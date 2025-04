Kdo seje vítr, sklízí bouři. Filip Turek a nový rozměr odsouzení Le Penové

Filipe, tak Marine Le Penové jste „kondolovali“ k jejímu rozsudku vy, Petr Macinka, Viktor Orbán a další. Ale jak se bránit argumentu, že „spravedlnost je slepá“ a „krást se nemá“? Petr Honzejk dokonce vymyslel, že když Le Penová porušila „pravidla silničního provozu“, nemá „řídit“, čili kandidovat.



Jsem znechucen návratem politických procesů. Vrcholoví politici se ve Francii tradičně zavírají až po skončení jejich funkce, navíc s nepoměrně menším trestem. Byl aktivován speciální režim, kdy Marine dostala 5 let, z toho dva nepodmíněně za něco, co v nultých letech předváděla absolutní většina velkých stran v europarlamentu. Za něco, co ani nedává smysl, co dělala politická strana, na čem se Marine nikterak neobohatila… A po dlouhých letech, i když se může stále odvolat, přišel do nebe volající zákaz na roky kamkoli kandidovat!

Neobhajuji tyto do nedávna absolutně běžné praktiky zaměstnávání nadbytku nepotřebných asistentů, k čemuž se veřejně přiznává ve videích například i naše europoslankyně – paní Nerudová. Ale je ubohé a sprosté, že se v tomto zvráceném systému něco jednomu toleruje, a jiný za to dostane brachiální trest ovlivňující budoucnost celé země.



Po tom, co se stalo při rumunských prezidentských volbách a s přihlédnutím k tomuto případu, mám pocit, že pro odstranění vrcholového politika stačí poslat nějaké politické straně audit na asistenty v europarlamentu, anebo poslat pár milionů z cizí země na reklamu na TikToku.



Nedávno byl alespoň osvobozen Matteo Salvini po letech útrap s prokuraturou v Palermu, která mu za dělání jeho práce hrozila dlouhými lety vězení. Souhlasím s Elonem Muskem, který řekl: „Když krajní levice neumí vyhrát volby, používá soudy.“



Když teď máte vhled do pravidel hospodaření s penězi EP, tak jak vnímáte „jádro problému“, tedy využití „europarlamentních“ prostředků ze strany Marine Le Penové? Cítíte se také být jednou nohou v kriminále?



Já si na to dávám velký pozor, protože aparát europoslance je tak obrovský, že není problém, aby vám tam někdo našel chybu nebo nesrovnalost. Musíte důvěřovat svému týmu, že neudělá vaším jménem žádnou administrativní chybu. Audity chodí samozřejmě jen nepohodlným europoslancům z „krajní pravice“. Přitom tolik legendárních postav z lidovecké frakce a dalších se evidentně dlouhé roky chovají neeticky, jim nic moc nehrozí. Srovnejme přístup k Marine Le Penové, jež byla předsedkyní strany, která měla před 20 lety zaměstnávat asistenty z rozpočtu EU, zatímco ve skutečnosti pracovali pro stranu, třeba s přístupem k domlouvání vakcín pro celou EU v rámci Pfizergate ze strany Uršuly von der Leyenové. Šlo tam o miliardy. A ta část europarlamentu, která standardně dělá to, za co Marine Le Penová nemůže kandidovat na francouzskou prezidentku, bez výhrad udělala z Uršuly opět „vůdkyni“ Evropy. Nikoho by nenapadlo její pravděpodobné prohřešky řešit, natož podobně tvrdě soudit. Dle mého názoru by si bez tohoto „dvojího metru“ šlo sednout možná i několik tisíc osob působících poslední dlouhé roky v europarlamentu.

Vy, coby člen Patriotů pro Evropu, znáte europoslance za její stranu RN. Co říkají, že teď bude? Rozjíždějí demonstrace, ale na ty se může soud vykašlat?



Dnes jsem se zdravil s Jordanem Bardellou. Je to i předseda naší frakce a věřím, že budoucí prezident Francie, mám s ním přátelský vztah. Marine Le Penová říká, že Jordan ji jednou jako kandidátku nahradí, jen nikdo nedoufal, že to bude muset být tak brzy. Ve Francii není naštěstí věkový limit pro prezidentskou volbu, tak existuje možnost, že se nakonec proti tomuto bezpráví situace otočí velmi drsným směrem. Macron už znovu kandidovat nemůže, Marine dle současných odhadů vede. Stále věřím, že se odvolání podaří. Kdyby ne, Jordan se může stát „nástrojem“ nové francouzské revoluce, nyní je mu pouhých 29 let. Kdo seje vítr, sklízí bouři.



Tak prý nerozumíte autům – dle Lucie Stuchlíkové ze Seznam zpráv. Prý jste nepochopil dopad Trumpových cel na evropský automotive trh a podceňujete, že potíže bratislavské fabriky VW dopadnou i na Mladou Boleslav. Co na to říci?



Tu paní neznám, ale líbí se mi, že vidíme tvůrce a tváře zvráceného fenoménu jménem Seznam zprávy. Povaha a charakter některých lidí se opravdu propisuje do tváří a výrazů. Pokud několik měsíců vysvětluji ve všech českých médiích, včetně Seznamu, České televize, CNN, že jsem proti protekcionismu, ale že jsme bohužel tuto hloupou obchodní válku rozpoutali my tím, že jsme na auta z USA měli čtyřnásobná cla, než USA na auta od nás... K tomu přes 20% DPH a nákup auta z USA u nás vycházel na více než 30%, zatímco opačně se to pohybovalo v jednotkách. Také jsem vždy argumentaci začínal tím, že pro ČR je exportní trh USA v objemu asi pouhých 3 % až na 10. místě a téměř neobsahuje auta. Škodovky Američané úplně nepreferují! Také neustále opakuji, že VW vyrábí v Mexiku od šedesátých let, od sedmdesátých v USA a jedná se o gigantické produkce. Mercedes i BMW svá luxusní SUV také produkuje dávno v USA, tedy kdyby tito primitivní obhájci protekcionistického protiútoku měli elementární znalosti trhu, věděli by, že tím zdražíme auta od evropských značek především sobě. Navíc obchodní válku náš napůl socialistický systém nemůže ustát. Naopak se máme probudit a deregulovat. Donald Trump jen dává EU facku, kterou si dávno za své přehnané regulace zasloužila.

Ta cla jsou ale dost nepříjemná, týkat se budou snad všeho od flašky vína po auto. Evropa se bude snažit Trumpovi škodit tím, že půjde po Muskově „X“ a dalších technologických gigantech. Že pak Trump „změkne“. Je to rozumný postup?



Není, ale nám není pomoci. Samozřejmě to částečně odneseme. Prezidentu Trumpovi jde mimo výchovný pohlavek za naši drzost, kdy jsme tedy za čtyřnásobná cla z naší strany dostali „pouze“ dvouapůlnásobek, především o vyvážení deficitu exportu. Zodpovědný politik do předem prohraného boje nejde, protože ví, že politiku má dělat pro lidi. Jenže naši politici jsou často parazité a „gaučoví generálové“, takže krom toho, že nemají problém, když jejich špatnou politikou umírá mnoho lidí, bude mnoho lidí ještě více chudnout, protože jich se to opět nedotkne. Já volám po zodpovědném a realistickém přístupu. Hrdinou člověk může být sám za sebe, nikoli na úkor jiných.



Čili evropský autoprůmysl, jako celek, bude pod tlakem cel z USA, současně pod tlakem čínské konkurence a navrch pod tlakem Green Dealu a vyšších výrobních nákladů z něho plynoucích. Co může nová česká vláda po volbách udělat pro to, aby ČESKÝ autoprůmysl nešel do kelu? Konkrétní kroky...



Konkrétní kroky jsou boj proti Green Dealu z pozice české vlády. Jako europoslanec bojuji proti komisi s frakcí Patriots for Europe a pár okolními kolegy, není to zcela beznadějné, ale je to pomalé. Jako ministr sedíte na radě, můžete získat blokační menšinu, vymáhat realističnost po ostatních díky právu veta a podobně. Myslím, že třeba premiér by měl na radě klidně „vydírat“ zbytek Evropy třeba pomocí neschválení rozpočtu EU výměnou za zrušení emisních pokut. Samozřejmě pak jde na řadu i vydírání z pozice komise a ostatních států, ale s pár kolegy z jiných zemí k takovému nekompromisnímu scénáři bude muset dříve či později dojít.

Na závěr: Co říkáte na takové ty uštěpačné narážky, že když jste vy a Petr Macinka byli u toho Trumpa a znáte se s jeho lidmi, měli jste „zařídit“, ať neuvaluje ta cla? Takové ty řeči „Podívejte, co dělá váš Donald, kterého jste podporovali?“



To je „geniální“, že předvádí pravé „tváře“ Seznamu. Jejich pologramotné vnímání a následná dezinterpretace jednoduchých vět je něco, co nás může jen pobavit. Že třeba běžní občané nerozlišují kompetence jednotlivých politických pozic, je pochopitelné. Že ale kolegové, kteří jsou europoslanci, šíří naprosté lži, to už je jiná. To, že jsem domluvil s Elonem Muskem 25% cla pro celou EU, zaznělo autenticky naposledy na CNN od pana europoslance Koláře. Připomíná mi to základní znalosti paní Slonkové, která mi ve vší vážnosti, velmi investigativně, položila otázku, zda jsem s íránským velvyslancem opravdu vyjednával vstup ČR do uskupení BRICS. Krom toho, že jsem se začal smát, mi později bylo jen smutno, že tito lidé zcela vážně „olizují mozky“ jednodušším občanům šířením těchto nesmyslů. Paradoxně těch, kteří se tváří být tou „lepší“ částí společnosti, kterou reprezentuje třeba paní profesorka ekonomie Nerudová, která mi včera v debatě na CNN autenticky tvrdila, že procento HDP Ruska a procento HDP EU má stejnou kupní sílu. Stejně tak, když jsem veřejně dokázal, že „měsíce vyjednávala s automobilovým průmyslem“ bez jediné schůzky se zástupci automobilového průmyslu. Pro mnohé zůstává úžasnou, i když lže, jako když tiskne. Nevěřím, že mohla vystudovat normální cestou jakýkoli obor, a to říkám jako „nevzdělanec“. Každý národ má bohužel politiky, jaké si zaslouží. Tito „mozkoví giganti“ mají i po utnutí proudění peněz z USAID vyšší volební preference, než třeba Motoristé. Nečeká nás nic dobrého. Ale třeba se stane zázrak.