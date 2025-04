ČEZ: Tisíce lidí s fotovoltaikou nemají pro svůj výrobní EAN kód zajištěnou odpovědnost za odchylku

Většina fotovoltaik registrovaných do konce loňského roku má jeden kombinovaný EAN kód (pokud majitelé sami nepožádali o jeho rozdělení). Od 1. července ale musí mít podle legislativy EAN kódy dva: spotřební a výrobní. U druhého jmenovaného navíc mají povinnost domluvit se s vybraným obchodníkem, že převezme odpovědnost za tak zvanou odchylku (rozdíl mezi plánovanou a skutečnou výrobou, který je zpoplatněn). Bez tohoto kroku nelze elektřinu prodávat ani sdílet. Týká se to ale i těch, kdo přetoky smluvně povolené nemají. Všem, kdo si obchodníka nesjednají, hrozí riziko neoprávněné dodávky do sítě. Za ty si distributoři mohou účtovat sankce až do výše stovek korun měsíčně.

Výrobní EAN kódy přiděluje distributor zdarma zároveň s informací o povinnosti si zajistit obchodníka, který odpovědnost za odchylku převezme. ČEZ Prodej proto své dotčené zákazníky aktivně oslovuje již od loňského podzimu s nabídkou, že vše potřebné zařídí.

„Od loňského září jsme na novou legislativní povinnost upozornili přes 60 000 zákazníků, kterých se týká. Přibližně třetina ale zatím stále nereagovala. Zajištění dodavatele přitom může trvat i déle než měsíc, s blížícím se termínem navíc lze očekávat, že dodavatelé budou těmito žádostmi zahlceni, není tedy dobré to nechávat na poslední chvíli,“ upozorňuje generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Odběrným místům s fotovoltaikou připojenou do sítě do 31. 12. 2024, která doposud měla jeden EAN kód, distributoři již vygenerovali a zaslali nový výrobní EAN (starý EAN zůstává jako spotřební). Majitelé se musí pro tento výrobní EAN domluvit s vybraným dodavatelem na převzetí odpovědnosti za odchylku. Fotovoltaiky připojené po 1. lednu 2025 musí mít ke svému výrobnímu EANu též zajištěného obchodníka pro odchylku, termín jim sdělí příslušný distributor.

Co je EAN? EAN je 18místný unikátní číselný kód sloužící pro identifikaci odběrného místa. Zákazníci jej najdou na vyúčtování elektřiny od svého dodavatele nebo na Smlouvě o připojení k distribuční soustavě. Spotřební EAN označuje každé odběrné místo, ve kterém se spotřebovává elektřina. Výrobní EAN se přiděluje místům s vlastní výrobou elektřiny (nejčastěji fotovoltaikou). Většina odběrných míst s fotovoltaikou instalovanou do konce roku 2024 měla tak zvaný kombinovaný EAN. Výroba i spotřeba elektřiny tak probíhala neodděleně. To již kvůli legislativě není možné. Každý mikrozdroj musí mít nově jak spotřební, tak výrobní EAN kód a zajištěného obchodníka pro odchylku. Termín pro splnění této povinnosti je 1. 7. 2025.