Pražák (ANO): Veterinář to nebude dělat zadarmo

Dobré dopoledne, pane ministře, dámy a pánové, já nebudu dlouho zdržovat. Já bych se chtěl jenom vyjádřit k návrhu novely veterinárního zákona. To, co říkal pan zpravodaj Bělobrádek prostřednictvím paní předsedající, je pravda, já bych mu chtěl asi i férově poděkovat, že vyvolal tu schůzku, která byla na začátku tohoto týdne, protože na zemědělskému výboru jsme otevřeli otázku, která se týkala Centrální evidence psů, a to v tom duchu, zda budou samosprávy moci vstupovat do systému, aby mohly reálně v praxi zjistit majitele psa, který bude přečten čtečkou.

Na výboru nám bylo řečeno, že to možné nebude, protože by ten systém byl dražší a stál o hromadu více peněz a toto bude spravovat Veterinární komora, ale po dohodě na té pracovní skupině, která byla v úterý, si dovolím tvrdit, že Ministerstvo vnitra nás ubezpečilo, že to půjde bez nějakých dalších nákladů a půjde to přes integrační systém sdílené služby, případně přes webové rozhraní a přes systémy, které tam už teď jsou, akorát se tam udělá drobná úprava, což jsem rád.

Jediné, co ještě k tomu mám, malinko mě zaráží, že tam bude se v tom systému evidovat i očkování psů, protože jak jsem už řekl na výboru i jinde, tak si myslím, že to bude trošku časově náročné pro ty veterináře a ten veterinář si za to nechá samozřejmě zaplatit, on to nebude dělat zadarmo, tak bych byl rád, aby tady zaznělo, že ty náklady, které s tím vzniknou navíc při té evidenci, při tom vstupu do toho systému, bude platit chovatel. Aby si někdo nemyslel, že to bude jiným způsobem hrazeno.

Ještě tam byla jedna věc, kterou je potřeba podle mě zmínit, že to překlopení toho systému stávajícího do toho nového, protože ten se bude tvořit nový, jak nám řekla Komora veterinárních lékařů, tak bude trošku komplikované, ne, že se neuskuteční, uskuteční, ale bude trošku komplikované a bude to asi chvilku trvat, nebude to ze dne na den, aby se překlopil systém a vše běželo, takže si myslím, že tam bude určitá míra tolerance potřeba k tomu, aby to všechno naběhlo a aby se tam vymazaly některé duplicitní věci a aby se to spárovalo i s trvalým bydlištěm chovatele. To asi k tomuto.

Pak si jenom dovolím říci, že jsme ještě otevřeli otázku regulace počtu kusů při domácí porážce - k tomu se vyjádří kolega Kott - a podali jsme pozměňovací návrh, který jsme sice už podali na zemědělském výboru, bohužel jsme se dopracovali k tomu, že Státní veterinární správa nezná pojem dobytčí jednotky, takže jsme to ještě poupravili a je to podle mě po dohodě s Ministerstvem zemědělství vykomunikováno, že by s tím neměl být žádný problém, a v systému ho načte kolega a představí. Takže já děkuji za pozornost.

