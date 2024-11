Piráti si zvolili nové předsednictvo

„Děkuji všem, kteří do té volby šli i těm, kteří hlasovali. Podařilo se dát dohromady silný tým a zároveň členská základna podpořila můj návrh reformy vnitrostranického fungování. Budeme teď více srozumitelní pro naše voliče a dáme jim jasně najevo, že za nimi stojíme a umíme řešit každodenní problémy běžných lidí. Těším se na spolupráci v novém předsednictvu,“ okomentoval hlasování Pirátů předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

„Moc děkuji za důvěru. Nezvolili jste jen mě, zvolili jste i sami sebe. Nikdo jiný tu práci totiž za nás neudělá,” uvedl první místopředseda Martin Šmída směrem k pirátkám a pirátům. „Největší úkol, co nás teď čeká, je sjednocení se. Negativních nálad už bylo dost. Nejsme tady totiž kvůli sobě. Jsme tu pro lidi tam venku. Pro lidi, kteří doufají, že existuje a bude existovat síla na naší politické scéně, která bude hájit jejich zájmy, která jim dá vidinu lepší budoucnosti. A my teď musíme zamakat a těmto lidem ukázat, že jsme to právě my, kdo jim tuto budoucnost může přinést. My všichni tady. Já se tomu budu snažit přispět. A prosím, aby se o to pokusil každý z nás,” doplnil Šmída.

„Mockrát děkuju za důvěru, přijímám ji s veškerou pokorou. Chtěla bych poděkovat lidem, kteří mě v posledním roce podpořili a ukázali mi, jak jsou piráti skvělí. Že máme skutečná řešení například v oblasti školství, že dokážeme zajistit místa na středních školách, že máme odpovědi na ekonomické otázky a umíme zajistit lidem spokojenější život. Jsem připravená spolupracovat s již zvoleným předsedou na tom, abychom uspěli i v dalších volbách a mohli náš program prosazovat,“ okomentovala výsledek volby hned po jejím vyhlášení Hana Hajnová.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě podpořili. Velmi si toho vážím. Chtěl bych ale taky poděkovat za férový souboj ostatním kandidátům. Byly to velmi zajímavé diskuse. Teď nás čeká 11 měsíců, kdy musíme svět kolem nás, naše potenciální voliče, i naše znejistělé voliče přesvědčit o tom, že si jejich hlasy zasloužíme,” řekl po svém zvolení třetí místopředseda Michal Bláha.

Nové předsednictvo Pirátů nahradilo doposud úřadujícího předsedu Ivana Bartoše a místopředsedkyně Kláru Kocmanovou, Markétu Gregorovou, a Dominiku Poživilovou Michailidu. Hana Hajnová svůj mandát v předsednictvu obhájila. Čtvrtého místopředsedu se na dnešním zasedání nepodařilo zvolit z časových důvodů, jeho volba proběhne v nejbližších dnech v jednání na internetovém fóru.

Základní informace k nově zvoleným

Zdeněk Hřib (* 21. 5. 1981) je od května 2016 pirátským garantem v oblasti zdravotnictví, vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, dříve byl výzkumníkem v oblasti kvality péče a bezpečnosti pacientů, podílel se na vývoji aplikace eRecept, byl členem správní rady VZP od ledna 2018 do února 2019. Odborně se zaměřuje na zdravotnictví a komunální politiku.

Od listopadu 2018 do února 2023 byl primátorem hlavního města Prahy. V této funkci čelil několika globálním krizím (pandemii covidu, ekonomické krizi a počátku války na Ukrajině a s tím spojeného velkého přílivu převážně žen, dětí a seniorů do Prahy z válkou zasažených oblastí). Nyní působí jako první náměstek primátora hlavního města Prahy s odpovědností za dopravu. Dohlíží na výstavbu největších aktuálních investic do rozvoje infrastruktury v Česku – od výstavby Dvoreckého mostu, Metra D, rekonstrukce Barrandovského mostu, přípravy Terminálu Smíchov, nebo přípravy VRT. Bojuje za zvýšení pravomocí obcí a měst tak, aby byla reálně plněna zásada subsidiarity, protože věci veřejné se mají řešit co nejblíže lidem.

Martin Šmída (* 11. 6. 1985) na VUT v Brně vystudoval manažerskou informatiku, ekonomiku a řízení podniku a realitní inženýrství. Od roku 2011 pracoval jako vedoucí kompostárny, v letech 2014 až 2020 byl zastupitelem obce Majetín a od roku 2020 do října 2024 zastupitelem a radním Olomouckého kraje.

V politice se věnuje životnímu prostředí, zemědělství a zejména odpadovému hospodářství. Jeho prioritou je také zvyšování kvality života, hájení svobod člověka a důraz na budoucnost skrze moderní vzdělávání, důstojné pracovní příležitosti a dostupné bydlení. V neposlední řadě prosazuje také podporu venkova a pomoc znevýhodněným regionům.

Hana Hajnová (* 18. 7. 1985) je srdcařka z Vysočiny se zájmem o inovace, obnovitelnou energii a nové technologie. Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, v oboru Evropská studia se zaměřením na regionální politiku. Profesí je projektová manažerka, od psaní a řízení projektů si vyzkoušela konzultování startupů i přípravu regionální inovační strategie.

Od roku 2018 působí jako zastupitelka ve městě Telči, v letech 2020 až 2024 byla statutární náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. V politice se zabývá energetikou, rozvojem znalostní ekonomiky nebo nastavováním a cílením dotačních programů. Do veřejného prostoru se také snaží dostat více žen, například projektem Ženy Vysočiny.

Michal Bláha (* 19. 10. 1972) je podnikatel, ředitel neziskové organizace Hlídač státu a propagátor e-gov/chytrého a moderního státu. Zabývá se IT, inovacemi a digitální transformací, od roku 2014 zejména ve státní správě. Poskytuje konzultace státním úřadům, pomáhá s realizací systémových změn státní správy.

S Piráty spolupracuje od roku 2016 na strategiích, volebních programech a způsobech digitalizace, pomáhal s projektem Otevřená sněmovna. V letech 2022 až 2024 byl poradcem Ivana Bartoše, aktivně se zúčastnil tvorby zákona o právo na digitální službu a je iniciátorem vzniku Digitální a informační agentury. Za Piráty působí také ve Správní radě VZP.