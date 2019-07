Polčák (STAN): Timmermans dělal svoji práci nejspíš dobře, proto ho Babiš usilovně odmítá

Pan Timmermans měl v minulé Komisi na starosti dohled na plněním principů právního státu. Proto kritizoval Polsko, proto kritizoval Maďarsko s jejich zásahy do nezávislosti justice. A svoji práci dělal nejspíš dobře - proto se ho teď Andrej Babiš obává a usilovně jej odmítá jako budoucího předsedu Komise. Ne náhodou: právě nezávislá justice - evropská nebo česká - je to, co teď premiéru Babišovi zatíženému četnými kauzami brání v rozletu. Proto Babiš nemůže předsedu Komise, kterému nejsou principy právního státu cizí, potřebovat. Podtrženo a sečteno, Babišova hloupá kritika na adresu Timmermanse nejen že neni odůvodněná, ale pro nizozemského politika je to vlastně parádní reklama.

autor: PV