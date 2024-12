Pošarová (SPD): Jsme schopni zachránit náš automobilový průmysl?

Jak významný je pro Českou republiku automobilový průmysl?

Jedná se o jednoznačně největší a nejvýznamnější průmyslové odvětví, které tvoří zhruba 9 procent ročního českého hrubého domácího produktu, 26 procent průmyslové výroby a 24 procent našeho exportu. Odchod od Pařížské klimatické dohody a vystoupení ze systému emisních povolenek Evropské unie je alfou a omegou naší budoucí prosperity! V poslední době prochází krizí nejen automobilový průmysl, ale veškerá průmyslová odvětví, která jsou náročná na energie. Z mého pohledu ekonomky s dlouholetou praxí v automobilovém průmyslu vnímám, že jeho význam klesá zejména v důsledku prosazování ideologie a legislativní praxe tzv. Green Dealu.

A jak je připravena Česká republika na situaci, kdyby opravdu došlo ke krachu našeho automobilového průmyslu?

Musíme se připravit i na situace a alternativy, kudy se vydat dál. Žádné průmyslové a ekonomické odvětví nemá v čase nic provždy jisté a nikdy nefunguje navěky. Když se podíváme na historický vývoj hospodářství, dlouho dobu zde hrálo hlavní roli zemědělství, které bylo motorem ekonomiky a zaměstnanosti. Pak přišla radikální změna s nástupem průmyslové revoluce. Československo bylo průmyslovou velmocí silnou fakticky ve všech klíčových odvětvích: textilní průmysl, těžební průmysl, letectví, ocelářství… Všichni si ještě pamatujeme, jak neslavně všechny tyto obory po listopadu 1989 v České republice dopadly – fakticky zanikly. A stejně tak jako skončil náš textilní průmysl, může skončit i ten automobilový. Je třeba se na to připravit, i když se nejprve musíme pokusit o jeho záchranu.

Postavit se nesmyslným a likvidačním nařízením EU

Odchod od Pařížské klimatické dohody po vzoru Donalda Trumpa a vystoupení ze systému emisních povolenek EU je alfou a omegou budoucí prosperity nejen České republiky! Bohužel na poli globálního automobilového průmyslu útočí Čína a Indie, kterým nejsme schopni konkurovat. Otázka desetiletí zní, čím náš automobilový průmysl nahradit. Významným odvětvím se mohou znovu stát letecký či zbrojařský průmysl, které by mohly převzít část pracovní síly. Zároveň se jedná i o exportní odvětví, která se ukazují jako perspektivní. Podobně můžeme uvažovat i o sektoru zdravotnictví, který má také jednoznačně růstový i exportní potenciál. Každopádně již teď bychom se měli zaměřit na zvýšení kapacit na lékařských fakultách a více propojit lékařské obory s těmi technickými. Dalším zajímavým odvětvím může být stavebnictví, které by též mohlo výpadek automobilového sektoru částečně nahradit. A to by také měla být cesta, kterou bychom se měli vydat co nejrychleji. Ceny bytů trhají rekordy a poptávka po nich je několikanásobně vyšší než nabídka. Je třeba okamžitě tvrdě redukovat stavební byrokracii, zrušit zde veškeré nesmyslné regulace a stavět ročně desetitisíce bytů - za aktivní účasti státu!

Máme před sebou jen dvě cesty - buď okamžitě začít řešit situaci, která klepe na dveře, anebo nedělat nic. Rozhodně první cesta je tou jedinou možnou, jak obstát v nadcházející krizi! Ta druhá je cestou, kterou zvolila vláda Petra Fialy – a která je zároveň cestou do pekel.

Naše hnutí SPD již naopak prokázalo, že máme silné politiky, kteří se nebojí jít proti proudu EU!

Převzato z profilu.

Ing. Marie Pošarová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky