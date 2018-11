Plamínková (STAN): První tuny Pražského kompostu jsou připraveny k odběru

Aktuálně je v kompostárně cca 60 tun hotového hnojiva. Pražané, kteří sem v loňském roce přiváželi rostlinný odpad, si nyní mohou přijet pro hotový kompost: 1 kilogram za každých 5 kilogramů odevzdaného odpadu.

„Půdy trpí v současné době akutním nedostatkem organické hmoty. Proto je tolik důležité, aby organické zbytky ze zahrádek a z údržby zeleně nekončily na skládce či ve spalovně, ale aby se změnily na výživný kompost, který pomůže úrodnost půd zlepšit,“ říká radní Jana Plamínková.

Kompostárna byla vybudována na volném pozemku na okraji městské části Praha-Slivenec nedaleko Pražského okruhu. Od července do konce září loňského roku přijímala bioodpad pouze od občanů hl. m. Prahy, od října své služby rozšířila a začala přijímat rostlinný materiál také od firem, mimopražských občanů a z velkoobjemových kontejnerů svážených ze spádové oblasti zahrnující především levý břeh Vltavy. Do konce roku 2017 přijala téměř 295 tun bioodpadu. V letošním roce do konce října 1 676 tun rostlinných zbytků z domácností a zahrad i z údržby zelených ploch.

RNDr. Jana Plamínková STAN



krajská radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po roce provozu kompostárny zažádaly Lesy hl. m. Prahy o registraci vzniklého produktu podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Na základě podrobných zkoušek a chemických rozborů bylo vydáno rozhodnutí o registraci Pražského kompostu, jako organického hnojiva. Znamená to, že splňuje veškeré limity chemických a fyzikálních vlastností a nyní se již může využívat pro zlepšování kvality půdy jak na zahrádkách, tak i při údržbě a výsadbách městské zeleně. Na první Pražský kompost již čekají zájemci, kteří v loňském roce do kompostárny přivezli více jak 141 tun rostlinného odpadu. Nyní si mohou za každých 5 kg dovezeného materiálu odvézt 1 kg hotového kompostu.

Pražané mají možnost do kompostárny měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu a za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si po roce odnést 1 kilogram hotového kompostu k využití na své zahradě. Pro občany s bydlištěm mimo Prahu a pro firmy je uložení biomasy zpoplatněno jednotnou sazbou 600 Kč/t bez DPH.

Psali jsme: Plamínková (STAN): Praha vyhlašuje granty pro oblast životního prostředí Plamínková (STAN): Sdružení Arnika dostane od města dotaci 392 tisíc korun Plamínková (STAN): Dotace v rámci programů Čistá energie Praha 2018 IV Plamínková (STAN): Nový rybník Lipiny rozšíří cenné území Modřanské rokle

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV