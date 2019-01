Premiér Andrej Babiš se zúčastní Světového ekonomického fóra v Davosu

Předseda vlády České republiky se v rámci programu Světového ekonomického fóra zúčastní pracovního oběda světových ekonomických lídrů, během kterého bude diskutovat na téma Svět v době globalizace 4.0, následovat bude diskuze k otázkám budoucnosti Evropy.

Na programu je také bilaterální jednání s předsedou vlády Vietnamské socialistické republiky. Andrej Babiš a Nguyen Xuan Phúc budou hovořit zejména o posílení ekonomické spolupráce.

Prostor bude i pro schůzky s představiteli významných firem, jako jsou AT&T Communications, Apple Inc., IBM a další.

World Economic Forum (WEF) je mezinárodní nevládní organizace pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru a jejich diskuzi o globálním rozvoji. Fórum propojuje aktéry z oblasti politiky, byznysu, vědy či mezinárodních organizací. Jeho vrcholnou akcí je výroční zasedání ve švýcarském Davos-Klosters. Kromě toho se během roku konají i regionální konference Světového ekonomického fóra. V letošním roce je zastřešujícím tématem Globalizace 4.0: formování nové architektury v éře čtvrté průmyslové revoluce.

Více informací o konferenci ZDE

Termín:

24.–25. ledna 2019

Program:

Čtvrtek 24. ledna

11:10 – setkání s výkonným ředitelem AT&T Communications Johnem Donovanem

12:00 – pracovní oběd světových ekonomických lídrů na téma Svět v době globalizace 4.0

14:00 – setkání s výkonným ředitelem Apple Inc. panem Timem Cookem

14:30 – diskuze Tipping Point of Turning Point for Europe?

16:15 – setkání s viceprezidentem IBM Martinem Schroeterem

Pátek 25. ledna

9:00 – bilaterální jednání s předsedou vlády Vietnamské socialistické republiky

9:45 – setkání s výkonnou ředitelkou VISA pro evropské operace Charlotte Hogg

autor: PV