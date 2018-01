Piráti nesouhlasí s navyšováním parkovacích kapacit na Václavském náměstí

„Nesouhlasíme s navyšováním počtu parkovacích míst na Václavském náměstí. Je hezké, že na povrchu parkovací místa ubudou, ale pokud jich má oproti dnešnímu stavu 200 přibýt v podzemních garážích, na náměstí bude nakonec jezdit více aut než dnes. Piráti naopak požadují, aby automobilová doprava v centru Prahy byla postupně citlivě redukována,“ shrnuje postoj Pirátů pražský zastupitel Viktor Mahrik, který se zabývá dopravou.

Piráti vnímají jako pozitivní, že se Václavské náměstí dočká rekonstrukce. „Pozornost by si ale zasloužila i horní část Václavského náměstí. Piráti prosazují, aby se do horní části Václavského náměstí vrátily tramvaje, které by měly propojit Vinohradskou ulici s Hlavním nádražím. Vnímáme tuto dopravní stavbu jako zásadní, protože nová tramvajová trať by značně odlehčila přeplněným tramvajovým trasám v centru Prahy,“ dodává Viktor Mahrik.

