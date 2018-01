Plamínková (STAN): Kanál, který se opozdil o 200 let

Babišova vláda bez důvěry si dala do programového prohlášení vznik kanálu Dunaj – Odra – Labe. Každý projekt má ale svou správnou dobu vzniku, a kanál D-O-L ji už dávno minul. Asi tak o 200 let.

Již staří Řekové měli sen o prokopání korintské šíje mezi pevninským Řeckem a Peloponésem. V 7. století př. n. l. o vybudování průplavu usiloval tyran Periander, po něm římští císaři Caesar, Caligula a Nero. Dílo se ale podařilo uskutečnit až koncem 19. století. Nebylo to levné a bylo tam dost obětí. Paradoxně se ale uskutečnit tisíciletý sen podařilo zrovna v době, kdy už lodní doprava ztrácela na významu. Lodě se navíc výrazně zvětšily a kanál jim byl brzy malý. Měl proto od počátku jen dosti omezené využití. Dnes slouží téměř výhradně už jen jako turistická atrakce. Kanál prostě minul svou dobu – v době, kdy by ho Řekové potřebovali, ho nebyli schopni postavit, a když to o mnoho set let později uměli, tak už byl zbytečný.

Svou dobu už dávno prošvihl i kanál Dunaj – Odra – Labe. Kanál chtěl budovat již Karel IV., ale rovněž neuspěl. Otázka přišla znovu mnohokrát na přetřes v 18. a 19. století, kdy bylo učiněno několik pokusů o stavbu a několik dílčích projektů bylo i realizováno. Kdyby se kanál tenkrát vybudoval, tak jsme asi nic nemuseli řešit. V době průmyslové revoluce se vozilo hodně materiálu pro rostoucí těžký průmysl a silnic bylo málo a ve špatném stavu. Tenkrát ale stavbu zlikvidovala železniční společnost, pro kterou to byla nevítaná konkurence při rozvoji vlakových tratí.

K čemu by měl ovšem sloužit kanál Dunaj – Odra – Labe dnes, v době informační společnosti, to je skutečná záhada. Zboží, které by sneslo pomalou dopravu lodí, je stále méně a méně, všichni upřednostňují dodávky „just in time“. Ano, mohla by to být turistická atrakce, ale při vší úctě, korintskému průplavu by se cesta přes Českou Třebovou asi přece jen nevyrovnala, a nedovedu si představit, že někdo pojede z Pardubic do Olomouce lodí jako běžným dopravním prostředkem. To, co potřebujeme, je rychlé a kvalitní silniční a železniční spojení Čech a Moravy, nikoli vodní kanál. A rychlou informační dálnici, hodnou 21. století. Už by proto byl načase s úvahami o něm přestat, odblokovat pozemky desítek obcí a měst pro běžné využití a umožnit obcím podél kanálu normální rozvoj.

Jedním z argumentů zastánců dlouho bylo, že bychom mohli využít „ohromující množství“ evropských dotací. To už dnes padlo, nestihlo by se to. Vždyť jsme za ty dotace zatím nepostavili ani pár rychlých vlakových tratí, o jejichž užitečnosti nikdo nepochybuje. A tak asi jediným důvodem, proč se o kanálu nyní mluví, je snaha vlády zalíbit se prezidentu Zemanovi, o němž je známo, že je jeho vášnivým fanouškem. Je to ale důvod pro zbytečnou stavbu za stovky miliard korun? Průplavy jsou takoví dinosauři ze starých dob. Nechme už dinosaury spát a věnujme se moderním typům dopravy.

Jana Plamínková

RNDr. Jana Plamínková STAN



autor: PV