Plamínková (STAN): Úpravna vody Želivka dostane zcela novou filtraci

S říjnem začala druhá etapa rekonstrukce úpravny vody Želivka. „Realizace projektu bude znamenat významné zlepšení kvality pitné vody. Filtrace přes GAU umožní odstranit z pitné vody a z koloběhu v rámci životního prostředí maximum nežádoucích látek, jako například pesticidů, farmak a xenobiotik. Celý projekt zároveň zajistí výrobu pitné vody v krizových situacích i v případech živelných katastrof či ekologických havárií,“ řekla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Celková cena stavby činí téměř 1,2 miliardy korun bez DPH, na spolufinancování projektu je přislíbena dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 753,2 milionu korun. Zbývající prostředky na financování stavby půjdou ze zdrojů Úpravny vody Želivka, a.s. Stavba by měla být dokončena k 31. prosinci 2020. Poté bude následovat roční zkušební provoz. Nová hala s filtry s náplní GAU bude předána do plného provozu od 1. ledna 2022.

Filtrace přes aktivní uhlí je špičkovou technologií aplikovanou při obdobných modernizacích úpraven pitné vody po celé Evropě. Pro ÚV Želivka bude použito vysoce kvalitní černouhelné granulované aktivní uhlí. „Jsme rádi, že se můžeme tohoto klíčového projektu účastnit a navázat tak na dílo našich kolegů, kteří kdysi úpravnu vody nejen vybudovali, ale zároveň vyrazili gravitační tunel, který přivádí vodu do našeho hlavního města. Jsme si jisti, že i tentokrát odvedeme prvotřídní práci,“ popsal Petr Brož z divize 6 Metrostavu, který modernizaci provádí.

RNDr. Jana Plamínková STAN



Projekt druhé etapy „Modernizace úpravny vody Želivka, 2. stavba - sorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU)“ je součástí dlouhodobého záměru modernizace úpravny vody Želivka a zahrnuje výstavbu zcela nového objektu filtrace s granulovaným aktivním uhlím. Zároveň začne výstavba nového kolektoru propojujícího nový objekt GAU filtrace se stávající halou filtrace 2 a stavebními úpravami několika dalších objektů.

S ohledem na rizikové scénáře klimatické změny, a to i vzhledem k vývoji růstu počtu obyvatel zásobované oblasti, umožní modernizace ÚV Želivka dlouhodobé plnění hygienických limitů, a to i s ohledem na předpokládané zpřísňování hygienických limitů do budoucna. První etapa výstavby úpravny vody Želivka byla uvedena do provozu již v roce 1972 s výkonem 3 m3/s pitné vody, v roce 1987 byl výkon navýšen o další 4 m3/s pitné vody na stávajících 7 m3/s. V roce 1991 byla technologie doplněna o konečnou úpravu vody ozónem. Tato technologie ozonizace byla poté v roce 2010 modernizována.

