Poc (ČSSD): Promyšlená digitalizace patří do balíčku jednotného vnitřního trhu

To, že už nejsme vystaveni kontrolám a navýšení cen zboží o clo, neznamená, že naše práce skončila," komentuje europoslanec Pavel Poc přijetí usnesení Evropského parlamentu o vnitřním trhu, „pouhých 7 procent malých a středních podniků nabízí své produkty a služby online v zahraničí. Řešením je funkční jednotný digitální trh, který by přinesl menším podnikům nové možnosti a hospodářský růst, ale i nová pracovní místa.“

Usnesení, na kterém se europoslanci dohodli ke konci roku 2018, volá po dokončení evropského digitálního trhu. To by mělo nastat v roce 2025 a potvrzuje, že by Česko nemělo usnout na vavřínech. „Nesmíme se omezit na pouhé proklamace, že z naší země chceme udělat nové Estonsko. Musíme skutečně zařadit vyšší rychlost v digitální proměně našeho hospodářství. Zároveň je potřeba zabezpečit potřebnou ochranu spotřebitelů, zaměstnanců, asistenci veřejné správy i rovné podmínky," zdůrazňuje Pavel Poc.

Studie potvrzují, že ačkoliv má trend digitalizace celkový pozitivní dopad na evropskou zaměstnanost, jeho důsledky pro jednotlivé regiony či státy zas tak jednoznačně dobré být nemusí. „V Česku může v důsledku digitalizace zaniknout zhruba až třetina pracovních míst. Musíme k této výzvě a příležitosti zaujmout strategický přístup. Je důležité, abychom investicemi, například do potřebné infrastruktury, výzkumných center a regionů s menším potenciálem, dopředu vytvořili podmínky pro růst nových pracovních míst," dodává europoslanec Poc.

