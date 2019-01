Piráti budou hlasovat pro senátní verzi zákona o státní službě

To byla hlavní témata pravidelného brífinku Pirátů, kterým se věnovali před započetím 26. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V návrhu pořadu této schůze je více než 200 bodů.

Předseda pirátského klubu Jakub Michálek zahájil brífink shrnutím informací k zákonu o registru smluv, promluvil o aktuálním tématu, kterým je možné ovlivňování soudců a věnoval se též změnám v autorském zákonu: „Poprvé máme zařazen zákon o registru smluv jako první bod bloku druhých čtení. Předseda Faltýnek na naší schůzce informoval, že ANO podpoří zákon ve znění pozměňovacích návrhů, které budou ve Sněmovně načteny. Druhým zásadním bodem je údajné ovlivňování soudců ze strany prezidenta republiky a jeho kancléře. Inicioval jsem jednání Podvýboru pro otázky justice, které by mělo proběhnout ve středu večer. Chceme získat podklady, abychom si udělali obrázek o tom, co se v této kauze stalo. V případě pochybení podnikneme náležité kroky. Teď je tato otázka předčasná, ale Sněmovna má potřebné nástroje, ať už jde o utvoření vyšetřovací komise, v krajním případě až iniciování impeachmentu Sněmovnou. Na schůzi také podpoříme návrh autorského zákona vrácený Senátem s pozměňovacími návrhy. Jedná se o usnadnění kopírování notovin, což Piráti navrhli ve Sněmovně, a zrušení perzekuce lidí, kteří poslouchají rozhlas například v práci. Podpoříme práva uživatelů, aby nebyli šikanováni ze strany kolektivních správců jako jsou OSA a Intergram.“

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že Piráti se opět zaměří na novelu zákona o státní službě: „Zákon o státní službě měl a má vést k depolitizaci státní správy a zamezovat nesystémovým čistkám a příchodu spřízněných osob na klíčové pozice státních úřadů. Návrh zákona čelil kritice Pirátů a opozice, Evropské komise i odborů. V závěru jednání o novele, kdy se nám podařilo řadu problematických pasáží opravit, předložila ministryně Dostálová návrh, který umožňuje odvolávání státních tajemníků na základě rozhodnutí ministra nebo vlády. Tím se naopak stává zákonem, který umožnuje politizaci státní správy. Budeme proto podporovat senátní návrh, který tuto škodlivou část vypouští.“

Poslanec Mikuláš Ferjenčík připomněl dlouhodobé stanovisko Pirátů k EET: „Nevidíme důvod pro šikanu drobných živnostníků prostřednictvím třetí a čtvrté vlny EET. Přes svátky jsem si nechal zpracovat analýzu výnosů EET. Podle analýzy jsou čísla, která udává vláda, vycucaná z prstu. S analýzou poslance seznámím během projednávání rozšíření EET ve Sněmovně, věřím, že argumentačně podpoří můj návrh zamítnout 3. a 4. vlnu EET hned v prvním čtení.“

Poslanec Ondřej Polanský následně zmínil infrastrukturní problémy, se kterými se potýká Ministerstvo dopravy: „Vláda ani ministr neřeší příčiny a zabývají se nekoncepčními tématy, jako jsou slevy na jízdném. Ministerstvo připravuje novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, která však na právech omezuje opět občany. Podle NKÚ je přitom 19 z 21 případů zpoždění silničních staveb způsobeno nedostatky v přípravě na straně investora, tedy ŘSD. Proto jsme připravili vlastní návrhy, které budou především zlepšovat systém kontroly kvality a oponenturu projektové dokumentace.“

Poslanec Mikuláš Peksa následně uvedl, že Piráti opakovaně vyzývali vládu, aby se připravila na scénář tvrdého brexitu a minimalizovala dopady na Českou republiku: „I nadále je třeba zajistit dostupnost léků vyráběných ve Spojeném království nebo uznávání tam získaných kvalifikačních a vysokoškolských osvědčení.“

Stanovisko Pirátů k zákonu o karenční době vráceném Senátem doplnila poslankyně Olga Richterová: „Stojíme si za názorem, že lidé by neměli být trestáni za to, že jsou nemocní. Proto budeme nadále podporovat sněmovní verzi zákona, která navrhuje vyplácet 60 procent platu i v prvních třech dnech nemoci. To považujeme za rozumný kompromis a budeme stát za naším postojem z předchozího projednávání zákona.“

