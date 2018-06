Premiér Babiš: Hlavním problémem kraje je dopravní infrastruktura

V pondělí 18. června 2018 zavítala vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem do Pardubického kraje.

Při své už jedenácté návštěvě krajů se zajímala především o rozvoj dopravní infrastruktury, konkrétně o přesun pardubického autobusového terminálu a dostavbu dálnice D35 a obchvatu Chrudimi a Slatiňan. Tématem bylo zajištění zdravotnické péče v Nemocnici Pardubického kraje či rekonstrukce kulturních památek Winternitzových automatických mlýnů a Larischovy vily.

Do Pardubického kraje přijela vláda vlakem. Hned na železničním nádraží v Pardubicích se pak zajímala o plány na přesun autobusového nádraží. Jednou z variant je využití prostoru takzvaného přednádraží. Kraj musí najít nové umístění terminálu co nejdříve, protože majitel pozemků pod stávajícím nádražím je chce využít jinak. I tak ale bude vybudování nového terminálu trvat několik let a mezitím musí kraj zajistit náhradní řešení. Tématy byla také obnova budovy železničního nádraží a problémy způsobené chybějícím obchvatem.

Premiér Andrej Babiš a další členové vlády následně jednali s radními Pardubického kraje. Tématy bylo mimo jiné financování investic, výstavba dopravní infrastruktury, včetně dálnice D35 a obchvatů měst, investice do zdravotnictví, problematika sociální péče a kulturní projekty.

„Hlavní problémem kraje je dopravní infrastruktura, i proto jsme přijeli vlakem. Na nádraží jsme vedli diskuzi o novém autobusovém terminálu. Jsou zde projekty, které by měly ulehčit dopravě v rámci Pardubic, nicméně základem je D35 a obchvaty,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Následně se také vláda setkala se starosty měst a obcí, se kterými mluvila například o problematice sucha, zajištění zdravotní péče na venkově, investicích do sportovišť a zmírnění byrokracie při čerpání dotací.

Dalším bodem programu byla návštěva národní kulturní památky Winternitzových automatických mlýnů. Část projektovaná architektem Josefem Gočárem by měla být přeměněna na sídlo Východočeské galerie a budou v ní sídlit také Centrální polytechnické dílny pro školy. Cena za vybudování galerie by měla být 160 milionů korun bez DPH, z toho 100 milionů korun by mělo pocházet z dotace z programu Integrovaných územních investic.

V Nemocnici Pardubického kraje se vláda setkala s širším vedením nemocnice a následně i se zástupci odborových organizací. Hlavním tématem byl nedostatek zdravotních sester. Nemocnice v kraji přijímají i zdravotní pracovníky ze zahraničí, včetně Ukrajiny. Hovořilo se také o investičních plánech nemocnice. Šlo například o výstavbu pavilonů pro centralizaci urgentních příjmů v Pardubicích za jednu miliardu korun a Ústí nad Orlicí za 300 milionů korun, novou nemocnici následné péče v Moravské Třebové za 180 milionů korun a investice do přístrojového vybavení.

Vláda následně navštívila Larischovu vilu z konce 19. století, ve které za druhé světové války sídlil německý policejní pluk a v roce 1942 v ní byli vyslýcháni a poté nedaleko zastřeleni obyvatelé obce Ležáky a další čeští občané. Chátrající budovu nyní vlastní Československá obec legionářská. Členové kabinetu proto jednali o její rekonstrukci a možném vzniku muzea heydrichiády. O odhadované náklady 70 milionů korun by se mělo podělit město, kraj i stát. Ministerstvo kultury už v roce 2017 poskytlo příspěvek na obnovu vily ve výši 1,3 milionu korun a v letošním roce je přislíbena částka 1,2 milionu korun. Podle předsedy vlády Babiše bude vláda hledat další finanční prostředky v rozpočtu na rok 2020.

Posledním bodem programu byla návštěva místa výstavby druhé části obchvatu Chrudimi a Slatiňan. Chybějící úsek o délce 4,5 kilometru už má platné územní rozhodnutí a je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Dokončují se také výkupy pozemků, nyní už je uzavřeno 94 procent smluv. V druhé polovině letošního roku by měly proběhnout archeologické práce. Předpokládaná cena stavby je 386 milionů korun a měla by být dokončena v roce 2020.

Pardubický kraj navštívili předseda vlády Andrej Babiš, první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministr dopravy Dan Ťok, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Ilja Šmíd. Části programu se zúčastnil také vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

Už ve středu 20. června 2018 pojede vláda Andreje Babiše na návštěvu Olomouckého kraje.

