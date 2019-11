Premiér Babiš: Hlavní přínos motivace hráčů je přebírat účtenky

No, tak, kdybych nevymyslel EET, tak ani není o čem. Když se zeptáte lidi, co si pamatujete za prvních 30 let nebo např. u nějakých stran, tak on řekne, kuponka, no a my máme to EET. Dne 1. 12. je tomu tři roky, tři roky. Přineslo to 33 mld., narovnalo to podnikatelské prostředí, mzdy a platy v restauračních službách a hotelích narostly. Počet OSVČ stoupá a vymysleli jsme tu účtenkovou loterii. Ta funguje už od 1. října 2017, proběhlo 25 slosování a bylo registrováno do Účtenkovky téměř 400 mil. účtenek. Počet soutěžících za dva roky provozu dosáhl téměř jednoho milionu, jde o počet hráčů, kteří se Účtenkovky aktivně zúčastnili a zaregistrovali aspoň jednu účtenku. Pravidelně se zapojuje 300 až 400 tis. spotřebitelů. Měsíčně je zaregistrováno cca 16 mil. účtenek. Počet hráčů více než garantuje naplnění cílů projektu, tedy aby významné části spotřebitelů nebylo lhostejné, zda účtenku dostane či nikoliv.

Hlavní přínos motivace hráčů je přebírat účtenky, což je standardem v ostatních vyspělých zemích. Dochází k omezování případného obcházení povinnosti evidovat tržby. Zvyšuje se efektivita EET. Během prvních tří let provozu získaly veřejné rozpočty díky EET 33 mld., to už jsem říkal, a Účtenkovka se jako podpůrný nástroj podílí na zvýšeném inkasu daní. Mimochodem, od momentu, kdy jsem vstoupil do politiky a stal se ministrem financí až do dnešního dne jsme vybrali navíc 450 mld. daní a odvodů -a proto můžeme tolik navyšovat důchody a platy, aby bylo jasno.

Ministerstvo financí mělo a má nástroje, jak nekalé a nepoctivé jednání hráčů sankcionovat a využívá je. Ministerstvo financí na dodržování pravidel Účtenkovky dohlíží velmi pozorně. Ochrana poctivých hráčů před případným zneužitím či ohýbáním pravidel je pro nás prioritou. A teď od 1. 12. 2019, to je v neděli, nový herní plán. Omezení počtu účtenek na jednoho hráče - to je reakce na to, co říkáte - na jednoho hráče za měsíc. Nově bude moci každý hráč zaregistrovat maximálně 500 účtenek. Každý hráč může mít jen jeden účet. Provozovatel loterie na to důsledně dohlíží. Při porušení pravidla jednoho účtu budou hráčské účty sjednoceny do jednoho a bude se počítat s prvními 500 zaregistrovanými účtenkami a k ostatním nebude přihlíženo. Proces ověřování totožnosti je v případě vyšších výher poměrně sofistikovaný. Proces ověřování totožnosti probíhá prostřednictvím služby MojeID. Pokud hráč svou identitu neověří, výhra mu není vyplacena.

Proč maximálně 500 účtenek? Limit je dostatečný i pro ty případy, kdy účtenky na jeden účet registruje celá rodina. To umožňuje účast i těch členů rodiny, kteří neovládají techniku, ať už se jedná o internet či mobilní aplikace. Je počítáno se čtyřčlennou rodinou, která denně zaregistruje čtyři účtenky 31 dní v měsíci. Ohledně haléřových účtenek - Ministerstvo financí nebude přistupovat ke stanovení spodní hranice hodnoty účtenky. Existují zcela legitimní obchodní modely, které mohou generovat účtenky v hodnotě nižší než koruna. Typicky v případě obchodního zastoupení neevidujícího poplatníka poplatníkem tržby již evidujícím v souvislosti s tím, že dosud nenaběhla zbývající fáze elektronické evidence tržeb. Při vracení lahví, kdy cena provedeného nákupu o pár haléřů přesahuje částku, kterou zákazník obdrží za vratné lahve a do systému je tedy v souladu se zákonem zaevidován pouze vzniklý rozdíl těchto částek.

Postup Finanční správy u haléřových účtenek. Finanční správa prošetřuje tyto obchodní modely průběžně, stejně jako jakékoliv jiné obchodní modely. Aktivně prošetřovala 35 subjektů, které vykazovaly nezvyklý počet haléřových účtenek. Nestandardní se jeví jednání dvou prodejců, u kterých je prováděno šetření za účelem vyjasnění jejich obchodních modelů. Šetření dosud probíhá a jsou zjišťovány podstatné okolnosti mající vliv na posouzení případu, nelze předjímat jeho výsledek. Pokud by Finanční správa měla důkazy o tom, že jednání subjektu je vedeno úmyslem závažným způsobem ztížit či zmařit evidenci tržeb, může být uložena pokuta až do výše 500 tis. korun a současně mohou být jím generované účtenky vyloučeny z účtenkové loterie.

