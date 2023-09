Pražák (ANO): Policisté si nezaslouží bordel, který v systému nastal

reklama

Dobré poledne. Kde začít? Já bych se možná trošku malinko vrátil k tomu, co říkal kolega Martin Kolovratník, a vrátím se k tomu, co říkal pan kolega Jakob, prostřednictvím předsedající. My vlastně bráníme vaše voliče. Nic jiného neděláme, než bráníme vaše voliče.

Protože vy jste ve všech volebních programech pětikoalice měli nejenom Antibabiše, což vás drží jakoby při sobě, a měli jste tam hlavně to, že budete podporovat rodiny s dětmi, budete podporovat mladé a budete podporovat OSVČ. A na to jste absolutně rezignovali, jak už tady dneska několikrát zaznělo, a je vám to vlastně úplně jedno. To, že jste všude měli napsáno, že cílíte na mladé, to už tady řekli kolegové, že se vám to vlastně vůbec nepovedlo. Zrušili jste slevu na jízdném, zrušili jste slevu na studenta, zdaníte jejich přivýdělek a vlastně demotivujete je studovat.

To, že jste měli napsáno ve volebních programech - cílíme na rodiny s dětmi - tak vlastně mladí lidé, kteří založili rodinu, mají dle návrhu vlády přijít o takzvané školkovné. Ať se podívám kamkoliv, dneska máte napsáno, že - školkovné zrušíme, ale pomůžeme kapacitám ve školkách a předškolních zařízeních tím, že budeme podporovat výstavby a rekonstrukce. - A jaký je výsledek? Že převis na Ministerstvu pro místní rozvoj z programu IROP je tak obrovský, že hromadu škol a školek nebo obcí vlastně to vůbec nedostane. A když už se někdo, některé obce spojí v tom, aby na MMR žádaly o schůzku, tak se jim Ministerstvo pro místní rozvoj vysměje.

Mám tady před sebou nějaký dopis, kde - ať to řeknu odborně - došlo k technickému selhání monitorovacího systému při otevření výzvy z IROP a žádají Ministerstvo pro místní rozvoj, aby se tím zabývalo. Protože některé obce prostě se nedokázaly připojit, nedokázaly podat žádosti nebo během podání žádosti takzvaně spadly. A když budu citovat: "K vašemu požadavku provést kompletní audit chování monitorovacího systému při podání žádostí do obou výzev IROP musím sdělit" - píše pan ministr Bartoš - "že z důvodu malého počtu podaných stížností jsem neshledal důvod k jeho provedení."

No, tak to je výborný. Takže tím, že si jich vlastně stěžovalo málo, tak se tím vůbec nebudeme zabývat. V další části dopisu, když žádají o schůzku na ministerstvu, aby si to mohli vyříkat, tak jim píše: "Vzhledem k tomu, že systém hodnocení a výběru projektů probíhal dle nastavených postupů, domnívám se, že další osobní setkání nebo dokonce přizvání na jednání ministerstva" - nedej bože, abyste se chtěli účastnit jednání na ministerstvu - "by nepřineslo v tomto ohledu žádnou změnu." Takže vážené starostky a starostové na obcích a na městech, normálně se vám vysmívá, nechce s vámi jednat a peníze další vám tam asi nenalije. A jsou to jenom sliby, které, které slibovaly před volbami, ale absolutně neplní vůbec nic.

Další věcí, která tam je, samozřejmě že vláda se rozhodla zrušit podporu stavebního spoření a tak dále. Když budu citovat: "Vládní konsolidační balíček, jehož cílem je snížit deficit veřejných financí, se dotkne většiny obyvatel České republiky. Nejvíc však zasáhne rodiny s průměrnými příjmy. Vyplývá to z modelových výpočtů poradenské společnosti BDO. Například rodina s příjmem 40 tisíc korun hrubého a dvěma dětmi staršími tří let, která uplatňuje slevu na manžela či manželku, přijde za rok o 44 tisíc korun." Jako pro někoho to je možná málo, ale pro ty rodiny to je obrovská částka, o kterou přijdou. A taky jste jim před volbami slibovali úplně něco jiného.

Živnostníky... a to už tady padlo, že jste sice slibovali, že budete podporovat, a tak jste je podpořili v tom, že jim zvednete odvody, jak už bylo řečeno ráno, v průměru o 20 tisíc korun ročně. Je to jak z grotesky. A můžu vám říct, že jak se pohybuji mezi lidmi a nikdy se nerozlišoval, kdo koho volil, protože jsem rád, že jsme ve svobodné zemi a máme demokracii, ať si každý volí, koho chce, tak se mnou chodí lidé, kteří sice nevolili hnutí ANO, říkají to normálně na férovku do očí, já jim to za zlé nemám a každý tu možnost máme, ale říkají, že kdyby věděli, že to takto budete plácat, s prominutím, tak ten hlas nikdy nedostanete, radši by nešli vůbec k volbám a nevím, jestli opravdu toto je to, k čemu jste chtěli dopracovat.

A ještě bych tady měl jednu takovou věc, bod se jmenuje Vládní návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů a financí, tak bych chtěl trošku, malinko říct, jak se to děje v praxi. Mám tady pana ministra zemědělství, to je sice super, nevím, jestli to předá potom dál, škoda, že odešel pan ministr financí, pana ministra Rakušana tady asi neuvidíme delší dobu, (protože?) si myslím, že nechce čelit otázkám, ale bude se to týkat policistů, respektive jeho resortu pod Ministerstvem vnitra.

V rámci úspor na provoz nějakým způsobem dostalo Policejní prezidium nebo velení policie doporučeno, aby snížili počty občanských zaměstnanců. (Je to?) takové rozumné, navenek působící dobře, snížíme počty občanských zaměstnanců, za rok, až se bude někdo ptát, o kolik jsme snížili počty lidí, budeme se tlouct do prsou a budeme říkat - o tolik a o tolik jsme snížili počty lidí a šetříme peníze. Tak realita je taková, že občanští zaměstnanci u Policie České republiky dneska absolvují psychotesty, absolvují další školení, absolvují fyzické testy, aby se z nich stali normální, regulérní policisté ve službě. To znamená, že se sníží ten počet, ale navýší se počet policistů, sice ne ve výkonu venku na ulici, ale budou navýšeni policisté - z občanských zaměstnanců budou policisté v kancelářích.

Paradoxem je, že tento člověk, který se stane policista (policistou) z občanského zaměstnance, může dostat i náborový příspěvek, který dneska je - kolik? Sto? Sto padesát tisíc korun. Takže dostane tuto částku. Zároveň se mu zvedne plat, protože spadne do nějaké třídy odměňování, takže bude mít úplně jinou mzdu, než měl doteď. Zároveň se z něj stane - podle toho, na jaké úrovni bude, jestli na okresní, na krajské nebo na Policejním prezidiu, buďto může být kapitán, plukovnická hodnost, anebo důstojník, takže bude mít nějakým způsobem i, jak se vždycky říká, rizikový příplatek, sice ne tak úplně vysoký jako policista venku na ulici, ale nějaký tam bude. To znamená, že jestliže u nás třeba má policista 6,5 tisíce plus minus rizikový příplatek, tak ten, s prominutím, v té kanceláři bude mít 4 000 korun. A takto bude sedět v té kanceláři dál a bude tam fungovat. Takže co bude výsledkem? No, nebude z toho výsledkem nic a bude to stát ještě daleko víc peněz, protože (neušetřili?) vlastně vůbec nic.

Já vůbec nechci zpochybňovat to, že ti lidé, kteří to dělají - a je to několik stovek občanských zaměstnanců v České republice, tak že bych je chtěl hanět, oni prostě využívají díru v systému. Chápete tu degradaci práce policisty, který je venku, které fakt tam nemáme a potřebujeme, abychom nabírali dál? Já jsem z Libereckého kraje, kde máme obrovský podstav policistů v aktivní službě, a snažíme se dělat různé věci, abychom pro tu práci policie získali další a další lidi. Ale tímhletím systémem tak, jak to je dneska nastavené, tam další lidi nedostaneme.

A já bych fakt chtěl, aby se na to pan ministr vnitra podíval, potažmo pan ministr financí, jestli jim připadá normální to, že na jedné straně budete ubírat tabulky, například tady v tomto případě občanských zaměstnanců, na druhé straně budete vyplácet daleko víc finančních prostředků, pokud se z těch, s prominutím, ózetek stanou policisté. Jsem přesvědčen, že policisté, kteří se starají dennodenně o bezpečnost naší země, našich měst a obcí, si nezaslouží - a musím to říct - tento bordel, který v tomto systému takto nastal.

Děkuji.

