Pirátští europoslanci žádají Tuska a Junckera o řešení Babišova střetu zájmů

Oba dopisy se týkají případu střetu zájmů předsedy vlády ČR Andreje Babiše. Dopisy požadují okamžité vysvětlení, jaká konkrétní opatření ze strany evropských institucí byla implementována, aby nedocházelo ke zneužívání střetu zájmů ve chvíli, kdy dochází k vyjednávání o současném či budoucím rozpočtu EU.

„Komise by měla okamžitě prověřit všechny dotace, které jsou vypláceny společností Agrofert a ujistit se, zda nejde o nedovolenou podporu, ve které by jakkoli figuroval premiér Andrej Babiš. Čerpání dotací se musí dít za absolutně rovných podmínek a nikdo, ani premiér Babiš, nesmí tyto podmínky porušovat,” uvedl Philippe Lamberts, prezident skupiny Zelení/Evropská svobodná aliance. „Co se týče druhého dopisu - předseda Evropské rady Donald Tusk moc dobře ví, jak to dopadá, když není respektováno právo a musí okamžitě zasáhnout a ujistit se, že rozhodování Evropské rady nebylo nijak ovlivněno obchodními zájmy Andreje Babiše. V sázce je soudržnost celé Evropské unie,” dodal Lamberts.

Český pirátský europoslanec Mikuláš Peksa věří, že kauza nebude zametena pod koberec nebo řešena netransparentně v kuloárech. „Desítky tisíc lidí v ulicích českých měst si žádají odpovědi na svoje otázky. České daně nesmí být skrz evropské dotace zneužívány k obohacení oligarchů, musí sloužit pro dobro občanů ČR. Andrej Babiš zneužíváním dotací kompromituje celý projekt EU,” uvádí Peksa. „Předseda Evropské rady Tusk musí okamžitě podniknout kroky, kterými zajistí, že rozhodování o budoucích prostředcích z Evropské unie nebude ovlivněno členem komise, který je ve střetu zájmů a mohl by z nich mít prospěch. Nejde jen o premiéra Babiše, ale o jakýkoli obdobný případ v budoucnu,” dodává Peksa.

