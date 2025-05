Pomahač (Zelení): Sucho nevyřeší žádné dotace

Žito zasychá dřív, než stihne vyrůst. Sucho už není výjimka. Je to nová realita. „Příroda letos spěchá, tak jsme museli vjet do žita, aby měly kravičky co jíst,“ říká agronom z Vysočiny. Jenže to není o spěchu. To je panika kvůli suchu. Klimatická změna nás dohnala – v půdě, kde chybí vláha. V termínech, které se každým rokem posouvají.

Žito na zeleno se sklízí těsně před metáním, kdy má nejvíc energie. Ale letos je všechno jinak. Sucho zasáhlo výnosy, vegetace zrychlila. Pranostiky, které platily po generace, se rozpadají. „Na svatého Víta kouří se z žita,“ říkávala babička. Jenže letos už žito dávno zmizelo v krmných silech.

Podle portálu Intersucho chybí vláha v půdě plošně. Sucho přichází dřív a silněji než dřív – na pole, do lesů, do měst. A i když zaprší, ještě to neznamená, že sucho zmizelo. Voda se nestačí vsáknout, hlubší vrstvy půdy zůstávají vyprahlé, krajina ztrácí schopnost zadržovat vláhu.

Sucho nevyřeší žádné dotace. Vyřeší ho jen změna. V přístupu ke krajině, k vodě, k zemědělství. K budoucnosti.