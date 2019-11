Premiér Babiš: Já mám nekonfliktní vztahy s panem prezidentem

Děkuji za slovo. Já už jsem dostal odpověď, paní poslankyně, k těm zákonům. Tady mi píše náměstek ministra financí Vyhnálek, že ne, není na tom shoda, zejména se starosty. Takže zkuste, vy jste od starostů, tak zkuste doma přesvědčit starosty. Údajně nechtějí ty zákony. To mi píše náměstek ministra. Takže vlastně už jsem splnil ten první úkol. A pokud to tak není, tak já rád samozřejmě, když mi napíšou starostové, že pan náměstek, nevím, nemá správné stanovisko, tak určitě to budu řešit.

Co se týká toho Ústavního soudu. Velmi dobré vztahy s prezidentem. No, to jste mě pobavila, já mám nekonfliktní vztahy s panem prezidentem. Vím, že naše společnost žije hlavně v konfliktech, že by se to někomu líbilo, kdybychom měli konfliktní vztahy. A co se týká Ústavního soudu, tak si představte, já mám ještě střet zájmů. Je to tam už tři roky, téměř tři roky tam leží lex Babiš, co jste vymysleli, tedy váš guru, a Ústavní soud ještě nerozhodl. Ale druhé věci se myslím rozhodují. Takže já ani nejsem oprávněn tady vůbec komentovat Ústavní soud, ani kritizovat. Ale je fakt, že není to v mojí kompetenci. Já bych si nedovolil mluvit o vašich povinnostech, já tady píšu o vašem právu mě interpelovat ve věcech mé působnosti. Moje působnost to není, nicméně zeptám se pana prezidenta, jak o tom uvažuje. Navrhoval pana Gerlocha, ten neprošel. Vztahy mezi Senátem a panem prezidentem jsou takové, jaké jsou, takže určitě se zeptám. Ale nicméně můžete mu také napsat. Možná se vám k tomu vyjádří. Takže já určitě tady jenom opakuji, že se zeptám. Bylo by dobré, aby ten Ústavní soud byl komplet, a uvidíme. Možná pan prezident přijde s nějakou nominací brzo.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

