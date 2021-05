Piráti vzali v době covidové nejen seniory na online palubu a vyrazili společně na cesty

reklama

Z televize i rádia se na nás valily samé špatné zprávy, uzavřeli nás v obcích a představy o tom, že v brzké době budeme volně cestovat byly skoro zakázané. Někdo propadal depresím, ale plzeňští Piráti se rozhodli aktivně zapojit do celorepublikového projektu Senioři na palubě.

Odstartoval tak projekt, který cestovatelům a zajímavým lidem nejen z Pirátské posádky dal prostor sdílet s ostatními své dřívější zážitky skrze online přednášku a umožnil všem, kteří se chtěli vydat na daleké cesty nebo za poznáním, připojit se a alespoň virtuálně zažít dobrodružství z pohodlí svých domovů. Celkem jsme během letošního jara zvládli uspořádat 9 přednášek a před sebou máme poslední z jarní části, ve které se 2. června vypravíme s ošetřovatelkou Monikou Novákovou za plzeňskými šimpanzi. Bude to dárek pro naše nejmladší k Mezinárodnímu dni dětí.

Za dobrodružstvím jsme vyráželi téměř každou středu od 19:30 a vždy se připojovalo několik desítek sledujících, kteří nejen poslouchali, ale také s přednášejícími diskutovali. Naše vysílání ze západu Čech zahájil 3. března Jirka Pek, který nám přiblížil jeho cestování po Mexiku, vše, co ho zaujalo nám představil a podělil se s námi i o krásné fotky. S druhým průvodcem jsme cestovali severní Indií, byl jím Filip Sequens. Připojených 45 sledujících, nejen jednotlivců, ale i rodin, nás utvrdilo v tom, že zájem je a děláme dobrou věc. S Karlem Makoněm jsme pak společně oslavili 28 let od vzniku Záchranné stanice živočichů v Plzni a počet připojených opět stoupnul. Radost neskrýval ani sám přednášející Karel Makoň, těšilo ho, že se mohl podělit o své celoživotní zážitky.

Postupně jsme navštívili vzdálené země jako Kubu, Srí Lanku, Filipíny i Bali a během online přednášek byla vidět i slyšet láska vypravěčů k cestování a místům, která nám představovali. Doslova kouzelná pak byla přednáška s prezentací historických fotek z Plzně. Vyprávění příhod ze staré Plzně od paní Kořenkové se linulo a sledující jej hltali plnými doušky a obdivovali paměť této dámy. Prozatím poslední díl našeho cyklu online přednášek obohatil povídáním o svém putování tulák, poutník, historik, ale i učitel Petr Daubner. Ten nás zavedl pěší poutí až do španělského poutního místa Santiaga di Compostela. Ale ani to nestačilo, šli jsme s ním dál přes celé Portugalsko do Říma a Vatikánu a zpět do Čech. V diskusi pak padaly dětské hlášky typu: "Kdyby nepromítal fotky, tak tomu snad ani neuvěřím!” Pohodové vyprávění poutníka, který ušel přes 10 000 kilometrů za 10 měsíců doslova strhlo nejen dospělé, ale i děti.

K jeho vyprávění jsme mimo jiné přizvali i seniorku paní Ulrychovou, která cestu do Santiaga také před lety podnikla. Vydala se na ni ve svých 65 letech z pečovatelského domu pro seniory v Kladrubech. Při snaze zprostředkovat jí vyprávění poutníka Petra, jsme ale narazili na problém s technikou a připojením. To nás moc mrzelo, ale nebyli by to Piráti, kdyby se nesnažili pomoci. Po naší výzvě jsme do týdne měli připravený počítač k darování. Pro nás ve městech je samozřejmostí, že je připojení k internetu na každém rohu, ale pozastavili jsme se nad tím, že toto není samozřejmostí v zařízeních pro seniory. Obrátili jsme se proto na vedení obce a společně hledáme řešení. Je potřeba vzít v potaz, že v domovech pro seniory jsou stále mladší lidé a jejich možnosti jsou bohužel stále po stránce moderních technologií omezené. To chtějí Piráti systémově řešit.

Vraťme se ale zpět k našim online přednáškám. Pokud vás mé povídání o projektu Senioři na palubě zaujalo a chcete vidět některou z přednášek, můžete je nalézt na tomto odkazu: https://cs.padlet.com/info13816/ws73iglkx4v3tl. Jsou k vidění bezplatně, stejně tak všichni přednášející vystoupili bez nároku na honorář, za což jim na tomto místě z celého srdce děkuji!

Po prázdninách budeme v online přednáškách pokračovat podzimní sérií. Již nyní sbíráme témata a zajišťujeme přednášející. Za sebe mohu říci, že se opět máte na co těšit.

