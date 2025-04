CSG v roce 2024 více než zdvojnásobila příjmy

Přehled klíčových ukazatelů:

Poznámka: Společnosti CSG jsou organizovány do divizí podle jejich hlavních oblastí podnikání: CSG Defence (obranný průmysl), CSG Ammo+ (munice malého kalibru), CSG Aerospace (letecký průmysl), CSG Mobility (automobilový a železniční průmysl) a CSG Business Projects (společnosti mimo hlavní oblasti Skupiny).

Pro-forma příjmy skupiny, po započítání The Kinetic Group za celý rok 2024, dosáhly 5,2 miliardy EUR. Transakce The Kinetic Group byla uzavřena ke konci listopadu roku 2024 a ke konsolidovaným příjmům skupiny CSG za rok 2024 přispěla pouze jedním měsícem. Konsolidované příjmy Skupiny tak dosáhly 4 miliard EUR, což představuje nárůst o 131 % oproti 1,7 miliardy EUR v roce 2023, a to zejména díky silnému organickému růstu.

Pro-forma po započítání The Kinetic Group za celý rok 2024 dosáhla skupina provozní EBITDA 1,4 miliardy EUR. Konsolidovaná provozní EBITDA, do které se započítává i 1 měsíc The Kinetic Group, dosáhla úrovně 1,1 miliardy EUR, což je více než dvojnásobek oproti 0,4 miliardy EUR v roce 2023 (nárůst o 146 %) při současném zvýšení marže EBITDA na 26,9 %.

Čistý zisk za rok 2024 činil 526,1 milionu EUR, což je o 202 % více než 174,1 milionu EUR v roce 2023, což odráží výjimečnou ziskovost.

Backlog skupiny ke konci roku 2024 byl vyšší než 11 miliard EUR.

Dluh zůstává nízký, navzdory akvizici The Kinetic Group, se stabilním poměrem čistého dluhu k EBITDA na 1,3násobku.

Evropa (bez Ukrajiny) tvořila 43,5 % příjmů, zatímco Ukrajina přispěla 42,8 %, což zdůrazňuje dominanci CSG na obranných trzích. USA přidaly 6,7 %, přičemž je zde zahrnut pouze 1 měsíc výsledků nové akvizice The Kinetic Group. Zbytek světa přispěl 7,0 %.

Trhy NATO generovaly 49,6 % prodejů, zatímco trhy mimo NATO (hlavně Ukrajina) 50,4 %. Pokud je Ukrajina zařazena mezi trhy spojené s NATO, expozice vůči NATO stoupá na 92,4 %.

Obranný sektor přinesl 83,6 % příjmů, přičemž samotná divize CSG Defence vygenerovala 77,6 % celkových tržeb (3,3 miliardy EUR), čímž upevnila svou roli hlavního tahouna růstu Skupiny.

Počet zaměstnanců vzrostl na více než 14 000, tito pracují zejména v 37 výrobních podnicích, převážně v EU a USA, s produkty dodávanými do více než 110 zemí po celém světě.

CSG se stala nejvýznamnějším výrobcem malorážové munice v USA a jedním z největších na světě díky akvizici The Kinetic Group.

Ambicí Michala Strnada, majitele a předsedy představenstva CSG, je přeměnit CSG v jednu ze dvou nejvýznamnějších společností obranného průmyslu v Evropě díky jejímu rychlému růstu a strategickým akvizicím.

Michal Strnad, majitel Czechoslovak Group, uvedl: „Evropa se nachází v klíčovém období, kdy obranný průmysl není již jen sektorem ekonomiky, ale základním kamenem naší suverenity a bezpečnosti. Dramatický nárůst výdajů na obranu napříč kontinentem odráží jasné pochopení této reality a rekordní výsledky CSG v roce 2024 dokazují, že jsme připraveni čelit této historické výzvě. Náš růst nejsou jen čísla – jde o zajištění toho, aby evropské demokracie měly nástroje k ochraně svobody v čím dál nestabilnějším světě.“

Michal Strnad dále uvedl: „Díky akvizici The Kinetic Group jsme nyní nejvýznamnějším výrobcem malorážové munice v USA a jedním z největších na světě. Mojí ambicí je vybudovat z CSG jednu ze dvou nejvýznamnějších společností obranného průmyslu v Evropě, k čemuž se každým strategickým krokem přibližujeme.“

Zdeněk Jurák, člen představenstva a finanční ředitel CSG, poznamenal: „V roce 2024 CSG upevnila svou pozici nejrychleji rostoucí velké obranné společnosti v Evropě, když více než zdvojnásobila tržby i EBITDA, a to především díky organickému růstu a strategickým investicím. Naše nízká úroveň dluhu, i po přelomové akvizici The Kinetic Group, odráží silné cash flow a disciplinované finanční řízení. Backlog skupiny v?hodnotě vyšší než 11 miliard EUR podtrhuje naši schopnost zajišťovat dlouhodobé kontrakty a pozici důvěryhodného partnera na globálních obranných trzích.“

Tady je návrh sjednocené tabulky podle vašeho požadavku. Vycházím z Tabulky 1 (pro-forma výsledky), kde na prvním řádku uvádím pro-forma tržby bez srovnání s rokem 2023, na druhém řádku pro-forma EBITDA bez srovnání s rokem 2023, a poté následují řádky s konsolidovanými údaji, jak byly v původní tabulce, včetně srovnání s rokem 2023 tam, kde je to relevantní.

Vybrané ukazatele

Ukazatel FY2024 FY2023 Rozdíl Tržby (pro-forma s The Kinetic Group za celý rok 2024) €5,2 mld. - - Provozní EBITDA (pro-forma s The Kinetic Group za celý rok 2024) €1,4 mld. - - Konsolidované tržby €4,0 mld. €1,7 mld +131 % Konsolidovaná provozní EBITDA €1,1 mld. €0,4 mld +146 % EBITDA marže 26,9% 25,3% Stabilní nad

25 % Backlog > €11mld. - - Počet zaměstnanců 14 000 10 000 +40 %

Shrnutí vývoje na hlavních trzích Skupiny

V roce 2024 CSG posílila své vedoucí postavení v globálním obranném průmyslu, když využila své schopnosti v?rozšiřování výrobních kapacit a zvyšování efektivity. Tržby na Ukrajině se zčtyřnásobily na 1,7 miliardy EUR z 0,4 miliardy EUR. Na trzích Evropské unie zaznamenala CSG 90% nárůst tržeb na 1 miliardu EUR, na domácím trhu v České republice téměř zdvojnásobila příjmy na 0,5 miliardy EUR. Akvizice The Kinetic Group zvýšila příjmy z?USA. Pro-forma údaje ukazují potenciální roční příspěvek 1,3 miliardy EUR. Konsolidované údaje, do kterých se započítává pouze jeden měsíc výsledků The Kinetic Group, prosinec, ukazují přírůstek příjmů o 16 % na 0,3 miliardy EUR.

Dominance obranného sektoru (83,6 % tržeb) odráží klíčovou roli CSG v zásobování zemí NATO a jejich spojenců, přičemž společnosti divize CSG Defence vygenerovaly tržby 3,3 miliardy EUR. Investice do výrobních kapacit – zejména na Slovensku, ve Španělsku a v USA – spolu s technologickými inovacemi byly klíčovými aspekty tohoto růstu. Navzdory ztrojnásobení hrubého dluhu na 3 miliardy EUR kvůli akvizici Kinetic zůstává čistý dluh CSG nízký na 1,3násobku EBITDA, což svědčí o finanční stabilitě Skupiny.

Divize CSG Defence: Hybná síla nebývalého růstu

Divize CSG Defence, která přispěla 77,6 % k tržbám, je páteří úspěchu Skupiny. Prodeje vojenských pozemních systémů a velkorážové munice prudce vzrostly, přičemž rozšíření výrobních kapacit na Slovensku a ve Španělsku reaguje na zvýšenou poptávku ze zemí NATO doplňujících své zásoby. Zdeněk Jurák k tomu uvedl: „Naše schopnost dodávat nejen špičkové produkty, ale i jejich modernizace, nové technologie a podporu produktů po celý životní cyklus zajišťuje dlouhodobou kvalitu pro naše zákazníky a stabilitu pro naši skupinu.“

CSG Ammo+ a The Kinetic Group: Transformační přírůstek

Divize CSG Ammo+, posílená akvizicí The Kinetic Group na konci roku 2024, přispěla k tržbám 0,5 miliardy EUR (11,3 % tržeb), přičemž do výsledku se započítávají výsledky Kinetic za měsíc prosinec. Pro-forma údaje projektují příspěvek divize Ammo+ k tržbám na 1,7 miliardy EUR ročně, což zdůrazňuje její rostoucí význam na trzích s malorážovou municí, zejména v USA.

CSG Aerospace a Mobility: Stabilní přispěvatelé

Divize CSG Aerospace vygenerovala 0,3 miliardy EUR (6,8 % tržeb). Byly poháněné poptávkou po radarových systémech a leteckých službách kvůli zvýšeným potřebám bezpečnosti vzdušného prostoru po celém světě. Divize CSG Mobility, do které patří aktivity v železničním a automobilovém průmyslu, přispěla k tržbám 0,1 miliardy EUR (1,8 %).

Finanční stabilita uprostřed expanze

Navzdory akvizici Kinetic si CSG udržela poměr čistého dluhu na 1,3násobku EBITDA. Tato nízká dluhová zátěž, i přes nárůst hrubého dluhu na 3 miliardy EUR, podtrhuje schopnost CSG efektivně řídit cash flow a financovat růst bez ohrožení stability.

Backlog objednávek: Základ pro budoucí růst

Backlog objednávek vyšší než 11 miliard EUR potvrzuje stabilitu růstu i v?budoucích letech.

Pro-forma analýza s The Kinetic Group: Transformační rozměr

Akvizice The Kinetic Group na konci roku 2024 akcentovala globální působnost CSG, když pro-forma příjmy vzrostly na 5,2 miliardy EUR. Pro-forma provozní EBITDA stoupla na 1,4 miliardy EUR. Ačkoli konsolidované výsledky za rok 2024 zahrnují pouze jeden měsíc výsledků Kinetic (prosinec 2024), celoroční pro-forma analýza odhaluje transformační dopad, zvyšuje příspěvek USA na 25,9 % příjmů (1,3 miliardy EUR) a posouvá divizi Ammo+ na 30,4 % celkových tržeb. Tato expanze podtrhuje strategický skok CSG na trh s municí malého kalibru při zachování silné marže EBITDA 26,9 %, čímž upevňuje vedení Skupiny jako nejrychleji rostoucí velké obranné společnosti v Evropě.

CSG posiluje inovace duálního využití s Presto Tech Horizons

V roce 2024 CSG podnikla významný krok směrem k rozvoji inovací duálního využití partnerstvím s Presto Ventures při založení Presto Tech Horizons (PTH), investičního fondu o plánovaném objemu až 0,2 miliardy EUR zaměřeného na špičkové technologie v oblasti bezpečnosti a obrany. Tento strategický krok posiluje schopnost CSG integrovat inovativní řešení do svého produktového portfolia a užívat technologie duálního využití sloužící jak civilním, tak vojenským účelům. Zaměření PTH na začínající rostoucí společnosti vyvíjející přelomová řešení v oblastech jako umělá inteligence, kybernetická bezpečnost a letectví odpovídá dlouhodobé vizi CSG zůstat na čele globálních technologických inovací. První investice fondu, oznámené v říjnu 2024, zahrnují společnosti jako Vidar Systems a Bavovna, jejichž technologie by mohly potenciálně posílit nabídku CSG v oblasti obranných a bezpečnostních systémů.

Závazek vůči ESG a podpora komunit

V roce 2024 CSG a její majitel Michal Strnad potvrdili své závazky v oblasti ESG a CSR prostřednictvím široké škály aktivit. V rámci ESG společnost poprvé reportuje v souladu s požadavky směrnice CSRD a evropskými standardy ESRS. Tento důležitý milník reflektuje rostoucí důraz skupiny na transparentnost a odpovědný přístup ke správě environmentálních, sociálních a správních aspektů podnikání. Veškeré nefinanční informace jsou zároveň ověřeny nezávislým auditorem.

Mezi klíčové iniciativy patřila rychlá pomoc po záplavách v Moravskoslezském kraji, kde Tatra Trucks darovala Hasičskému záchrannému sboru 11 vozidel a Excalibur Army poskytla 2 ženijní mostní konstrukce pro provizorní most v České Vsi na Jesenicku. CSG podpořila také Ukrajinu vybavením, jako jsou drony a generátory, pro obce Starý Martinov a Zborov ve spolupráci s ministryní obrany Janou Černochovou. Skupina rozšířila svůj program Sponzoring zaměstnanců globálně, mimo ČR, aby podpořila mimopracovní aktivity zaměstnanců, a v Den veteránů přispěla v Česku Vojenskému fondu solidarity. CSG podpořila Ústav hematologie a krevní transfúze v oblasti výzkumu leukémie v rámci víceletého závazku od roku 2023 a poskytovala též individuální pomoc, například dceři zaměstnance Tatra Trucks s vzácným onemocněním. Na tyto aktivity CSG navázala v březnu 2025 založením Nadačního fondu CSG. Tento fond formalizuje dlouhodobý závazek CSG k sociální odpovědnosti a posiluje jeho dopad v roce 2025 a dále.

O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG je vlastněna českým podnikatelem Michalem Strnadem. Do celého světa dodává technologie, které pomáhají zajistit bezpečnější a stabilnější budoucnost. Zaměřuje se na vývoj a výrobu strategicky důležitých produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších odvětví. S klíčovými výrobními závody v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA exportuje CSG své produkty po celém světě. Skupina neustále investuje do rozvoje svých společností a zároveň rozšiřuje své hlavní podnikatelské aktivity. Mezi její klíčové společnosti patří český výrobce automobilů Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce munice malého kalibru The Kinetic Group a český výrobce radarů Eldis. CSG zaměstnává přes 14 000 zaměstnanců napříč svými integrovanými a přidruženými společnostmi. V roce 2024 dosáhly konsolidované příjmy Skupiny 4 miliardy EUR.