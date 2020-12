Premiér Babiš: Dělám politiku, ale neumím tu politiku. Neumím být pokrytec

reklama

Dobrý den ještě jednou. Děkuji za možnost tady vystoupit.

Ráno jsem tady čekal tři a půl hodiny. Byl jsem vypárovaný, takže moje práce měla být mimo sněmovnu, a vidím, že se nic nezměnilo vlastně od toho čtvrtka. Nejhorší zážitek v mé politické kariéře. Doufám, pane Jurečko, a váš kolega koukáte na Čau lidi v neděli. Tam jsem vám definoval, co to je pokrytectví. Vy ale jste tak vycvičení. To je ten... Dneska mi tady kolega Ferjenčík říkal, že jsem se spletl v povolání, protože má pocit, že jsem politik. No, nejsem politik. Dělám politiku, ale neumím tu politiku. Neumím. Neumím být pokrytec.

Koho vyzýváte? Vždyť jste hlasoval proti 10 miliardám pro živnostníky, restaurace a hotely! Proč to říkáte, když děláte pravý opak, pane kolego? Deset miliard jsme rozhodli. A hlasovali jste proti rozpočtu. Proti rozpočtu! Takže to je to pokrytectví říkat: Dáme živnostníkům, dáme podnikatelům. To říkáte a děláte pravý opak! Měli jste podpořit ten rozpočet. Takže vy děláte všechno proti nim a ty vaše řečičky tady, však to nikdo nebere vážně. Vy to ani nemyslíte vážně. Vy mě tady chcete školit o čem, pane kolego? (K poslancům KDU-ČSL.) Kdo je to odborník na co? Co je to operace očkování? Víte, co to je operace očkování? Nevíte! Protože jste v životě nic neřídil! (Reakce posl. Jurečky.) Co jste řídil? Jako to, že jste byl ministr? To ministerstvo jede i bez vás. Já jsem něco odřídil v životě. A od momentu, než jsem vstoupil do očkování, teď před chvílí máme nové navýšení vakcín od Pfizeru - 50 tisíc nových na leden. A 26. 12. dopoledne přijede 27 aut do všech členských států EU. Každé to auto bude mít dvě krabice. Je 9 750 vakcín. A ty krabice odvezeme do Prahy, potom do Brna. A dvě krabice dojedou i do Německa, pane kolego. A my ještě dostaneme další množství... (nesroz.) Tak vy mě, prosím vás neučte, co je odborník a neodborník. Skutečně nevím.

Očkování je logistická operace, jestli to nevíte. Logistická operace. Velice sofistikovaná operace a vy nás stále tady vyzýváte, ale my to děláme. Já chápu, že teď tam je ten mikrofon a tady kamery a lidi mají pocit, že vlastně ta vláda nedělá nic, protože vy to umíte nejlíp. Takže vy tady vystupujete, ti živnostníci a to je všechno dojemné, ale v reálu děláte všechno proti. Všechno proti! Proč jste nehlasovali pro ty živnostníky, pro ten rozpočet? Proč jste nehlasovali? A platí to, co říkám. Všechno děláte proti lidem, protože děláte proti vládě. A neschválili jste rozpočet! (Smích poslanců KDU-ČSL.) Však se smějte. Já jsem v pohodě. Takže mě vlastně baví, když tady mluvíte o 30 letech demokracie.

Takže ty vaše výzvy, ano. Představte si, že ten Linec jsem vyřizoval já. Já jsem volal Frolíkovi. My jsme zjistili, že ve státních hmotných rezervách máme postele z roku 1960. Taková náhoda, ne? I ty oxygenátory z Nového Zélandu jsem řešil. To je normální obchodní případ. Mě to baví, já jsem to studoval a já na rozdíl od vás jsem řídil 35 tisíc lidí a stovky firem. Takže já jsem odborník na řízení. A to, že novináři, když jsem řekl s nadsázkou, že jsem nějaký - nejsem žádný zmocněnec. Jsem premiér, který to řídí. Jo? A řídím to a budu to řídit, protože když to nebude fungovat, tak zase za to může Babiš, přece! Vždyť to je ono. To tady říkáte stále - Babiš, Babiš, Babiš. Neustále nás kritizujete. Nejdřív jste kritizovali, nemáme kapacitu laboratoří - PCR testy. Máme 52 tisíc. Potom jste říkali, že neumíme antigeny. Teď říkáte zase, že nemáme Německo.

Takže když jsem tady ráno seděl, tak jsem se nestačil divit, co všechno tady odeznělo. A mě to strašně bavilo. A víte proč? Tady se dohadovaly ty největší tradiční demokratické strany, které měly nějaké programy a které měly jednou opoziční smlouvu. Měly programy, které nerealizovaly. A víte, díky komu je realizovaly? No díky hnutí ANO! Díky hnutí ANO realizují své programy ve vládě nebo ve Sněmovně. Takže my jsme vždycky říkali, že jsme catch-all-party, že nejsme ani levice, ani pravice a že jsme tady pro všechny, pro všechny lidi.

Takže já už ani nechci komentovat ráno, co jsem tady všechno... Tady byl pravo-levý střet. Pravo-levý střet. Tak my jsme pro všechny a ono se to dneska potvrdilo a já jsem strašně rád, že jste schválili ten můj návrh. Můj návrh navýšit platy všem zaměstnancům. Všem. O sedm procent. A nenavyšovat daně živnostníkům a vyhovět zaměstnavatelům, že zkrátka to uděláme za ně, a tady vystupovalo tolik odborníků na zadlužení, na deficit, akorát zapomněli, že společně tady nasekali dluhy za 1 090 miliard. A pokud někdo tady mluvil Německo, tak my máme o 100 % nižší dluh než Německo. Já jsem to opakoval stokrát, ale chápu, že vlastně vy to tak máte zkrátka, vy to tak máte a budete stokrát opakovat různé lži a je to tak. Tady ráno byla vzpomínána nějaká ekonomka. Tak já jsem na ni zvědav, kdy bude kandidovat za nějakou stranu. Určitě to tak dopadne. Většinou tihle odborníci, kteří garantovaně vystupují proti vládě, tak končí.

Takže já bych chtěl říct k té situaci. Situace není dobrá, začínají se plnit nemocnice. Včera jsme měli nárůst o 350 hospitalizovaných a zkrátka zítra vláda rozhodne hlavně v zájmu ochrany životů našich spoluobčanů. To je náš prioritní cíl a samozřejmě vnímáme ty problémy, které mají podnikatelé. A my pro ně něco děláme. Vy o tom mluvíte. A když máte možnost to podpořit, tak to nepodpoříte. Takže to je potom neřešitelné. Takže mně je to líto. My samozřejmě děláme maximum pro to, abychom realizovali očkování. Objednali jsme 11 901 700 vakcín, to pro Českou televizi, ráno hlásili dva miliony, pro 6 953 849 českých občanů České republiky, jsme objednali. Takže stále se hlásí nějaká čísla. Toto jsou správná čísla. Objednali jsme pět vakcín. Každá má jinou charakteristiku, jinou logistiku. Takže všechno děláme a my samozřejmě ta doporučení, která nám dáváte, my je realizujeme. Pokud tam něco najdeme zajímavého, tak samozřejmě to realizujeme, ale většinou musíme tady sedět a ministr místo toho - teď odchází, aby byl v práci, tak tady musí sedět. A někdo pochybuje o tom, že potřebujeme prodloužit nouzový stav? Já myslím, že o tom nikdo nepochybuje.

Takže já už nevím, jak to máme vysvětlit, že je tady riziko znovu, že stoupají počty hospitalizovaných, že je to problém, ale asi se to těžko vysvětluje, protože pro vás je to příležitost zase vlastně tady prezentovat, že vláda dělá něco špatně. Když jsme zavírali, bylo špatně. Když jsme nerozvolňovali, bylo špatně. A stále je špatně. Stále všechno děláme blbě. Ale znovu opakuji, pokud tedy tak dojemně tady vystupujete a tolik přejete těm podnikatelům, proč hlasujete proti nim? Proč jste hlasovali proti tomu rozpočtu? Tady jste to měli říct na mikrofon. Říct: My sice něco říkáme, ale děláme vždycky všechno naopak, proti. To je to pokrytectví. Takže je to stále dokola. A já ani nevím, jestli pan Výborný tomu věří, co tady vykládal, ty různé další věci. Spíš tomu nevěří. A vy říkáte, nabízíte ruku. Vy nenabízíte. Vždycky když jsme měli s vámi rozhovory, když jsme vám něco prezentovali, vždycky jste to zneužili proti nám. Takže tak to je a samozřejmě já myslím, že pan ministr určitě tady přednášel, proč potřebujeme prodloužení nouzového stavu, že potřebujeme, aby naše armáda pomáhala v nemocnicích, aby pomáhala v domovech sociálních služeb, že ta operace očkování bude strašně náročná.

A pokud to nechcete pochopit, tak mně je to líto. Takže já jenom můžu zopakovat to, že byste aspoň poprvé, když už tolikrát jste neprodloužili ten nouzový stav, vždycky jste byli proti, a nevím proč, nevím z jakého důvodu, tak abyste to tentokrát udělali. A my vás o to žádáme a znovu opakuji, že je to důležité. Je to důležité, pokud nechcete, aby tady byl chaos a aby byly ohroženy životy našich občanů.

Takže já samozřejmě vám za to děkuji, protože, aspoň doufám, že tentokrát to budete akceptovat. Děkuji.

