Premiér Babiš: Chci dát lidem jistotu, že budou mít dost peněz

Když jsem šel do politiky, slíbil jsem dvě věci. Zaprvé, že hnutí ANO bude pro všechny. A proto taky bude dělat politiku pro všechny lidi. Nejen pro své voliče, jak to dělaly tradiční strany. A zadruhé, že skončíme s podvody tradičních stran. Teď tedy obojí plním zrušením superhrubé mzdy a snížením daně na 15 procent pro všechny zaměstnance. Superhrubá mzda totiž není nic jiného než jeden z mnoha podvodů na lidech z dílny Topolánka a Kalouska.

Když šli tihle dva spolu kdysi do vlády, tak slíbili, že zavedou plošnou 15procentní daň na všechno a taky na příjem fyzických osob. Jenže pak zjistili, že si to špatně spočítali. A tak společně vymysleli hodně špatný trik. Nechali sice 15procentní rovnou daň, dramaticky ale rozšířili základ pro výpočet daně. Těch svých „patnáct“ procent začali lidem na výplatních páskách vypočítávat ne ze základny 100 procent, ale 134 procent. K hrubé mzdě prostě přičetli i odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Jak ODS a Kalouskem vládla, je známo – povedlo se jim nevídané – v roce 2013 dovedli naši ekonomiku do další krize – v době, kdy okolní ekonomiky rostly. Pak přišlo hnutí ANO. A dluh, který tato dvojka vytvořila, jsme chtěli snižovat, jak chceme vždycky. Ekonomice se tehdy dařilo, lidi měli práci a mým cílem jako ministra financí proto bylo jednoznačně snížit dluh. Když totiž ekonomika roste, má vláda snižovat dluh a připravovat se na případné krize.

Proč tedy chci zrušit superhrubou mzdu a snížit všem daně právě teď? No protože je dnes úplně jiná doba. Ekonomika zpomaluje kvůli pandemii a my se dostáváme do krize. A já určitě nechci opakovat fatální chyby vlády ODS a TOP 09, které u nás způsobily rekordně dlouhou recesi a vysokou nezaměstnanost, úplně zastavily investice do infrastruktury a ještě utlumily spotřebu lidí, protože je svou politikou omylů vystrašily.

I v téhle nelehké době chci dát naopak lidem jistotu, že budou mít dost peněz. Navíc takových peněz, o kterých nebude rozhodovat vláda, ale oni sami. Prostě chci, aby se lidi nemuseli bát o své příjmy a mohli utrácet. Kvůli pandemii jsme udělali řadu opatření, která stála 200 miliard korun. Okamžitě jsme pomohli zaměstnancům, firmám i živnostníkům. Šlo o různé programy antivirus, kurzarbeit, karantény, ošetřovné nebo pětadvacítky. Ty všechny samozřejmě pomohly v nečekané krizi, žádný z nich se ale netýkal přímé finanční podpory zaměstnanců. To dělá až plošné snížení daně z příjmu na 15 procent, a to právě teď.

Naše vláda především chtěla lépe vybírat daně a také je snižovala tam, kde je to účelné – např. snížila některé sazby DPH. Zrušením tohoto šíleného konstruktu „superhrubé mzdy“ a podvodu na lidech jen plníme náš program. A daně snižujeme dál.

Dnes jsme v krizi rozměrů, které nikdo nedokázal předvídat. Jeden z návodů, jak řešit nedostatek peněz, ochabující poptávku, prostě jak pomoci ekonomice v takové hluboké krizi, se nazývá „helicopter money“. Spočívá v tom, že se občanům rozdají peníze, skoro jako když se jim shazují odněkud z helikoptéry. Nedávno něco podobného udělali v USA, když těm, co odevzdali daňové přiznání, rozdali 2,4 bilionu dolarů.

A to, co dnes nabízíme snížením daně z příjmu na 15 procent – to jsou naše „helikoptérové peníze“. Dáme dnes peníze všem zaměstnancům na celé dva roky, protože můj návrh na snížení daně z příjmů zaměstnancům na 15 procent bude platit dva roky.

Všichni mohou počítat, že budou mít vyšší příjem. Vždyť touto formou zajistíme dodatečnou poptávku v rozsahu minimálně 80 mld. ročně a to už v ekonomice bude vidět.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Od roku 2023 si další vláda už sama rozhodne, jestli daň zachová na 15 procentech. Vláda, která nastoupí v roce 2021, bude mít rok, aby se rozhodla podle svého vlastního programu a situace. Ano, já vím, že je to kontroverzní opatření, má hodně kritiků, ale jsem přesvědčen, že to naší ekonomice prospěje. Jsem si jist, že náš návrh je nejspravedlivější a taky nejférovější ze všech, které jsou na stole.

Návrh, který představila ČSSD – zvýšit daně některým skupinám populace, není nic jiného než klasický návrh tradiční politické strany, která myslí jen na své voliče a na ostatní kašle. My ale myslíme na všechny lidi. Tedy i na ty, co nás nevolí. Proto je náš návrh spravedlivější, protože férově v této nelehké době pomáhá všem lidem. Pomůže 4,5 milionu zaměstnanců. Když má někdo 15 tisíc hrubého, tak s mou variantou ušetří 761 korun měsíčně. Tedy 9132 korun ročně. S Hamáčkovým návrhem si polepší jen o 161 korun. To je 4,5krát méně než s návrhem ANO. Lidi to uvidí přímo na výplatní pásce, každému stoupne plat o 7,5 procenta.

Někteří argumentují, že máme radši snížit sociální nebo zdravotní pojištění. Zaprvé – to by zaměstnanci nikdy nepocítili na výplatní pásce. Zadruhé – a hlavně – by to právě při pandemii sebralo peníze našemu zdravotnictví nebo důchodcům. A to si snad nikdo rozumný nepřeje.

A na závěr. Podle zprávy Eurostatu z 22. října máme jedny z nejlepších veřejných financí v EU. Máme jedno z nejnižších zadlužení a jeden z nejlepších výhledů veřejných rozpočtů. Prostě nejsme tak zadlužení jako jiné státy EU. Proč to tak je? Prostě proto, že jsme od mého nástupu na ministerstvo financí na rozdíl od ODS a TOP 09 setrvale snižovali státní zadlužení. A byl jsem jediný ministr financí, který státní dluh snižoval absolutně i poměrně vůči HDP. Od roku 2013 do roku 2017 jsem snížil dluh o plných 60 miliard korun.

Bohužel přišla tato covidová krize, proto si teď musíme dočasně půjčit, abychom podpořili naše lidi i ekonomiku a vrátili se zase k růstu. Že hospodařit umíme – to už jsme dokázali. A proto jsem si jist, že v krátké době znovu vrátíme ekonomiku k růstu.

