Premiér Babiš: Česká republika neustále snižuje státní dluh

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,

Ministerstvo financí předložilo vládě předběžný návrh příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2020 i střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2021 - 2022 a v navrhovaném státním rozpočtu pro rok 2020 se počítá s celkovými příjmy v částce 1558,1 mld. Kč a výdaji ve výši 1598,1 mld. Kč, to znamená saldo minus 40.

Já mám tady ten slavný graf (Ukazuje do sálu graf.) a já vždy zdůrazňuji, že důležitý je výsledek, takže tady na tom grafu je vidět, že my trvale sice plánujeme schodky, ale my je snižujeme, to znamená, že mezi rokem 2018 a 2019 došlo ke snížení schodku na 40 mld., ale výsledek rozpočtu 2018 byl plusový, takže plán byl minus 50 a výsledek byl plus 2,1.

Co je strašně důležité, je, že Česká republika neustále snižuje státní dluh. Tady je to vidět, s nástupem naší první koaliční vlády v roce 2013 byl poměr státního dluhu vůči HDP 41,1 % a za minulý rok to kleslo na 30,6 a tento rok je plán 29,8 a příští rok 29,3.

Víceméně tím, že roste HDP a absolutní dluh je stejný, proto patříme mezi nejlepší země v Evropě, posunuli jsme se na čtvrté místo, ale před námi jsou malinké země jako Lucembursko a myslím, že Estonsko, takže z těch středně velkých zemí my skutečně máme jedny z nejlepších veřejných rozpočtu a i když navyšujeme výdaje, důležité je, že vývoj státního dluhu vůči HDP je pozitivní tím, že se snižuje.

Možná jste zaznamenali, že teď Evropská komise zahájila řízení s Itálií o tom, že oni ten rozpočet nedrží v rámci maastrichtských kritérií.

Jedna z největších položek jsou důchody. Ty rostou o 36,9 mld. na celkových 509,4 mld., a to především v důsledku zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020. Tady můžete vidět (Opět ukazuje do sálu své podklady.), jak jsme začínali v roce 2014, ještě důsledek pravicových vlád 45 Kč a tento rok je to 900 a ještě důchodci nad 85 let mají tisíc korun navíc, to znamená, že jenom za tento rok jsme dali navýšení důchodů jako za šest let pravicových vlád a příští rok je to znovu 900 Kč. Takže já myslím, že se snažíme navýšit životní úroveň našich důchodců a platí ten cíl - průměrný důchod v roce 2021 15 tisíc a také plníme to, co jsme měli v plánu, v programovém prohlášení vlády, že jsme zavedli slevy na jízdné na železnici i v autobusech nejen pro důchodce, ale i pro studenty.

Co se týká kapitálových výdajů, tak to jsou investice, ty de facto také navyšujeme, a to společně s penězi z evropských fondů. Příští rok je to 135 mld. a je to navýšení (Listuje ve svých podkladech.) - já se podívám, tady to můžeme vidět - na 135 mld. z rozpočtu 2019 122, takže navýšení téměř o 13 mld.

Jak je známo, my stále pracujeme na návrhu národního investičního plánu a samozřejmě -

Tak jednu z těch priorit jsem řekl. To jsou důchody, investice... máme tam ten rodičák - rodičovský příspěvek. Tady vidíte ten skok o 8,6 miliardy.

A samozřejmě věda a výzkum. Když porovnáte 2014 a 2020 - deset miliard navíc. Plníme závazky v rámci NATO. Včera jsem mluvil s pane prezidentem Trumpem o našich výdajích na zbrojení, že chceme dosáhnout 2 %. A samozřejmě, co je důležité, jsou platy učitelů. To znamená, tady se můžete podívat na platy, jak to bylo za naší pravice - de facto téměř žádný nárůst. (Ukazuje graf.) A od roku 2015 to jde nahoru a platí to, co jsme řekli. V roce 2021 dosáhneme 50 % průměrného platu učitelů z roku 2017, takže 45 tisíc. A tady je polemika, jestli příští rok bude 10 %, nebo ten další rok 9 %. Zkrátka držíme to, co jsme řekli. Důchody 15 tisíc (nesroz.), učitelé 45 tisíc v roce 2021.

Samozřejmě je nárůst platů. Tam nás čeká těžké jednání, kde první návrh ministra financí je samozřejmě vázán na úspory počtu zaměstnanců na jednotlivých ministerstvech. Takže tam samozřejmě zatím jsme to měli na tripartitě.

