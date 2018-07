Pourová (ANO): Kam se ztrácí peníze za hradeckého parkování?

Možná jste také zaznamenali, jak některá srovnatelná města dokáží naplnit své pokladny z provozu parkovacích systémů. Jsou to řádově desítky milionů korun ročně. Mohou si potom opravit třeba komunikace, školy nebo stadiony. My v Hradci to ale máme jinak.

My máme na třicet let smlouvu s firmou ISP (Integrovaný parkovací systém) a ta na jejím základě za parkování inkasuje. A inkasovat bude až do roku 2036, pokud nic nezměníme. Přispíváme všichni, kdo jezdíme, a není to zrovna málo. Za ty peníze nám společnost dle smlouvy údajně „rozvíjí komplexní systém parkování s příjemnou kulturou služeb se snadným uživatelským prostředím, který bude sloužit, resp. slouží občanům a návštěvníkům města Hradce Králové...“.

A zrovna na to jsem včera spoléhala, když jsem pospíchala na jednání. Samozřejmě, první zpoždění na okruhu u nemocnice. Kdyby byla vyřešena křižovatka Mileta, tak bych to stihla. Nicméně jsem tu alespoň stála bez poplatku. Může být i hůř, parkovací zóny se mají rozšiřovat. Ještě rychle zaparkovat. U „Zimáku“ je kupodivu docela volno. Sprintem dobíhám k parkovacímu automatu. A nic! Nový pokus – a zase nic! Dostává se mi ovšem dobré rady: Pokud zařízení nefunguje, vyhledejte jiný parkovací automat! Kdyby to nebylo v krátké době potřetí, tak to risknu, auto nechám tam a poběžím o kus dál. Ale zkušenost je zkušenost. Než v lodičkách sprintovat dalších dvě stě metrů a nepořídit, raději přeparkuji. Věřte však, raději bych zamířila do úplně jiného města! ISP mi vůbec neposkytlo příjemnou kulturu služeb. I když snadné uživatelské prostředí to pro ně jistě je! Jen marně hledám také nějaký přínos pro občany a návštěvníky Hradce Králové….

Co je vlastně účelem parkovacího systému? Využít efektivně veřejnou komunikaci nebo jen naplnit něčí pokladnu?

Ještěže máme před volbami, Hnutí ANO má ISP v hledáčku už delší dobu!

JUDr. Věra Pourová, členka Hnutí ANO

