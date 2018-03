Piráti opět nasadí do volby o post předsedy komise pro kontrolu GIBS Mikuláše Ferjenčíka

Piráti budou v rámci nadcházející schůze Sněmovny hlasovat pro odvolání komunisty Zdeňka Ondráčka z čela komise pro kontrolu GIBS. V případě nové volby Piráti opět nominují do čela komise poslance Mikuláše Ferjenčíka. Piráti dále zvednou ruku pro odvolání místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury, pro zmírnění zákona o EET a podpoří i novelu daňového řádu, která zamezí praní špinavých peněz.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v úvodu dnešní tiskové konference informoval, že Piráti podpoří návrh na odvolání předsedy Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS Zdeňka Ondráčka, který byl v pátek zvolen hlasy ANO, SPD a KSČM: „Odmítáme demagogii a lži inženýra Babiše. Faktem je, že hlasy ANO přispěly ke zvolení komunisty Ondráčka do čela komise. Již minulý týden jsme postavili kompetentního protikandidáta, kterým je Mikuláš Ferjenčík a v případě nové volby ho budeme opět nominovat,“ informoval šéf strany Ivan Bartoš. Klíčová bude rovněž středeční mimořádná schůze k odvolání místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury. „Bohužel hlasovací koalice ANO, SPD a KSČM nebrala v úvahu požadavek 86 poslanců a neumožnila zařazení bodu na řádné jednání. Podpoříme proto nové hlasování o odvolání pana Okamury a budeme hlasovat pro odvolání,“ uvedl Ivan Bartoš.

Kromě personálních záležitostí Piráti informovali o několika legislativních návrzích, které jsou zařazeny na řádné jednání, a na kterých se podílejí. Jedna se o novelu zákona o EET, která má za cíl zrušit povinnost evidence tržeb pro neplátce DPH nebo o novelu zákona o urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury. Piráti též informovali o projednávání vlastního návrhu na úpravu zákona o registru smluv a zákona o přístupu k informacím, jejichž cílem je donutit ČEZ ke zveřejňování smluv.

Šéf klubu Pirátů Jakub Michálek pak komentoval novelu zákona o daňovém řádu. Návrh Pirátů cílí na obchodní činnosti, které bývají spjaté s praním špinavých peněz. „Je absolutní lež, že by návrhem byla prolomena mlčenlivost advokátů při zastupování klienta u soudu, jak o návrhu chybně říká Tomáš Sokol z České advokátní komory. Návrh se týká přesně vyjmenovaných informací o zakládání firem a uskutečněných obchodech advokáty, které jsou zneužitelné k praní špinavých peněz a vyvádění zisků do daňových rájů. Podle našeho návrhu nemají být tato data použitelná jen pro ochranu zahraničních daní, jak to vyžaduje Evropská unie, ale i pro podezření z daňových zločinů nad 500 000 Kč na území Česka,“ vysvětlil Michálek. Piráti tak sledují prioritu deklarovanou před volbami, že zabrání velkým korporacím krátit daně.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Připosejřený Babiš a hlupáci v ulicích. Před zprávou, že Ondráček to sám složil, se rozpoutalo peklo. Rok 89, SNB... Překvapivá slova z KSČM! Žumpo! Gazdíkové, Feri… Ondráček odstoupil, ale flákl za sebou dveřmi. Pravice mlátila do lavic Ondráček hodil ručník do ringu. Končí jako šéf kontrolní komise GIBS Černohorský (Piráti): Stát rozhodně nefunguje jako firma, ale spíše jako černá díra na peníze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV