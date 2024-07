Pražák (ANO): My fakt na těch úřadech nemáme prostory na dalšího zaměstnance

Dobré dopoledne. Já bych se vrátil, prostřednictvím paní předsedající, k tomu, co říkala kolegyně Lenka Knechtová. Pane ministře, my máme problém s tím, že my fakt na ten úřad nemáme kam, případně když už toho úředníka bychom tedy sehnali, kdyby prošel nějakým výběrkem, někdo se nám přihlásil, my ho nemáme kam dát, my mu nemůžeme dát židli někam za dveře do kanceláře na sociální odbor a říct - tady budete sedět a budete tady přijímat ty klienty a teď jim to vysvětlovat. Tady se fakt jedná u této agendy, pokud by opravdu takhle prošla, že potřebujete ten prostor mít vyčleněný zvlášť, aby tam měli komfortní zónu, aby se jim tam věnovali. My prostě fakt na těch úřadech nemáme ty prostory, nemáme ten prostor, kde prostě najednou vytvoříte kancelář, kde bude sedět jeden nový zaměstnanec a bude to tam řešit. Děkuji.

