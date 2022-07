Pražák (ANO): Navrhujeme, aby maturita mohla být z jakéhokoli oboru

reklama

Dobré dopoledne, paní předsedající, paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové.

Dovolil bych si jenom v pár bodech nastínit ještě některé věci, které v tom zákoně jsou. A jsem rád, že se tento zákon dostal do finále, dá se říct. Myslím si, že to je jeden ze zákonů příklad toho, že se to dá nejenom implementace, ale i praxe zapracovat do novely zákona. A víceméně tam bude, doufám, že bude, tak jak byla na výboru, shoda napříč politickým spektrem.

Jak už říkal pan ministr, je dobře, že se některé věci zpřesňují, i ty terminologie, protože například osvědčení už dávno nikdo nepoužívá v ekologickém zemědělství, celou dobu se používá certifikát, ale prostě bohužel v tom zákoně to bylo takto dáno. To samé je u definice: termín podnikatel se nahrazuje termínem zemědělec, protože kdo jiný by měl být odlišen od produkce nebo od osob, které opravdu na té půdě hospodaří a dělají, než zemědělec od podnikatele a skutečně hospodaří na těch ekofarmách, a ne jako ostatní osoby, které jsou výrobci, obchodníci a tak dále.

David Pražák ANO 2011



Zároveň jak říkal pan ministr, dochází i k prodloužení platnosti certifikátu z 15 měsíců na 26 měsíců. Ono to nejen, že to bylo problematické a dělalo to takové nekomfortní situace pro zemědělce, protože ta kontrola tam byla vlastně každý víceméně rok, ale vzhledem k tomu, že se potýkají - ještě se k tomu potom dostanu u svého pozměňovacího návrhu - potýkají s nedostatkem kontrolorů certifikované společnosti, tak tímto se to vlastně administrativně trošku zlehčí a zlepší a bude tam 26 měsíců.

Zároveň tam do toho vstupuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, na kterou se převádějí některé pravomoce a například balené biopotraviny, které jsou po kontrole označeny biozebrou, takzvanou biozebrou - asi všichni víme, co to je - tak povinnost označování produktů je stanovena pouze pro balené potraviny, které jsou certifikované na území České republiky, neurčené pro zahraniční trh, a u ostatních produktů je toto označování dobrovolné. Cílem této úpravy je, aby produkty, které budou označeny biozebrou, prošly naším kontrolním systémem, což by mělo vést k tomu, že toto označení zaručí (nesrozumitelné) a v konečném důsledku posílení důvěry spotřebitelů k takto označeným produktům. To si myslím také, že je dobře.

Dostal bych se ke svému pozměňovacímu návrhu, který není jenom můj, ale byl vykomunikován napříč politickým spektrem, takže bych si dovolil požádat o podporu pozměňovacího návrhu skupiny poslanců Pražáka, Turečka, Kotta, Krutákové, Vlčka, Dubského a dalších. A je to jednoduchý pozměňovací návrh, ale bylo tam malinko s legislativou ještě upřesnění, to znamená, že bych požádal potom paní zpravodajku, jestli bychom potom hlasovali o legislativně technické úpravě, protože tam je potřeba poznámka pod čarou se zrušit (?) včetně odkazů na tuto poznámku a současně se v uvozovací větě v bodu 54 slova včetně poznámky pod čarou zrušují. Tato poznámka pod čarou se týká pouze středoškolského vzdělání. Je to opravdu jenom technikálie. A při proceduře by se asi mělo nejdřív hlasovat o legislativně technické úpravě.

Pozměňovací návrh, který jsme podali, se týká toho, jak už jsem říkal, že je velký problém u společností, které provádějí pro Ministerstvo zemědělství certifikaci a kontroly, aby měly dostatek pracovníků. Při výběrových řízeních se jim sice hlásili lidé, kteří byli z praxe, několikaleté praxe, zároveň třeba zemědělsky podnikali a tak dále, ale nemohli se přihlásit, protože neměli maturitu v daném oboru, který byl v tom původním zákoně navržen. Proto my jsme to pozměňovacím návrhem zrušili a nechali jsme tam jenom, že maturita může být z jakéhokoli oboru, ale musí mít praxi v zemědělství, potravinářství, veterinářství, veterinární prevence a ještě jsme tam dávali myslím lesnictví, abychom to měli správně napsáno. Byl bych rád, abychom toto tam zakomponovali. A zároveň osoba provádějí kontrolu žadatele výrobce biopotravin nebo osoby, která uvádí biopotraviny na bioprodukty, musí mít alespoň maturitní zkoušku a nejméně pět let odborné praxe v oboru zemědělství, lesnictví, nebo potravinářství a potravinářské chemie, nebo vysokoškolského vzdělání příslušného směru a nejméně jeden rok odborné praxe.

Toto bych chtěl, abychom to potom ještě tam navrhli, schválili. A zároveň bych chtěl poděkovat, pokud dojde k podpoře, a věřím, že dojde, protože došlo na zemědělském výboru k tomu, že se to schválilo vlastně jednohlasně.

A ještě jednou upozorňuji na legislativně technickou úpravu, kterou vlastně tímto asi jakoby načítám.

Děkuji.

