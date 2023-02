Pokorná Jermanová (ANO): Pane Lacino, vy jste ten, kdo za společnost jedná samostatně

reklama

Je mi to líto, ale pane Lacino prostřednictvím pana předsedajícího, to jste tedy moc nezachránil tím svým prohlášením. Výpis z Obchodního rejstříku tvrdí, a ten asi nelze, že váš vklad do této společnosti je většinový a že vy jste ten, kdo za společnost jedná samostatně. To znamená, vy musíte o všem vědět. A ta výmluva, že jste ve Sněmovně anebo na radnici, opravdu v této chvíli neobstojí.

Kdybyste na tuto vazbu na Českou televizi upozornil, když Sněmovna hlasovala o tom, že vy budete zpravodajem, tak jsme hlasováním rozhodli o tom, zda nám to vadí či nikoliv. Ale že my se to pokoutně dozvídáme z veřejných zdrojů, z různých mediálních článků, tak to mně přijde velmi špatné a pan ministr Baxa by na tomto místě měl zpozornět, protože to, že vy jste dvě čtení provázel tento zákon jako zpravodaj, tomuto zákonu nedodává na věrohodnosti mnohem víc než jenom kvůli těm důvodům, o kterých jsme tady mluvili.

