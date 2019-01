Premiér Babiš: Český podnikatelský inkubátor v Bengaluru je jen začátek

S indickým předsedou vlády hovořil o hodnotách, které obě země spojují, a zmínil záměr povýšit vzájemné vztahy na strategickou úroveň. Vystoupil na podnikatelském semináři a ve večerních hodinách se i s ministryní průmyslu Martou Novákovou přesunul do města Puné.

Andrej Babiš zahájil pátý den pracovní cesty účastí na investičním Vibrant Gujarat Global Summitu. Ocenil Indii jako jednu z největších ekonomik světa a uvedl, že Česká republika by zemi ráda pomohla k efektivní tržní ekonomice a posílila vzájemnou průmyslovou spolupráci. Zároveň Indii označil za jeden u největších trhů pro český obranný průmysl, kam Češi ročně vyváží vojenské zboží v hodnotě více než 37 milionů dolarů.

„Indové jsou dobře obeznámeni s tím, v čem jsou Češi dobří – znají a uznávají zejména náš strojírenský průmysl, rovněž si pamatují na Baťovu továrnu v Kalkatě z 30. let. Například škodovky jsou v Indii tak populární, že Volkswagen pověřil Škoda Auto, aby koordinovala veškeré aktivity koncernu v Indii. Vzhledem k tomu, že celý svět čelí novým ekonomickým výzvám, jsme se snažili upozornit naše partnery na to, že české firmy jsou schopné nabízet řešení pro 21. století,“ uvedl premiér Babiš na summitu.

Následně český předseda vlády poobědval s indickým premiérem Naréndrou Módím a premiéry Dánska a Malty. Během následného bilaterálního jednání s předsedou vlády Módím hovořili hlavně o obchodních příležitostech a také o záměru povýšit vztahy mezi oběma zeměmi na vyšší, strategickou úroveň.

„Pan premiér Módí je obrovská osobnost, měl skvělý projev, je to rozený politik, jeho projev byl strhující. No a on založil tento summit o podnikání, se strategií ‚vyrábějte v Indii, transferujte technologii do Indie, make in India.‘ Bilaterální jednání bylo velice konkrétní. Sám mluvil o obranném průmyslu, o který má Indie zájem. Nabízíme zde pasivní radary a mluvili jsme o Škoda Auto, je to náš největší investor. Zítra otevíráme hi-tech centrum, Škoda chce investovat až miliardu euro. Ta auta vypadají skvěle a to že jsou vyrobena tady v Indii, tak je to strategie Škody používat Indii, rozšířit výrobu a poté dodávat na asijské trhy,“ uvedl premiér po jednání.

V rámci globálního summitu zároveň Andrej Babiš oficiálně otevřel český výstavní stánek a spolu s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou vystoupili na podnikatelském semináři.

„Obchodní a hospodářská spolupráce vždy hrála klíčovou roli v naší mimořádné, více než 70leté cestě od vzniku oficiálních diplomatických vztahů. Micro, malé a střední podniky hrají stále důležitější roli v hospodářském růstu, zaměstnanosti a inovacích obou zemí. S potěšením konstatuji, že se tito podnikatelé stali jednou z hnacích sil našich dvoustranných hospodářských vztahů a že stále více a více z nich se snaží spolupracovat. Pověřuji svou vládu, aby učinila vše pro to, aby podpořila vzájemné působení malých a středních podniků obou zemí. Založení českého podnikatelského inkubátoru v Bengaluru je jen začátkem této cesty,“ řekl premiér na semináři.

Na konci dne se Andrej Babiš zúčastnil večeře podávané hlavním ministrem státu Gudžarát Vidžajem Rupáním. U stolu se sešel s indickým premiérem Naréndrou Módím a ministrem financí Arunem Džaaitlejem. Ve večerních hodinách se premiér letecky přesunul do osmého největšího indického města Puné, kde bude v pracovní cestě pokračovat.

autor: PV