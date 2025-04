Zavírat za propagaci komunismu? Včera bylo pozdě, zní z koalice

Všichni komunisté do vězení? Tři poslanci vládní koalice navrhují zpřísnění propagace komunismu. Nově by se všechny formy podpory a propagace komunistického hnutí měly soudně trestat odnětím svobody až na pět let. Podle navrhovatelů jde o narovnání disproporce mezi tresty za podporu a propagaci nacismu, což je trestáno dávno, a komunismu, což se podle nich adekvátně neděje.

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 79% Jen Motoristé sobě 1% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6872 lidí

Za návrhem stojí trojice poslanců ze tří vládních stran. Marek Benda z ODS, Šimon Heller z KDU-ČSL a Martin Dlouhý z TOP 09. Vyslyšeli prý volání Ústavu pro studium totalitních režimů a dalších dvou organizací, které srovnání trestního postihu propagace nacismu a komunismu navrhovaly.

Vzhledem k tomu, že Komunistická strana Čech a Moravy nejenže legálně existuje, ale má voličskou podporu, volené zástupce a je pravděpodobné, že po podzimních volbách se v rámci hnutí Stačilo! vrátí do Poslanecké sněmovny, je otázkou, jak by takový zákon v případě jeho schválení byl vymáhán.

Objevily se otazníky nad tím, co všechno by bylo trestně postihováno. Zda jen otevřená podpora komunismu a jeho historických představitelů, anebo i komunistických myšlenek, do kterých nepochybně spadají i státní zásahy do ekonomiky, podnikání a soukromého vlastnictví.

ParlamentníListy.cz oslovily politiky napříč stranami s dotazem, jak se na iniciativu poslanců zpřísňující trestání podpory komunismu dívají.

„Neznám detaily tohoto návrhu, ale myslím, že narazí minimálně na tři problémy. 1. Jednak co je to vlastně komunismus (manifest komunismu z roku 1848, program KSČ z voleb 1946, nebo Akční program z jara 1968?). 2. Je to jednání člověka označujícího se/označeného za komunistu? 3. Nebo je to používání symbolů (rudou pěticípou hvězdu ale používá třeba SK Slavia nebo pivovar Heineken)... Maďarsko třeba ty symboly upravené má, ale už vidím STAN nebo TOP 09, jak hlasuje pro něco, co zavedl Viktor Orbán. Nehledě na to, že já bych tu hvězdu Slavii nebral,“ řekl pro ParlamentníListy.cz senátor Zdeněk Hraba.

Europoslankyně, lídryně Stačilo! a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, na kterou by zákon v případě schválení patrně dopadl, má jasno. „Pan Benda celé své působení v politice má založeno na tom, že někomu škodí. Celou tuto iniciativu beru jako snahu zbavit se politické konkurence, která ohrožuje Fialovu partičku a jeho věrné. Ve světle událostí v Rumunsku, Francii i jinde jsou tyto snahy velice nebezpečné a občané by se měli mít na pozoru, co příště bude tato partička trestat a cenzurovat. Za sebe říkám, že mě žádný Benda ani jemu podobní nikdy neumlčí – i kdyby mě vsadili na pět let do vězení. Jedinou možností, jak se jejich politiky zbavit, je říct jim už za pár měsíců STAČILO!“ vzkazuje Konečná.

„Osobně s tím naprosto souhlasím. Včera bylo pozdě. Jen si myslím, že se s tím mělo začít už v roce 1989,“ říká pro ParlamentníListy.cz lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Předseda SPD Tomio Okamura to pochopitelně vidí jinak. „Například v USA netrestají žádný názor a neměli tam ani nacismus, ani komunismus. A popravdě, každá totalita začíná cenzurou a stíháním údajných ideologických nepřátel a samozřejmě ve jménu ‚dobra‘, kdy o tom, co je ‚dobro‘, rozhodují ti, co mají moc. Zažívám to teď na sobě, protože mi na základě trestního oznámení Fialovy vlády hrozí tři roky vězení za plakát proti migračnímu paktu. Pan Benda a jeho spolek ať raději přemýšlí, jak napravit gigantické škody, které zasadili českým domácnostem a firmám v celé zemi. Pokud hledají nepřítele, tak největší nepřítel naší země jsou oni,“ míní.

„Chudáci Piráti. To si od svých přátel z ODS opravdu nezasloužili,“ uvedl šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

Marek Benda se podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové evidentně nudí. „A probudil se tak po třiceti pěti letech. Lidé se dnes musejí naopak těžce starat o živobytí. O to se naopak on nemusel starat nikdy, žije celý svůj život ve skleníku Sněmovny. Nic nebudoval, nic nevyráběl, nikdy se nemusel obávat, že nebude mít na nájem, hypotéku, že dostane výpověď. Téma zásahů státu do podnikání, snaha opět dělat z radnic poslušné a státu sloužící národní výbory a cíleně budovat policejní stát, který vás bude sledovat na každém kroku a říkat vám, co si máte právo myslet, to je naopak velké téma doby a velké novodobé nebezpečí. Proto je třeba zakotvit do ústavy právo na hotovost a právo být offline a také posílit výrazně samostatnost obcí a měst na svém území, třeba i proti státu. Tím se nejvíc eliminují snahy o totalitní manýry, které nám tu vesele bují. Bude mít pan Benda odvahu podpořit toto? Ať si dnes zkusí založit firmu a zaměstnat dva tři lidi… Nebo jít pracovat na směny do provozu. Nebo být starostou, kterému přišla kontrola na dotace. Ono ho to celé teoretizování přejde. My, co to žijeme 35 let v praxi, na to máme jasný názor. Je to trapné, protože pro ochranu našich svobod je dnes třeba něco úplně jiného,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz.

„Je zajímavé, že poslanec Benda chce narovnávat disproporci u komunistické ideologie, ale disproporce u násilí na dětech mu je evidentně ukradena. Mluvím samozřejmě o tom, že Benda je proti tzv. dětskému certifikátu, který by znamenal doživotní zákaz práce s dětmi pro lidi, kteří spáchali závažný trestný čin. Hnutí Přísaha dětský certifikát jednoznačně podporuje,“ reagoval senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.

„Komunismus podle své definice je ideologie třídní nenávisti a ozbrojeného boje a diktatury proletariátu. Je to nenávistná ideologie a tento návrh zpřesňuje, aby se s těmi, kdo glorifikují komunismus, zacházelo stejně jako s těmi, kdo oslavují nacismus a jeho představitele,“ řekl šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Fotogalerie: - Palachova a Toufarova nová pamětní deska

Poslanec SPD Radovan Vích nevidí řešení v zákazu a tvrdém trestání. „Pokud toto vejde v platnost, tak je zde celá škála rizik jako např. omezení svobody projevu, a navíc není jasné, co to znamená v definici ‚šíření komunismu‘? Je to jen propagace totalitních praktik, nebo i volání po vyšším zdanění či větší roli státu v ekonomice? V krajním případě by zákon mohl vést i k postihům za běžné levicové názory. Pokud by byl komunismus trestán kvůli jeho zásahům do svobody jednotlivce a ekonomiky, mohlo by se otevřít i téma trestání státních regulací, zestátňování či progresivního zdanění, protože i tyto prvky mohou být vnímány jako šíření komunismu. Tvrdá represe, jako jsou např. Bendou navrhované vysoké tresty, by zároveň vedla k tomu, že se zakázané myšlenky budou šířit v ilegalitě a získávat na atraktivitě jako ‚pronásledovaná pravda‘,“ řekl redakci.

„Pan Benda cítí, že doba mafiánského vládnutí ODS a STAN se blíží ke svému konci, a tak se snažil zakázat všechny, kdo by mohli tuto asociální a protičeskou vládu ohrozit. Samotný nápad na kriminalizaci jiného politického názoru má k bolševické ideologii mnohem blíž než současná KSČM,“ řekl šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek se omezil na stručný komentář. „Ze všeho, co Marek Benda v poslední době navrhuje, trčí účelovost jak péro z gauče. Tohle není výjimka,“ napsal v reakci na dotaz.

„Tato vláda dopustila, že osoba komunistického vojenského prokurátora Igor Stříž byla nejvyšším státním zástupcem. Tato vláda pomohla komunistickému rozvědčíkovi na Hrad. Možná že by v případě existence takového zákona byli všichni členové Fialové koalice zavřeni až na pět let?! Svobodní vždy bojovali proti verbálním trestným činům bez obětí. Za svobodu slova, proti kriminalizaci politických soků, budeme bojovat i na společné kandidátce s SPD v rámci letošních voleb. Komunistickou ideologii je třeba porazit dobrými argumenty pro osobní svobodu, nikoliv kriminalizací,“ říká šéf Svobodných Libor Vondráček.

Místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek předložil protinávrh. „Když někoho zakázat, tak spíš ODS. Pokaždé, když vládne, vrhá lidi do chudoby. Hledat si mrtvé téma, když je před volbami, je ukázka, jak je ODS pořád prázdná a falešná,“ sdělil.