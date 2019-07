Polčák (STAN): Pokud chce EP demonstrovat svoji odpovědnost, pak respektem k rozhodnutí členských států

Jako znovuzvolený člen Evropského parlamentu teď řeknu něco, čím asi leckoho překvapím, ale věřím, že pro to existují dobré důvody. To “něco” se týká utváření nové Komise. Myslím si, že pro stabilitu EU bude lépe, když EP bude respektovat výběr předsedy příští Komise ze strany Evropské rady. Případné parlamentní ingerence, kladení podmínek, nebo dokonce vytváření překážek by povolební ustavování orgánů jen zbytečně komplikovaly a ve svém důsledku by mohly poškodit celý evropský projekt. Pokud chce EP demonstrovat svoji odpovědnost, pak respektem k rozhodnutí členských států.

JUDr. Stanislav Polčák STAN



europoslanec

