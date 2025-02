Pošarová (SPD): Čas na radikální změnu. Zrušení dočasné ochrany pro cizince pachatele

Tento týden jsem přednesla návrh, který by mohl zásadně změnit pravidla udělování dočasné ochrany cizincům v České republice. Návrh se zaměřuje na zrušení tohoto statusu pro cizince, kteří na území ČR spáchali trestný čin, nebo takový čin spáchali po získání dočasné ochrany. Pokud by návrh prošel, tito cizinci by okamžitě přišli o dočasnou ochranu, což by vedlo k jejich vyhoštění z republiky. K tomuto kroku jsem se rozhodla z důvodu špatné bezpečnostní situaci v Plzeňském kraji, převážně v Plzni a v Tachově!

Co je dočasná ochrana?

Dočasná ochrana je právní status, který stát uděluje cizincům v krizových obdobích, jako jsou války nebo přírodní katastrofy. Tento statut poskytuje jednotlivcům, kteří se ocitli v ohrožení života nebo svobody, právo pobývat na území České republiky, dokud nebudou moci bezpečně vrátit do své domovské země. Cizinci s tímto statusem mají zajištěný přístup k základním životním potřebám, jako je zdravotní péče, školství či sociální podpora.

Problémy se zneužíváním dočasné ochrany

V posledních letech se objevují stále silnější obavy z toho, že dočasná ochrana není udělována pouze těm, kteří jsou skutečně v nouzi. Někteří cizinci, kteří tento statut získali, se totiž zapojili do trestné činnosti, což vyvolalo otázky o bezpečnosti v zemi. Cizinci, kteří spáchali násilné trestné činy, krádeže nebo jiné delikty, podle kritiků zneužívají systém a znepokojují místní obyvatele.

Tento problém mě vedl k přednesení tohoto radikálního návrhu. Dle mého návrhu by měla být dočasná ochrana cizincům odebrána nejen v případě spáchání trestného činu, ale i v případě opakovaných přestupků. S opakovanými přestupky máme v Plzeňském kraji mnoho negativních zkušeností a je třeba toto neprodleně řešit!

Navrhované změny: Odebrání dočasné ochrany za trestnou činnost a přestupky

Zdůraznila jsem všem přítomným, že stát by měl mít možnost okamžitě odebrat dočasnou ochranu těm cizincům, kteří se provinili trestným činem na území ČR. Dočasná ochrana není určena těm, kteří porušují naše zákony. Pokud někdo spáchá trestný čin, měl by okamžitě přijít o veškeré výhody, které s tímto statusem souvisejí.

Ing. Marie Pošarová SPD



Návrh by také znamenal, že pokud cizinec spáchá alespoň tři přestupky, mohl by být zbaven dočasné ochrany. Tento krok by měl působit jako prevenci proti zneužívání systému a zároveň by měl zajišťovat bezpečnost obyvatel ČR. Odebírání ochrany po spáchání přestupků by mělo sloužit jako signál pro ostatní, že stát bude důsledně chránit své občany a bude se vyhýbat toleranci vůči těm, kdo porušují zákony.

Význam návrhu pro bezpečnost a spravedlnost

Ochrana našich občanů musí být prioritou. Mnozí souhlasí, že cizinci, kteří se rozhodnou spáchat trestnou činnost nebo se opakovaně dopustí přestupků, by neměli mít nárok na dočasnou ochranu, kterou poskytuje stát. Tento krok by měl být vnímán jako zajištění spravedlnosti a bezpečnosti pro všechny, kteří žijí na území ČR.

Zároveň by návrh mohl posloužit jako výstraha pro ostatní cizince, že porušování zákonů bude mít vážné důsledky. Tento návrh by měl sloužit nejen k zajištění bezpečnosti, ale i k udržení důvěry občanů v právní systém a spravedlivý přístup ke všem, kdo na území republiky žijí.