferenci připomněl Jan Farský také uplynutí devíti let od prvního předložení zákona o registru smluv, jenž byl finálně schválen v roce 2015. Ten stojí za odhalením mnoha kauz. „Jedná se o stěžejní normu, která nastavuje mechanismy kontrolování smluv, na které se vztahuje povinnost uveřejnění. Tím dochází k eliminaci prostoru pro možné podvodné nakládání a rozkrádání veřejných prostředků,” dodal Farský.

Seznam kandidátů a spolupracovníků Pirátů a Starostů - největší protikorupční síly v historii ČR

Jan Farský (STAN) - autor registru smluv

Vladimír Balaš (STAN) - profesor mezinárodního práva, bývalý děkan Právnické fakulty v Plzni, který se postavil proti novému vedení, které školu poškodilo

Hana Marvanová (STAN) - advokátka, radní hl. m. Prahy pro oblast práva, dosáhla vyšetření kauzy H-Systém s celkovou škodou přes 900 milionů korun

Václav Láska (SEN 21) - bývalý policista, advokát a nyní senátor, upozornil na kauzu ProMoPro, kde bylo odsouzeno 9 manažerů se škodou přes 300 milionů korun

Jakub Michálek (Piráti) - právník, zpracoval rozbor kauzy Opencard, pomohl realizovat záložní řešení za účelem opuštění původního dodavatele, prosadil rozšíření registru smluv pro ČEZ a další státní firmy, prosadil nominační zákon, zveřejňování skutečných majitelů u úvěrů v rámci programu COVID-3, dlouhodobě spolupracuje s Rekonstrukcí státu

Eva Tylová (Piráti) - poukázala na předraženou zakázku odstraňování ekologické zátěže v době Miroslava Kalouska, čímž státní pokladna ušetřila desítky miliard korun

Lukáš Černohorský (Piráti) - předseda vyšetřovací komise k OKD, hlavní předkladatel novely Ústavy posilující postavení NKÚ a umožňující kontrolu státních firem

Oldřich Kužílek (STAN) - spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím a nejvýznamnější šiřitel osvěty v této oblasti

Ondřej Profant (Piráti) - upozornil na nesmyslnou zakázku na Ministerstvu kultury, která pak byla zrušena, v rámci hospodaření pražského magistrátu a státu kontroloval řadu veřejných zakázek v oblasti informatiky, které se ukázaly jako velmi nevýhodné

Adam Zábranský (Piráti) - radní hlavního města Prahy pro bydlení a transparenci, prosadil rozklikávací rozpočet a zveřejňování informací v městských firmách

Janusz Konieczný (Piráti) - bývalý analytik Nadačního fondu proti korupci, protikorupční analytik klubu Pirátů, věnoval se kauzám v ČEZ, DPP, MPSV atd.

