Premiér Babiš: Dostupnost léků je pro nás zásadní a naše vláda pracuje na tom, aby se ještě výrazně zlepšila

Prohlédl si laboratoře, v nichž se analyzují vzorky léčiv, včetně těch nelegálních, Centrální úložiště elektronických receptů i místo, kde by měla do konce roku 2023 stát nová administrativní budova. Tématem jednání premiéra s vedením ústavu byly především konkrétní kroky ke zlepšení dostupnosti léků. Ministerstvo zdravotnictví reaguje na stále častější výpadky léčiv a připravilo dvě novely zákonů.

Chystaná novela zákona o léčivech přináší sérii opatření, která povedou k podstatnému zvýšení dostupnosti léků v lékárnách. Přerušení dodávek hlásí jejich výrobci právě Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který spolu s Ministerstvem zdravotnictví podniká další kroky k zajištění zdravotní péče. „Například v lednu byl problém s nedostupností léku Digoxin. Já jsem požádal pana ministra, aby zrychlil předložení zákona, který tento problém vyřeší. Mělo by to být na vládě už na konci srpna, protože je to pro občany a tím pádem i pro nás naprosto zásadní,“ uvedl premiér.

Druhé podstatné opatření má zabránit nekoordinovanému vývozu léčivých přípravků, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, mimo Českou republiku na úkor českých pacientů. “Problémem je i to, že dochází k reexportům léků, a to ve výši 3,5 – 5 miliard korun ročně, což samozřejmě přispívá k tomu, že ty léky nejsou k dostání,“ řekl k tomu premiér Babiš.

Vývoz léčivého přípravku do jiné země EU nebo mimo EU bude moci nově provést pouze výrobce. Výjimky budou možné jen v přesně specifikovaných případech jen u těch léčiv, které prokazatelně nejsou ohroženy ve smyslu nedostupnosti pro pacienty v ČR. „Tímto opatřením preventivně zabráníme nedostatku léčiv, která jsou pro české pacienty nejdůležitější a u kterých přitom hrozba skupování z českého trhu a vývoz do zahraničí byla nejsilnější,“ dodal premiér.

Nový model přenáší povinnost dodat do lékárny potřebný lék přímo na výrobce. Ti budou muset zajistit, že pacientovi s platným receptem bude lék hrazený ze zdravotního pojištění, který lékárna nemůže obstarat standardní distribuční cestou, dodán do dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky do jakékoliv lékárny v ČR. „Léky musí být dostupné všem pacientům, ať už bydlí v Praze nebo například v Krkonoších. A proto jsme připravili takzvaný emergentní objednávkový systém, který zajistí, že pacient svůj lék, který není dostupný standardní distribuční cestou, ale někde v distribučním řetězci v ČR je, dostane do dvou dnů v jakékoliv lékárně v ČR,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Novely zákona o léčivech a o veřejném zdravotním pojištění jsou nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Předpokládaný termín nabytí jejich účinnosti je v průběhu druhého pololetí příštího roku.

autor: PV