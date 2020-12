Premiér Babiš: Hlavní problém je management fronty na vlek

reklama

Takže děkuji za dotaz, pane poslanče.

No, na vás jsem se netěšil, ale je pravda, že se stáváte po paní Kovářové druhým velkým interpelačním fanouškem. (Pobavení v sále.) A vy máte ještě jeden dotaz ohledně financování sportu. Takže já začnu s tím.

Koukejte, kolik se dávalo na sport v roce 2013, kdy jste končili, 3 miliardy 673, a příští rok 11 miliard 800. A Sportovní agentura je moje dílo. Já jsem to vymyslel, s ministrem jsme to dotáhli. A peníze pro sportovce už se nerozdělí v barech InterContinentalu, ani v bytech. Takže to na začátek.

A my sportovce podporujeme. Takže právě dnes, a já nevím, kdo s kým nemluví, já mluvím s každým, kdo mě o to požádá a samozřejmě má to smysl, tak právě dnes bylo setkání prostřednictvím videokonference, kde byl pan ministr Blatný, pan ministr Plaga, pan Hnilička, a za sportovní svazy tam byla paní Havrdová, prezidentka České komory Fitness, Tomáš Král, předseda Českého svazu ledního hokeje, Ing. Chvalný, Český svaz házené, Mgr. Šuman, Český florbal, Mgr. Pakosta, Český volejbalový svaz, Mgr. Syrový, ředitel odboru sportu ČOS, pan Varhaník, Český atletický svaz, Michal Konečný, předseda České basketbalové federace a Lukáš Heřmanský, předseda Českého svazu lyžařů, který mluvil o té problematice, o které vy mluvíte. Takže my jsme si to tam vyslechli. Samozřejmě nejdůležitější rozhodnutí přijímá ministr zdravotnictví, i ten PES je výroba Ministerstva zdravotnictví, vláda ho vzala na vědomí, a my samozřejmě respektujeme, co říká pan ministr Blatný.

Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 3575 lidí

Je pravda, co se týče těch areálů, tak o tom je velká debata v celé Evropě, protože Francie zkrátka ty areály nechce spustit, prezident Macron řekl, že vleky během Vánoc nespustí. Tam se snaží domluvit mezi sebou Švýcarsko, Itálie, Francie, a Rakousko spustí vleky 24. 12. Ale oni mají zavřené hotely a restaurace, takže oni spustí tyto vleky, a u nás je o tom debata, samozřejmě i dnes večer bude o tom jednání, takže já nevím, kdo byl vyloučen. Určitě nebyl nikdo vyloučen, my mluvíme s každým. Paní Rážová to má za úkol a zítra bude rada pro zdravotní hrozby, kde už by měl být nastíněn nějaký postup. Víceméně hlavní problém je management fronty na vlek. O tom to je, o managementu fronty, aby tam zkrátka nedocházelo k přenosu. A pokud jsem to pochopil, ale nechci předjímat, tak se uvažuje tím směrem, že budeme kopírovat Rakousko, protože de facto v Rakousku to bude jenom pro místní obyvatele, protože zkrátka v Evropě je ta epidemie všude a pro ty ostatní to ztrácí smysl.

Takže je to na stole, je o tom velká debata a určitě to aktivně řešíme. Takže já si nejsem vědom toho, že bychom s někým nemluvili. Mluvíme s každým a pokud máte někoho, který chce s námi mluvit, tak samozřejmě já to rád zorganizuji a budu to moderovat, jak jsem to dneska moderoval, kdy vlastně skutečně byla velice aktivní debata, z které vyplynulo hlavně to, že sportovci už nemusí používat PCR testy, že můžou jít přejít na antigeny. Myslím, že u fitnessu to spěje k dohodě, že by trenéři nepotřebovali roušky, pokud budou používat antigenní testy. Takže řeší se to a samozřejmě ani ministr zdravotnictví nemůže předjímat stovky různých životních situací na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, toho "PSA". Takže ta situace stále není dobrá. Ty počty nakažených jsou vysoké. Dneska rozvolňujeme a zkrátka my můžeme jenom poprosit znovu všechny, aby byli zodpovědní, solidární, aby dodržovali ta rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, a samozřejmě my vnímáme potřeby sportovců a jsme připraveni vést dále tyto diskuse, a tak jsme se i domluvili na dnešní videokonferenci.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Proč jsem změnil názor? No protože zkrátka změnili názor všichni Premiér Babiš: Rekonstrukce dálnice D1 probíhá podle plánu Babiš: Situace stále není dobrá, rozvolňovat se musí s rozmyslem Premiér Babiš: Konečně se potřebujeme zbavit zastaralé ruské techniky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.