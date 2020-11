Premiér Babiš: Hlavní dodavatel bude vybrán v kompetitivním tendru

reklama

Děkuji za slovo. No mě vždycky fascinuje, když někdo hned v první větě neříká pravdu. Vy jste řekl, že naše vláda se chystá rozhodnout něco. Není to pravda. Naše vláda to nerozhodne. Váš předseda trénuje na premiéra, tady Fiala taky trénuje na premiéra. Nebude to naše vláda, která to rozhodne. Proč to říkáte, když to není pravda? A mně nemusíte připomínat, jak se mám chovat. Já se chovám jako svrchovaný premiér. Otázka je, jestli vaše strana je svrchovaná. Já se chovám jako svrchovaný premiér vždycky, bez ohledu na to, jaká velmoc sem přijde, jestli je to Číňan, Rusko nebo Amerika nebo z Evropské unie, tak bojuju za české zájmy a vždy jsem to tak dělal. Tak prosím vás, neříkejte, že se chystáme něco rozhodnout.

My konečně jsme připravili proces, který umožní konečně naší zemi mít rozšíření nebo prodloužení jaderného zdroje, i když naši předchůdci to mohli udělat, a neudělali, např. ten Temelín. A vy tady stále strašíte. Já nevím, jestli vy vůbec víte, že v Temelíně je ruská technologie, která je tam s americkým systémem kontroly řízení. Víte to vůbec? Asi ne. A že to palivo si kupujeme ve Spojených státech, například. Tak nevím. Takže prosím vás, tady stále vy vytváříte nějakou atmosféru, že... My připravujeme ten proces, vytvořili jsme na to komisi, sedí tam váš zástupce nebo možná vy, já si nepamatuju, kdo tam je za vás. Vy jste stejný dotaz položil panu vicepremiérovi Havlíčkovi, takže on je na to víc kompetentní než já. A my znovu opakujeme a říkáme to, že hlavní dodavatel bude vybrán v kompetitivním tendru, jehož cílem je samozřejmě získání nejlepší nabídky z pohledu ceny a podmínek včetně zapojení českého průmyslu a přenosu know-how. Takže my chceme férovou soutěž.

Samozřejmě bezpečnostní zájmy státu jsou klíčovým aspektem, který musí být investorem po celou dobu, tj. při přípravě projektu, výstavbě i provozu, zohledněn. Takže na základě uzavřených smluv mezi státem a investorem - to bylo velice složité, protože samozřejmě ČEZ nikdy neměl být privatizován, nikdy neměl jít do kupónky, ale to se musíte tady obrátit napravo, proč to tak je... Takže my říkáme, že jsme uzavřeli smlouvy, kde stát má právo kdykoli vstoupit do průběhu výběrového řízení na dodavatele jaderné technologie vedeného ČEZ, zohlednit své bezpečnostní zájmy ve výběru dodavatele jaderné technologie, ale i v subdodavatelském řetězci. Pro zajištění bezpečnostních zájmů státu v oblasti jaderné energetiky bylo přijato zvláštní usnesení vlády 484/V z 27. dubna 2020, které zahrnuje specifické mechanismy včetně spolupráce DOS (?) a bezpečnostních složek (nesrozumitelné). Investor rovněž obdržel bezpečnostní požadavky státu, s jejichž zapracováním do dodávací dokumentace musí dát stát souhlas. Vylučování potenciálních uchazečů před zahájením výběru by však v praxi mohlo vést k předložení pouze jedné či dvou nabídek a zpochybnění tendru, který navíc má sloužit k minimalizaci veřejné podpory, což je důležitý bod z pohledu soutěžního práva a notifikace komplexní podpory. Běžně taky dochází ke kombinaci dodavatelů klíčových částí elektrárny s dodavateli z různých zemí, různá konsorcia - můžeme se podívat do Maďarska, kde jsou německý, francouzský, americký a ruský dodavatelé. To je zajímavý. Nebo ve Finsku. Nebo v Arabských Emirátech.

Takže já chci jenom zopakovat, že vláda má právo vstoupit do výběrového řízení na dodavatele nového jaderného zdroje, ale společně s panem ministrem Havlíčkem jsme několikrát jasně deklarovali, že cílem projektu je co možná nejnižší cena pro koncové spotřebitele, tzn. levný proud pro další generace a zajištění energetické soběstačnosti republiky. Takže s ohledem na domácí a zahraniční zkušenosti s přípravou nových jaderných zdrojů z České republiky i zahraničí bych rád vyzdvihl, že konsenzus a jednotná politika vlády a opozice jsou nanejvýš důležité předpoklady pro stabilitu a úspěšnou realizaci projektu EDU II i dalších nových jaderných elektráren v České republice. -(Předsedající upozorňuje na čas.)

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lipavský (Piráti): Důsledky podmínek dostavby Dukovan ponesou vaše vnoučata a pravnoučata Varování BIS: Nejvíc u nás řádí Rusko a Čína. Šéfka TOP 09 bouchla do stolu ČEZ: Přesně 35 let zásobují Dukovany spotřebitele bezemisní elektřinou z jádra Schwarzenberg, Langšádlová, Hilšer: Ne Dukovanům od Rusů a Číňanů! Ohrozí nás to

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.