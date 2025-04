HK ČR: Obranný průmysl jednal s vládními představiteli o financování

Jednání se zúčastnili ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný, představitelé EGAP, Národní rozvojové banky, České exportní banky, zástupci Ministerstva obrany vč. agentury AMOS a vedení Hospodářské komory ČR.

Diskuse se točila kolem financování modernizace Armády ČR a investic do rozvoje schopností obranného průmyslu. Byla podtržena důležitost robustního obranného průmyslu jako strategického sektoru českého hospodářství. Jednání se také soustředilo na realizaci rozhodnutí Evropské rady ze 6. března, které přináší uvolnění dalších finančních prostředků do obrany států EU. V této souvislosti se jednání soustředilo na co nejlepší zapojení českých firem do obranného ekosystému EU.

„Dlouhodobě upozorňujeme, že role obranného průmyslu není jen otázkou bezpečnosti, ale i ekonomického růstu, inovací a exportní výkonnosti. Dnešní debata ukázala, že vláda si význam tohoto odvětví uvědomuje a hledá cesty, jak podporu přenést do konkrétních kroků,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Jedním z hlavních témat byla Hospodářská strategie ČR a její Implementační plán. Sekce obranného průmyslu předložila podněty a návrhy opatření k rozvoji sektoru dle potřeb Armády ČR, které budou nyní dále diskutovány s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

„Zajištění obranyschopnosti a bezpečnosti naší země jsem vepsal jako strategickou prioritu také do nové Hospodářské strategie: Česko do top 10, kterou jsem představil při svém nástupu do funkce na podzim. Rozvoj technologií i výrobních kapacit v obranném průmyslu je výzvou, která zároveň pomůže při transformaci našeho hospodářství a zajistí nám ekonomický růst,“ zdůraznil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Jedním z hlavních témat byly také rozpočtové možnosti financování obrany po březnovém návrhu Evropské rady, které by členským státům umožnilo vyjmout výdaje na obranu z pravidel dluhové brzdy dané EU Stability and Growth Pact. Ministr financí představil dosavadní postoje vlády k navyšování obranného rozpočtu v kontextu těchto návrhů.

„Je jasné, že současná geopolitická situace si navýšení peněz na obranu žádá. Je ale potřeba na celou věc pohlížet i v kontextu dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Státy EU se musí vyvarovat rozvolňování nových fiskálních pravidel, protože pak bychom riskovali ztrátu důvěry finančních trhů,” řekl ministr financí Zbyněk Stanjura. Podle něj je v toto věci potřeba dořešit řadu otázek a zejména to, v jakém rozsahu a na jaké výdaje by se mělo státům tolerovat překročení limitů pro zdravé veřejné finance. „Co se týče posílení obranyschopnosti České republiky, jsou zde dva potencionální zdroje financí, což jsou evropské fondy a peníze určené na dekarbonizaci. Využitím těchto zdrojů bychom docílili požadovaného navýšení v oblasti obrany, aniž by vláda musela rezignovat na své ostatní priority nebo zvyšovat daně či prohlubovat zadlužení,“ doplnil na jednání ministr financí.

Diskuse se dotkla také možné změny statutu Evropské investiční banky (EIB), který aktuálně neumožňuje financovat projekty týkající se vojenského materiálu. Účastníci se shodli, že změna by mohla nejen otevřít cestu k zásadním investicím, ale zároveň nastavit důležitý signál pro komerční banky v celé EU.

Debata se dotkla i tuzemských pravidel státních finančních institucí. Nově přijatý zákon o Národní rozvojové bance totiž dává státu do ruky silnější nástroje pro řízenou podporu klíčových odvětví – včetně obranného průmyslu. Stejně tak byla zdůrazněna role České exportní banky při možném financování zahraničních zakázek.

Zástupci Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) prezentovali na jednání nové možnosti pojištění domácích investic i vývozních projektů v oblasti obrany, včetně projektů s vyšším rizikovým profilem.

„S podporou vývozu českých firem v odvětví defense máme bohaté zkušenosti z celého světa. Náš nový Program podpory obranného průmyslu umožňuje pojišťování domácích investic, a právě na pomoc v rozvoji výrobních kapacit se nyní budeme více zaměřovat,“ vysvětlil člen představenstva a vedoucí úseku řízení rizik EGAP Martin Růžička. Dodal také, že program by měl být spuštěn již během příštích dní.

„Podniky obranného průmyslu, zejména pak malé a střední, čelí dlouhodobě rezervovanému přístupu bankovních domů a mají problém s přístupem k bankovním službám. Považuji vládou přijaty program EGAP, který firmám obranného průmyslu usnadní získávat finanční prostředky k navyšování jejich produkčních kapacit na území České republiky, za další důležitý krok v podpoře českého obranného průmyslu a tím i zajištění obranyschopnosti naší země,“ okomentoval nový program EGAP náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec.

Agentura AMOS přiblížila rozvoj mezivládní spolupráce i nové možnosti podpory Ukrajiny.

„Naší ambicí je, aby český obranný průmysl nebyl jen dodavatelem, ale i partnerem vlády. Strategickým hráčem, který rozumí potřebám obrany, umí inovovat a zároveň tvoří pracovní místa a přináší investice,“ doplnil Lubomír Kovařík.

Podle předsedy obranné sekce Komory má český obranný průmysl má pro tuto roli kompetence, ambice i mezinárodní přesah. „Pro to, abychom plně využili tento potenciál, potřebujeme úzkou spolupráci státu a jeho klíčových hospodářských institucí,“ uzavřel Lubomír Kovařík.