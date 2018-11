Premiér Babiš: Budeme se snažit dospět k nějakému závěru do Vánoc

No, v první řadě nevím, kde jste to četl, že to tak někdo (nesrozumitelné.) My jsme měli třetí jednání s vedením ČEZu. Chodí tam paní ministryně Schillerová, Nováková, další experti. A v rámci nějakých možností jsme mluvili o prodloužení životnosti Dukovan. Ano, tak diskutujeme. Je to jedna z možností.

Ve Francii je jaderná elektrárna ve Fessenheim, kde Francouzi řekli, že jí zavřou. Minulý týden rozhodli, že prodlouží životnost. A asi se tak stane i ve většině francouzského jádra. Takže my samozřejmě diskutujeme. A hlavně diskutujeme o tom, kdo v Evropě postavil nějakou jadernou elektrárnu, která funguje. Pokud jí znáte, tak mi ji sdělte. Flamandie - problém. Finsko - problém. Všechno se protahuje o léta. Mochovce - velký problém. To stojí několik více než předtím. Takže... A Emiráty Kebko (?) to postavili, nejsou schopni operovat. Nejsou schopni dát do provozu. Takže pokud vím, na celém světě. Westinghouse - problém. Hinkley - problém. Dokonce s garancí státu.

Takže jedině co funguje, je v Číně. Čtyři reaktory. Ty fungují. Ale já nevím, jestli tady z geopolitického hlediska. My o tom diskutujeme, protože za minulé koaliční vlády jsme se s koaličním partnerem nedomluvili. A nezapomínejte na to, že ČEZ není naše stoprocentní dcera. My tam máme, myslím 67 nebo 69 %. A já bych chtěl jenom říct, že Česká republika je energeticky nejbezpečnější země Evropy. I v tom máme prima. Protože mi celý ten Temelín de facto vyvážíme. My máme velké přebytky. A Evropa - Německo se vydalo jinou cestou. Pravděpodobně si řekli, že přijde k nim tsunami jak v Japonsku, tak se rozhodli jádro zavřít. Takže mají vítr, solár. A samozřejmě tyhle obnovitelné zdroje, pokud vyrábějí, a to se nás samozřejmě týká, tak je to potom o regulaci té celé soustavy. Takže rozhodnout od boku a jít do nějaké avantýry za stovky miliard bez nějaké garance, že to někdo postaví, tak samozřejmě. To je rozhodnutí hlavně ČEZu, protože tam jsou minoritní akcionáři, kteří samozřejmě do toho mluví. A my samozřejmě i v tom teoretickém prodlužování životnosti Dukovan o deset let, protože my nevíme, co bude v roce 2035, ano, tak i tam samozřejmě jsou nějaké kritické věci, protože při takovém prodlužování se hlavně jedná o kontrolní systém a je potřebné mít ty dodavatele atd.

Takže my jsme si řekli s ČEZem, že se budeme snažit dospět k nějakému závěru do Vánoc. My hlavně nemáme domluvenu strukturu. Teď minoritní akcionář svolal mimořádnou valnou hromadu. Argumentuje, že kde všude ČEZ investoval v zahraničí, kde všude jsou problémy, jaká je návratnost. A my potřebujeme se znovu podívat na naši energetickou koncepci. Ano, máme tam nového náměstka. A musíme se podívat, proč stojí Počerady, paroplyn 900 megawatů, který stál 14 miliard. Proč nevyrábí. Že máme ještě rezervu možná - větrníky, 900 megawattů. Takže je to složitá materie na úrovni expertů, kteří tomu rozumí. A my samozřejmě budeme pokračovat v těchto rozhovorech. Takže nikdo tady nic nerozhodl (upozornění na čas) a je to jedna z alternativ. A já nemůžu za to, že jste něco četl, nebo někdo něco vytrhl z kontextu.

